Thriller con acento argento Se trata de la ópera prima de Martín Murphy, que estrena hoy en las salas de cine de San Juan.

Una persona que pierde todo después de un secuestro en el que paga rescate, pero no recupera a quien más ama. A partir de allí quiere saber quién es el culpable por sus propios medios, ya que la investigación policial va demasiado lenta, removiendo secretos y traiciones sorprendentes. Nada es lo que parece. La única certeza es que la venganza será su camino, mientras se sumerge en la más violenta oscuridad. Esta es la premisa que el cineasta Martín Murphy logra plasmar en su primer largometraje. El policial El Beso de Judas es una historia de traición y de venganza que arriba hoy a las salas de cine sanjuaninas y que podrá disfrutarse con las actuaciones estelares de Damián De Santo, Martín Campilongo, Alfredo Casero, Fernando Lupiz, Fredy Villarreal y Adriana Salonia. El guión de Murphy, fue elaborado en 2013 y recién pudo concretar su realización en 2023. ‘En líneas generales la película me dejó muy conforme y realmente espero que todo el mundo la disfrute’, dijo el director a la prensa. La película fue filmada en locaciones elegidas como CABA, en Remedios de Escalada, en Lanús y en el partido de la Costa, como escenarios naturales y urbanos.

La acción gira en torno al justiciero Diego Colvert (De Santo) quien sufre la pérdida de su mujer e hija luego de ser secuestradas y asesinadas. El inspector Martín de la Cruz (Alfredo Casero) es el policía a cargo de la investigación, aunque Colvert inicia una búsqueda paralela con un amigo: El comisario Inspector Santos (Campi). En el camino por descubrir la verdad, Diego se va dando cuenca que los hechos no son lo que aparentan ser y tampoco lo que él pensaba. La trama de suspenso se va construyendo de ese modo para lograr confundir al espectador desde el primer al último minuto.

De Santo afirmó en una nota con Teleshow que el papel protagónico para encarnarlo fue ‘desafiante’ en todo sentido, dado que lo llevó a explorar emociones y actitudes completamente ajenas a su personalidad. ‘No soy ni violento, aunque si puedo ser el enano enojón y calentón. Pero me gustó la rareza de cómo se cuenta esa historia. Fue interesante meterme en la mente de alguien que resuelve las cosas de otra manera, con menos palabras y más acción’, confesó el actor.

Murphy indicó que no accedió a subsidios de fomento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y que dispuso de recursos propios y de terceros para lograr el estreno este año. ‘Cuando logré juntar el capital para hacerla empezó el trabajo duro, buscar el elenco, locaciones, técnicos, etc. Como el presupuesto era limitado tuve que asumir varios roles, lo cual me sirvió para aprender el proceso en forma completa’, expresó. Con más guiones y series en camino, el director se siente satisfecho por el objetivo cumplido y espera que su obra tenga una vida propia, que abra las puertas para seguir contando nuevas historias y que lleguen a las salas argentinas.