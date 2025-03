Tiempo de renovación

‘El canto activa la memoria, permite hacer nuevas amistades y tener una vida plena. No es necesario leer música, sólo tener deseos de cantar’. Es el lema que sintetiza y da sustento al coro de adultos mayores Canto a la Vida. Esta agrupación integrada por voces femeninas lleva desde 1995 una incansable labor cultural de pregonar el canto coral y al mismo tiempo, de dar inclusión y valoración de la tercera edad. En este contexto, a la espera de su 30 aniversario en los próximos meses (fue fundado como asociación civil el 6 de noviembre de 1995) el coro lanzó una convocatoria abierta para sumar nuevas voces al elenco. Según estipularon las autoridades de la institución, es que, para participar no se requiere experiencia previa. Las audiciones se harán los días martes y viernes a las 17 hs. en la sede de la agrupación (ver despiece).

La invitación es para mujeres a partir de los 50 años de edad. Perla Menzo, vicepresidenta de la asociación civil, indicó que las audiciones consisten en que, de acuerdo al tipo de voz (contralto, mezzo o soprano) se tomaran dichos registros para las ubicaciones correspondientes que requiera el elenco. Sin embargo dijo que ‘lo importante es que vengan con ganas de sumarse a cantar. Que quieran abrazar la música, porque la música mejora la vida, las voces que quieran estar, serán todas bienvenidas’.

Perla, que integra la agrupación hace 21 años, dijo que con el tiempo, el elenco fue sufriendo distintas reestructuraciones en el cuerpo porque, como es lógico por la avanzada edad de sus integrantes, algunas fallecen o se retiran. ‘Aunque la mayoría de todas nosotras somos mayores, nuestra intención es que el coro se amplíe y se renueva. Hay compañeras que ya no están, pero todos los años tratamos de hacer este tipo de llamados para iniciar en marzo nuestras actividades anuales. Esto colabora a que nos permita continuar cantando y preparar nuevas presentaciones’, dijo Perla. ‘Nos dicen y somos conocidas como ‘el coro viajero’ porque no paramos de hacer giras durante el año. A pesar que este tiempo es particular y la situación está muy difícil en lo económico porque como jubiladas ganamos muy poco y no nos alcanza, hacemos todo lo posible para actuar en cada rincón del país. Gracias a la música coral, conocimos toda la República Argentina de punta a punta. También visitamos países vecinos como Chile, Uruguay, Brasil y Bolivia. Este es un hermoso grupo que ayuda a la gente mayor a tener bienestar y una feliz vejez, esa es la base de nuestra agrupación’, resaltó Perla, quien junto a la directora y presidenta del coro Nilda Doña de Albornoz conducen hace más de dos décadas el elenco coral, cuyo repertorio está basado en piezas del canto coral clásico y popular. Actualmente cuenta con 30 integrantes activas.

> Convocatoria

Coro Canto a la Vida. Convocatoria a audiciones y ensayos. Martes y viernes de 18 hs. a 19 hs. en la sede de la agrupación y asociación civil por Rivadavia 652 oeste. No se requiere arancel y tampoco inscripción previa. Para consultas e información: 2644563761.