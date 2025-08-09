Tobías largará en el noveno lugar El sanjuanino comentó que será clave buscar en la práctica, un buen ritmo, para la carrera

“Tengo buenas expectativas para realizar una buena carrera”, comentó ayer Tobías Martínez, cuando se le consultó sobre sus sensaciones para la novena fecha del campeonato de Turismo de Carretera, que tendrá mañana en el Autódromo Villicum – San Juan, una nueva edición del “Desafío de las Estrellas”, una competencia con reglamento totalmente disímil al resto de las carreras del calendario anual.

“Saber cuales son las virtudes y las debilidades del auto nos permitirá trabajar en los dos entrenamientos cortos sobre el ritmo de carrera. Al no haber clasificación la labor no es buscar una vuelta rápida, sino tratar que los frenos se mantengan, que no agarren tanta temperatura las gomas, por lo que la expectativa es buena”, afirmó.

Tobías Martínez y su Toyota recorrieron la zona aledaña al Estadio Aldo Cantoni, junto a Facundo Ardusso (Chevrolet Camaro) y Matías Jalaf (Ford Mustang) y despertaron la curiosidad de los transeúntes.

Consultado sobre las debilidades a las que se refirió de su Toyota Camry del RUS MED Team, Tobías confió: “Tenemos problemas para doblar bien en curvas de media y alta velocidad”.

Quien ayer salió con otros dos pilotos a recorrer las calles sanjuaninas y recibió el cariño de sus comprovincianos reflexionó también sobre como podría ser la final a 50 vueltas. “El Villicum es muy técnico, y tiene algunos lugares de sobrepaso que intentarán aprovechar quienes larguen desde atrás, que son los primeros del campeonato y supuestamente tienen los autos más veloces. Por lo que será muy importante, reitero, encontrar un buen ritmo de marcha y ser muy celosos en el cuidado de las posiciones”.

A las 10.40 y 13.45 de hoy están previstos los dos entrenamientos para los 48 pilotos que correrán mañana.

GRILLA DE PARTIDA

Mediante sorteo se conformó la grilla de partida para el “Desafío de las Estrellas” y Gastón Mazzacane sacó el número 1. En la primera fila lo acompañará Augusto Carinelli.

El sanjuanino Tobías Martínez compartirá la quinta fila con Martin Serrano. Por su parte, el campeón y actual líder del torneo, Julián Santero, largará desde el puesto 36.

De los más avanzados del campeonato el que mejor partirá es Juan Martín Trucco (quinto en el campeonato) lo hará desde el puesto 33

Marcelo Agrelo, protagonista destacado del campeonato, partirá último.

Juan Bautista de Benedictis, uno de los vencedores de la temporada, partirá 32do.

Otto Fritzler, vencedor en este 2025, estará partiendo 42do.

Marcos Quijada, estrenando auto, sacó el número 4

Mariano Werner deberá largar 45to.

Agustín Canapino partirá 47mo.