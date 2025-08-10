Tobías Martínez buscará su estrella El sanjuanino, que largará en el noveno lugar, logró ayer el 22do tiempo.

Con el joven piloto sanjuanino Tobías Martínez (Toyota Camry) largando desde la quinta fila se disputará hoy en el Autódromo San Juan – Villicum, la novena fecha del campeonato de Turismo Carretera 2025. Y, como es habitual desde hace varios años, la carrera en tierra sanjuanina es única. Se la denomina el “Desafío de las Estrellas” porque es totalmente distinta a todas las que tiene el calendario. Se corre a una distancia que duplica la cantidad de vueltas, con respecto al resto de las competencias, porque obliga los pilotos a dos detenciones en boxes, y porque, además, la grilla de partida se arma por sorteo. Antenoche se desarrolló el acto que ubicó en los primeros lugares a los pilotos que están ubicados entre los puestos 33 y 48 del campeonato. Determinó que “cajones” tendrán en el medio del pelotón, quienes están clasificados en el certamen entre los puestos 17 y 32. Y, finalmente largarán los 16 conductores que acumularon más puntos en las ocho carreras previas.

Y, como no hubo clasificación la actividad sabatina se circunscribió a dos entrenamientos en que los corredores en vez de buscar una vuelta rápida, se esmeraron, según contó anteayer a DIARIO DE CUYO Tobías Martínez, en encontrar un buen ritmo pensando en la larga exigencia (50 giros) que tendrán hoy. Sin embargo, en las prácticas de ayer se tomaron los tiempos, siendo el logrado por Germán Todino (Ford Mustang) el más rápido, con 1m39s795. Lo escoltó Emiliano Spataro, con otro Mustang, a 345 milésimas; mientras que, Matías Rossi (Toyota) fue tercero, a 0s510.

Tobías Martínez logró el tiempo 22, girando 1s317/1000 más lento que Todino.

Hoy la actividad en Albardón comenzará a las 09.00 con categorías teloneras y el Desafío se largará a las 12.45.