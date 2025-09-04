Alejandro Lerner en San Juan: “Todavía tengo mucho más para dar” El músico brindó una charla intensa con DIARIO DE CUYO previo al show que dará en el Teatro Sarmiento.

El cantautor de numerosos éxitos musicales, Alejandro Lerner, vuelve a San Juan para presentar el show “La banda sonora de tu vida”, una propuesta que permitirá recorrer sus grandes éxitos en nuevas versiones y otras recientes creaciones que lo posicionan como uno de los artistas más renombrados y distinguidos en Hispanoamérica. Orgulloso por haber ganado el Latin Grammy a la Excelencia Musical 2024, siente que la fuente creativa no se agota y que está más sólido que nunca. Entre otros temas, antes de su show en el Teatro Sarmiento este sábado 6 de septiembre, habló con DIARIO DE CUYO.

– ¿Qué características tendrá este regreso a la provincia y qué compartirás con el público?

– Cada vez que emprendo una gira por Argentina, la gente sabe que siempre quiero darle lo mejor y en esta misión de renovación que llevo, a pesar que hay canciones que son imposibles de eludir, voy armando un repertorio donde incorporo temas clásicos reversionados que hacía mucho tiempo que no tocaba. Aquí juega un papel importante la banda que me viene acompañando hace años y que está con nuevas voces corales e instrumentales, todo en una nueva puesta escénica.

– ¿Con el título “¿La banda sonora de tu vida” puede imaginarse que no solo habrá baladas románticas, también los temas que musicalizaron producciones audiovisuales?

– Sí y algo más, cuando hablo de la “banda sonora de tu vida”, me dirijo a la gente, a mi pueblo con un viaje a que pueda volver a reencontrarse con las canciones que nos unieron a lo largo de estos más de 40 años. Algunas han sido éxitos de la televisión, otras fueron populares en otro sentido. “Después de ti”, “Todo a pulmón”, “La balanza del bien y el mal”, o el “Tren del cielo” que cantaba Soledad, pero que la gente mucho no sabe que la compuse.

– En este último tiempo, estuviste cruzándote de vereda con otros músicos y en fusiones de estilos. Algunas colaboraciones, cruces y reversiones. ¿Fue un acierto abrirte esa puerta de posibilidades?

– Claro, el test fue haber grabado una versión de “Volver a empezar” para teatro y para estadio con La Konga en Córdoba. Quedó espectacular. Después aparecieron los chicos de Q”Lokura y me dieron una versión de cuartetos de “Secretos” y Los Ángeles Azules, una mítica banda de México, me propuso reversionar “Volver a empezar”. Es muy lindo todo eso, es una forma de recorrer y recoger los frutos del amor, del respeto y de la admiración de artistas de distintas generaciones y de distintas culturas.

– ¿Cómo te amoldás a los nuevos estándares de la industria donde el terreno artístico desde lo tecnológico como también en términos creativos?

– Sigo siendo una persona inquieta. Construí el estudio más grande que tuvo la Argentina en su momento, por donde pasaron y grabaron miles de artistas de los más importantes del país y del mundo. Y puse otro estudio en Los Ángeles con uno de los ingenieros de sonido más importantes. Respecto al lenguaje actual, entiendo que la industria se alimenta de la generación que lo consume, pero los clásicos siempre tenemos lugar, siempre y cuando el artista tenga fuerzas para cantar y decir algo nuevo. Ese espacio lo tenemos ganado. Después está el gusto de la gente. Pero en verdad, he sido bendecido por el apoyo de muchas generaciones que, hasta el día de hoy, me permiten que llene teatros. Además, haber ganado el Latin Grammy, significa que no me siento para nada fuera del sistema, sino que todavía tengo mucho más para dar.

– ¿Qué desafíos son los que tenés en frente en este momento?

– Los desafíos de hoy pasan por la composición. Con tanto recorrido, tengo un nivel de exigencia que a veces te puede frenar la naturalidad de los momentos. Antes me sentaba en cualquier lugar, agarraba una hoja y escribía intensamente. Hoy, con todas mis actividades, ya no sale tan espontánea y se me hace necesario encontrar momentos y espacios adecuados y que me entusiasmen para seguir creando. Hace unos años hice un material de música electrónica bailable con unos productores más jóvenes y lo subí a las redes. Se llama Thelex, y me dio un gusto bárbaro hacerlo.

– ¿Para componer debés abstraer todo lo que pasa a tu alrededor? ¿cómo concentrarse con tanto ruido y distracción cotidiana?

– Últimamente estoy escribiendo cartas abiertas al público y a los gobernantes. Son opiniones mías y la última que hice se llama “La fábula de los antropófagos”. Cada tanto siento la necesidad de expresarme cuando no puedo encontrar el espacio para hacer una canción, escribo una carta y la subo a mis redes. La respuesta es enorme, recibo miles de mensajes con opiniones diversas y de eso se trata. La democracia es aceptar la diversidad de opinión con respeto y por eso uno se expone.

– ¿Sentís que la democracia en su sentido más amplio anda un poco debilitada y de baja intensidad?

– La democracia no elimina la pobreza, la democracia no elimina la corrupción, no elimina la delincuencia, no elimina la mediocridad, no elimina la falta de capacidad. Pero tenemos las leyes para defendernos teóricamente, ¿no? ante algunos de estos males que todavía tenemos que trabajar.

– Todos los días se ve por una pantalla, en directo, como la población de Palestina es diezmada por bombardeos y miles de niños muriéndose de hambre ¿Qué queda de humanidad en el mundo?

– Nos queda hacernos responsables y aprender tomar las decisiones correctas para tratar de raíz estos problemas de ambición del poder, de la ignorancia, de esta guerra que viene de miles de años y la falta de conciencia, Por más que tengamos culturas diferentes, estamos en un planeta que hay que convivir en paz. Hay ciertos países que se ocupan que no haya mejor educación y mejor cultura. Y lo peor que tiene la gente que maneja el poder, es no tener educación moral y no tener espiritualidad. Esos son los más peligrosos. En ese sentido, nos cabe ser más responsables como ciudadanos de poder generar un cambio para poner un límite a tanta crueldad. Todos somos responsables, cada uno tiene que pelear en el espacio que le toca, yo desde la música, vos desde un diario, las madres educando a sus hijos para que no tengan que salir a la calle a robar o a matar. Todos somos responsables de construir un mundo mejor, no podemos delegar todo a los gobiernos, ellos están de paso y si cometen un crimen tienen que ir presos. Y si cometen crímenes de lesa humanidad tienen que ir presos y tienen que tener el castigo social de toda la humanidad.

DATO

Alejandro Lerner. 22 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas: Platinum $60.000. Gold $50.000. Pullman $40.000. Gradas $30.000. Anticipadas: Tuentrada.com