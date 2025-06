“Todo el tiempo buscamos la excelencia” El trío subirá a escena con su nuevo espectáculo lírico pop que incorpora temas clásicos del cine.

La primera actuación de Héroe en la provincia fue en mayo del año pasado en el marco del tour Noche lírica italiana arribando al Teatro Sarmiento. Consagrado como pioneros del rubro en el país, los componentes del trío retornar hoy al mismo escenario con Cinema lírico, show con el que se animaron a bucear en los grandes clásicos de la historia del cine.

“Buscamos las canciones famosas de películas épicas para reversionarlas al lírico pop. Así, el público se va a encontrar con las versiones de Smile de Tiempos Modernos, de la música de Casablanca, El Padrino, Cinema Paradiso y Titanic, El Guardaespaldas, Armageddon, Mujer Bonita, Bohemian Rhapsody, El Fantasma de la Ópera con su película y la última de La Cenicienta que canta Ed Sheeran’, expresó a DIARIO DE CUYO Alejandro Falcone, ideador del grupo que se completa con Federico Picone como barítono brillante y Sebastián Russo en el rol de tenor lírico ligero.

“Todo se le ocurrió a Federico. Le gusta mucho el cine y descubrió que podíamos hacer algo. Nosotros ya habíamos coqueteado con la idea en el recital anterior y nos pareció muy bueno sumar el séptimo arte al género lírico pop. El concierto abarca casi un siglo de films. Es todo un desafío’, explicó el tenor spinto respecto al emprendimiento con el que vuelven a pisar suelo local con arreglos de profesionales “que trabajan con Marc Anthony, Chayanne y Thalía, entre otros, gracias a la virtualidad’, como añadió.

“Es maravilloso saber que en estos 11 años pudimos hacer historia en este género representando a la Argentina y a Latinoamérica, habiendo llegado también a África, donde más de 10.000 personas corearon una canción nuestra, lo que se puede ver en nuestro canal de YouTube; y a las pantallas del Times Square en Nueva York, invitados por el Billboard Festival a ser parte del setlist argentino compartiendo cartelera con Abel Pintos, Soledad, Luciano Pereyra’, afirmó Falcone. Para él otro de los mayores hitos de Héroe sucedió en abril de 2019 cuando grabaron en Las Malvinas los clips de Hallelujah, de Leonard Cohen, con Susana Cardonnet al piano; Desarma y Sangra, de Charly García, junto a 45 argentinos, entre ellos 25 excombatientes; y Unidos por la Paz, tema de autoría propia, con Ricardo Mollo en guitarra como invitado.

Es por este motivo que se impusieron otro reto y apostaron a una producción de tono internacional. “El objetivo es visitar las ciudades que nos faltan de Latinoamérica, después de llegar a Uruguay y Paraguay: y cruzar el charco grande e ir a España e Italia para el primer semestre del año que viene ¡Si Dios quiere!’, como exclamó con ansias quien se inició en el mundo de la música tocando el bombo en agrupaciones folclóricas y la guitarra en combos de rock pesado, entre otros.

“Todo el tiempo buscamos la excelencia, buscamos en qué superarnos, en qué mejorar… O sea, competimos con nosotros mismos. Queremos ser los mejor que podamos ser dentro de este género que amamos profundamente’, mencionó Alejandro subrayando que cada uno de ellos recibió distintas influencias ya que Picone viene del teatro musical – donde logró 2 Estrellas de Mar por El Fantasma de Canterville – y Russo tiene una formación operística con la que recorrió el mundo.

A la cabeza del conjunto, el tenor manifestó que desde sus inicios su referente indiscutido es Luciano Pavarotti “quien marcó un punto de inflexión en la lírica’, sostuvo respecto al ídolo que protagonizó la formación Los Tres Tenores con Plácido Domingo y José Carreras -este último estuvo en El Teatro del Bicentenario de San Juan en su gira despedida-.

“Pavarotti encontró esta veta para modernizar la lírica. Cuando empezó a hacer los Pavarotti & Friends invitando a cantantes como Bono, Sting y Elton John, entre tantos, abrió las puertas. Después llegó Andrea Bocelli que da el puntapié inicial al lírico pop sumándose grupos como Il Divo e Il Volo, desde Europa y Estados Unidos. Eso me hizo explotar la cabeza’, dijo en torno a los orígenes de la pasión en la que se sumergió por completo.

“Con ellos empecé a soñar con armar el primer grupo lírico pop del país. Fue difícil, no tenía un padre famoso o músico y en el 2000 los argentinos no lo conocían. Recuerdo que cuando le llevé el primer disco a Natalia Oreiro, ella me dijo que la idea era genial pero que al ser los primeros íbamos a tener que abrir el camino. Así fue que desde 2014 somos representantes de esta música en el país y en la región latinoamericana, aunque suponemos que a estas alturas no somos los únicos’, continuó el tenor mencionando que en la actualidad lo que les interesa tanto a él como a sus colegas es que Héroe continúe creciendo para “llevar el arte argentino lo más alto que podamos’.

“Lo mío era una pasión irrefrenable que quería llevar adelante desde hace más de 20 años. De no haberlo hecho, me hubiera muerto de tristeza pero este proyecto no podría haberse sostenido en el tiempo sin Federico y Sebastián’, reflexionó Falcone que también se desempeña como coach vocal de Natalia Oreiro y es maestro de técnica vocal de Ricardo Mollo y del joven Milo J.

DATO

El recital será hoy a las 20 hs. en Teatro Sarmiento (Alem casi Av. Libertador). Tickets: $30.000, $33.000 y $37.000 en boletería y online en http://entradaweb.com