“Todo eso de que al Gobierno no le interesa la cultura es mentira” LEONARDO CIFELLI. En su visita a la provincia, el Secretario de Cultura de Nación dialogó con DIARIO DE CUYO.

No era la primera vez que visitaba San Juan, de hecho lo hizo muchas veces antes como productor teatral, rol en el que se ha destacado y que lo vinculó a Protea, fundación junto a la que supo traer obras como las de Pepe Cibrián y Ángel Mahler, entre muchas otras, y a cuyas integrantes guarda profundo cariño (se hizo una escapadita para verlas). Pero sí fue, la de ayer, la primera vez que vino como funcionario del gobierno de Javier Milei. Leonardo Cifelli es el Secretario de Cultura de la Nación y -acompañado por Gastón Pulero, director de Integración Federal y Cooperación Internacional; y Jonatan Villalba, coordinador del programa Casas del Bicentenario- llegó para visitar lugares de interés cultural y turístico y, especialmente, para estrechar vínculos con el gobierno provincial en pos de proyectos conjuntos. Con una agenda cargada, tras su paso por la Biblioteca Franklin -fundada en 1866 a instancias de Domingo Faustino Sarmiento- viajó a Albardón con autoridades del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Allí fue recibido por el intendente Juan Carlos Abarca, para inaugurar la Sala Cultural Carlos Montbrún Ocampo.

Con el intendente Abarca y funcionarios de Turismo, Cultura y Deportes recorrió la Casa del Bicentenario y el escenario de la Fiesta de Albardón.

“Un nuevo espacio de la cultura que se abre, o como en este caso, que se agranda, es siempre un motivo para celebrar, más cuando el motivo es seguir sumando actividades. Este es realmente el objetivo de esta red de Casas del Bicentenario, el encuentro, el intercambio de experiencias y la construcción de nuestra identidad. Tenemos 130 Casas del Bicentenario en toda la Argentina y en cada una de ellas podemos ver y celebrar la increíble diversidad de talentos que existen en nuestro país. Las Casas reflejan nuestra identidad y nuestro espíritu’, abrió su alocución el ex jefe de gabinete del Ministerio de Cultura de CABA (2016- 2017), “machetito’ en mano, ya que se reconoció menos “canchero’ que el encendido jefe comunal -que lo había precedido- en esto de los discursos. Distendido, sencillo, cordial, antes del acto concedió unos minutos a DIARIO DE CUYO.

“Vengo principalmente para reafianzar los vínculos culturales entre la provincia y el gobierno nacional. He venido muchos años acá y sé que en San Juan la gente va al teatro, a conciertos, a galerías de arte… tiene un nivel cultural muy alto, es importantísimo, y lo que hacen por la cultura también’, declaró a este medio Cifelli, que tenía previsto encontrarse con el Gobernador Marcelo Orrego, visitar un par de bodegas, el Teatro del Bicentenario, la Galería Artify y la ENERC, que no estaba en los planes, pero quería hacerlo. Y, por supuesto, la Casa Natal de Sarmiento, Museo Nacional al que llegaría con un interés especial, puesto que se confesó admirador “desde chico’ del prócer sanjuanino, cuyo nombre -lo resaltó- llevará el Centro Cultural del inminente Palacio Libertad, tal como se llamará el todavía CCK, por decisión de Casa Rosada.

Cifelli se reunió ayer con el gobernador Marcelo Orrego para hablar de proyectos conjuntos en Cultura.

– Pasó tiempo desde el anuncio de medidas para organismos como INCAA, INAMU, INT, FNA, CONABIP y otras ¿Cómo están las cosas hoy?

– Funcionando. Sería largo contar ahora toda la restructuración, pero el INCAA sigue funcionando y la ENERC también, el FNA empieza el mes que viene con los subsidios, el INT ya está con los concursos, lo pueden ver en su página web; CONABIP está funcionando muy bien y el INAMU también… Los programas están, lo que tuvimos que hacer fue acomodar todo, reorganizar, porque nos encontramos con muchas cosas no muy lindas y tuvimos que reacomodar.

– Cuando trascendió el contenido de la Ley Bases, el panorama desató un huracán…

– Sí, fue toda una locura desatada, pasa que teníamos que tener un tiempo para acomodar. A mí me dejaron una deuda millonaria, tanto en Tecnópolis como en un montón de espacios y de a poco vamos acomodando…

– ¿Pero hubo un diálogo suyo con el presidente al respecto? Algo morigeró un poco lo que de arranque era más radical. Se hablaba de cierres…

– Hubo charlas… Yo dependo del Ministerio de Capital Humano y tanto la ministra Sandra Pettovello como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, son dos guerreras; entonces te escuchan, están presentes en todos los programas, les interesa la cultura. Todo eso de que al gobierno no le interesa la cultura es mentira, si no, no estaría yo acá. Tardaría mucho en explicarlo, pero si ven en las redes y buscan la información, la Secretaría está trabajando, hay una plata para Cultura. Solo estamos optimizando los recursos, porque antes era un desfalco. Lo dijo Adorni (Manuel, vocero presidencial), hubo películas que vieron cuatro personas, eso no puede pasar más.

– Redujeron personal ¿Y ahora?

– Eso ya lo hicimos, ya está. Por ejemplo, el INCAA mismo tenía mil personas trabajando y el Instituto de Cine de España tiene 150…

– Un sector habla de vaciamiento y centralización; y de que en ese marco los subsidios, por ejemplo, se darán “a dedo’…

– No, tiene que haber una comisión especializada que se dedique a elegir los proyectos, pero no por amiguismo, porque antes le daban un subsidio a cualquiera…

– Usted viene del ambiente artístico. Desde que es funcionario ¿Cómo se lleva con los artistas militantes del Kirchnerismo?

– Bien, a mí me llama todo el mundo, tanto actores K como no K. Sí, hay mucha militancia K, creo que el gobierno anterior… no es que los engañó, porque no son tontos, pero bueno, me parece que utilizó un poco a los actores para militancia. Pero yo me hablo con todos. Yo empecé a los 18 años a trabajar en esto, tengo 53, me conocen todos y hablo con todos. Mi teléfono está abierto.

– ¿Le han llamado para quejarse?

– No, no, para nada, me ha llamado gente muy conocida para preguntar, “Leo qué pasa con esto, qué pasa con lo otro’, pero todo bien. Bueno, después pensarán lo que ellos quieran, obviamente.

– En esta primera visita oficial ¿Qué hay para San Juan?

– Yo tengo muchas ganas de ver organismos estables en el Teatro del Bicentenario. En la reunión con el Gobernador y con Cultura charlaremos para empezar a establecer políticas en conjunto, estamos en eso. Y me encanta estar acá.