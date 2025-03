Tomá nota Artistas locales que vivieron el certamen contaron sus experiencias para los aspirantes.

Mañana, muchos artistas locales buscarán tener un lugar dentro de La Voz Argentina, nueva edición del certamen televisivo que emitirá Telefe. El Centro Cultural Conte Grand será sede del casting presencial, primer paso para transitar un arduo proceso de preselección y se espera una numerosa participación de aspirantes que vendrán de todos los departamentos e incluso de provincias vecinas con la cabeza y el corazón puesto en el programa, que supo tener en sus filas a cantantes de la provincia, y con buen desempeño: Dandara Guimaraes, Emilia Soler y Andrés Cantos, que llegaron a instancias importantes; además de Lucas Bongiovanni y Nicolás Olivieri. De cara al próximo selectivo, tres de ellos contaron su experiencia en el reality y además brindaron una serie de recomendaciones a los talentos que buscan ingresar.

Andrés Cantos es solista de folklore cuyano y también cultiva el pop melódico. Su incursión en La Voz le permitió explorar otros ritmos y estilos que en un principio le eran ajenos. ‘Mi participación en La Voz me benefició mucho, es una vidriera muy bonita. Los momentos que más te ponen a prueba son cuando empezás, en la primera selección, así que se debe estar preparado para interpretar el fragmento de la canción que te haga lucir. Hay que ser muy estratega en esas situaciones. Pero no estás solo, hay mucha gente del programa que te ayuda y te va guiando’, contó el guitarrista, quien también habló de lo que sucedió después del ciclo: ‘Dejó algo muy positivo, me ayudó a tener otras dimensiones en mi carrera que no conocía. Me animé a hacer otros géneros por fuera del folklore y sí, primero hay que ser consciente que la gente puede criticarte, pero después termina aceptándote. Lo más importante de todo es que hay que mantenerse con honestidad, sinceridad y transparencia, eso es lo que el jurado te demanda. Oportunidades así no pasan todos los días’.

Nicolás Olivieri, solista dedicado a la canción folklórica de autor, gira de festival en festival y paladea los cruces con otras figuras de renombre en el ambiente. ‘Haber estado en La Voz fue muy lindo, jamás pensé vivir algo así, creo que sirvió mucho porque además de poder ser visto en un programa de tanto rating, se generan cosas después. Dentro del programa conocés artistas muy grosos, profesionales de la industria, podés vincularte y contactar con otros colegas del país y eso es valioso para hacerse un lugar’, contó el sanjuanino. Gracias a que pasó por el reality, hubo varias puertas que se abrieron: ‘Cuando volví a mis actuaciones fui invitado a festivales, pude cantar después con Soledad, también con Los Tekis. La verdad que fue una herramienta muy útil. Pero es también cierto que cuando termina el programa no hay que dejarse estar, no podés sentarte y esperar a que te venga todo de arriba, hay que seguir moviéndose y pelear mucho para ser conocido. Si bien, La Voz es un espacio importante, no quita que haya que seguir el camino que uno inició. No hay que desviarse del propósito principal ni de la propuesta artística original que uno tiene para avanzar’, expresó Nicolás.

Finalmente, Lucas Bongiovanni, es solista y también vocalista de Huakyil, contó que desde que participó en el certamen, su actividad y producción aumentó considerablemente. ‘La Voz me sirvió para incrementar mi performance artística. Tengo más trabajo ahora y al día de hoy, mucha gente me sigue reconociendo por haber visto el programa. La verdad que nunca pensé en una victoria o en estar en la final, solo quería aprovechar la oportunidad y usarlo como una ventana, no como vidriera. Vivir de la música es muy difícil, sobre todo aquí y más cuando te salís del género popular. De todas formas, me sirvió y tuve el impacto que necesitaba’, dijo el rockero. Pero lo que remarcó Lucas es que ‘ningún reality de la tele te va a definir como cantante. Lo mejor es ir a demostrar de qué está hecho uno. De 90 mil que van de todo el país, quedan 200, cien son de Buenos Aires y la otra mitad del resto del país; por lo tanto hay que mostrarse como uno es y no esperar nada a cambio’. Además, fue tajante respecto a las posibles frustraciones en las que fácilmente se puede caer en el proceso de las preselecciones y en los desafíos frente al jurado: ‘Muchas veces los sanjuaninos somos soberbios. Siempre nos caemos cuando hay que empezar de cero otra vez, no toleramos la pérdida y el +no+ como respuesta. Cuando estás en un estudio enorme de televisión como Telefe hay una fuerte presión y se siente por dentro. Lo mejor es controlarlo y estar seguro de uno mismo, con confianza para demostrarles que sos un cantante de verdad y no que lo hacés como un simple hobby’, remató.

‘Mi consejo es que sean originales. Ellos te piden que seas auténtico y no cantar cosas repetidas o muy conocidas. Lo importante es poder sorprender con algo inédito o poco escuchado, sin dejar de ser lo que uno es, hay que mostrarlo. Y no hay que olvidarse de divertirse y disfrutar del momento. Aunque es muy corto en las primeras audiciones, te ayuda a prepararte para obtener experiencia para los que queremos llegar a ser profesionales de la música’.

“Hay que olvidarse de la palabra +competencia+. Uno va a aprender. Ante el jurado tenés pocos segundos, hay que aprovecharlos para que tu voz dé lo mejor. No deben hacer acampe en la previa. No hay que estar cansado y las cuerdas vocales deben estar óptimas e hidratadas. Armarse de paciencia y no imitar a nadie. Hay que defender una voz propia, conectarse con la canción y transmitir lo que se siente. Ser auténtico, versátil y no dejar la coherencia’.

‘No se debe tener la idea de que esto es una competencia. La metodología es otra. Hay que ser lo más original posible. Por ahí es común que quieran ser como Luciano Pereyra, como Ricardo Montaner o como Abel Pintos, por ejemplo. No está mal, pero en verdad es un error, porque lo que más se busca en el programa es que no nos parezcamos a nadie. Es uno el que debe apropiarse de la canción e interpretarla con un estilo e impronta propios’.

Para agendar

La Voz Argentina – Casting. Martes 11 de marzo, de 9 hs a 17 hs, Centro Cultural Conte Grand (Las Heras y San Luis). La audición es por una sola canción, pero hay que llevar como mínimo tres preparadas, de distintos géneros, por si lo solicita el jurado. Se les pide ejecutar el estribillo o una estrofa, cantar a capella o con un instrumento como complemento. No se permite pista grabada ni se pueden cantar temas propios. La clave es elegir bien las canciones a ejecutar, en inglés o en castellano; y lo mejor es que no sean de moda. Solo para mayores de 18 años. La convocatoria es solo para solistas o duetos, pero no bandas. No es necesaria inscripción previa. No se puede ir con acompañante.