Tras décadas sin hacerlo, reparan las 8 compuertas del Ignacio de la Roza El sistema, si falla, podría dificultar la provisión de agua de riego y potable. Trabajarán las 24 horas del día.

El Ministerio de Obras, a través de la Secretaría de Agua y Energía y el Departamento de Hidráulica, decidió encarar una obra que lleva al menos décadas sin hacerse. Se trata de la reparación de juntas y el sistema mecánico de las compuertas del Dique Nivelador Ignacio de la Roza. La obra implica hacer un by pass para mantener la provisión de agua potable para todo el Gran San Juan. Las tareas las realizarán durante las 24 horas, con tres turnos de 8 horas y ayuda del Ejército, para que estén listas lo antes posible. Debido a que hace décadas que no se hace, existía el riesgo de que una falla interrumpiera tanto el riego como la provisión de la planta potabilizadora.

El secretario de Agua y Energía, David Devia, aseguró que las tareas empezarán esta semana. Se trata de una obra clave, pero que desde hace años no encaraban. “El año pasado hicieron la mitad, que es el desarenado, en la gestión anterior”, explicó, pero agregó que sin el paso que encararán ahora no estaba completa la mejora. Es que cada una de las 8 compuertas es el paso de agua y la forma de regular el sistema, por lo que, alertó “el Ignacio de la Roza es el cuello de botella de todo el sistema del Valle de Tulum, tanto de agua potable como de riego, si eso colapsa, colapsa el valle”.

Por el momento lo que tienen programado es la reparación completa de cuatro de las compuertas y la electromecánica de las cuatro. Esto incluye cambiar los cables de acero que sostienen cada una de las placas de metal, los burletes y sellos. Quieren asegurarse de que todas se eleven y bajen como corresponde, además de que no tengan pérdidas, ya que no descartan que haya fugas en el sellado por los años de uso sin una mejora de este tipo.

Lo cierto es que una de las partes más importantes de los trabajos que tienen previstos es la logística para poder hacerlo. En principio, deberán hacer una mejora en el canal del Estero Matriz, ya que deberán acondicionarlo para que alimente la planta potabilizadora de Marquesado. Si bien el riego se encuentra en el periodo de corta de invierno, no se puede cortar el ingreso de agua para consumo humano. Para esto deberán hacer limpieza y acondicionamiento de esta obra, por donde trasladarán el suministro. Pero, al no haberse destinado a esto, antes deben repasar todo el trayecto para no generar turbidez.

Además de este trabajo coordinado con OSSE, Hidráulica y Obras también tienen pensado pedir asistencia al Ejército Argentino, para las tareas contrarreloj. Según Devia, primero deberán cortar toda circulación de agua en la zona y esperar a que seque el área. Cuando tengan esto ingresarán para hacer el diagnóstico de los daños que puede haber en el dique nivelador y comenzarán a hacer los cambios. Con esta información tendrán confirmado el monto de la obra y también el tiempo que demorará.

Una vez que inicien, la idea es trabajar las 24 horas del día, con turnos de 8 horas. Para esto pidieron asistencia a las fuerzas armadas, ya que podrían necesitar grupos electrógenos y otro tipo de ayuda para la logística. Esperan terminar lo antes posible y dejar el sistema de las 8 compuertas listo para recibir una nueva temporada de agua. Esto, a su vez, tendrá especial importancia este año. Es que las condiciones del dique nivelador son las que permiten una distribución exacta y sin pérdidas en tiempos de sequía. Pero a la vez, ante la posibilidad de un año con un régimen hídrico mejor al de años anteriores, también garantizará una mejor distribución. Una vez que terminen, también volverán a usarlo para alimentar la planta potabilizadora de OSSE, a la espera de que se retome el riego, el otro uso principal de la obra.

Cierre perimetral

A las mejoras programadas sumaron una serie de cierres para evitar el vandalismo que pueda dañar las instalaciones.

Cronograma

Debido a que el dique alimenta de agua potable, primero iniciaron la mejora del canal que servirá de by pass a OSSE.