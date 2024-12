La Banda de la Policía llora su pérdida: 98% de instrumentos, incluso de 1890 y de Malvinas Aún no se sabe cuándo podrá volver a tocar la banda porque el fuego dañó el 98% de los instrumentos.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ayer se realizó un relevamiento para conocer con mayor precisión el saldo del incendio que consumió la sala de ensayo de la Banda de Música de la Policía de San Juan, el martes pasado. Y los datos obtenidos hicieron que varios de los efectivos que integran esta división no pudieran contener el llanto. Ricardo Quiroga, director de la banda, estimó que el fuego dañó un 98% de los instrumentos, dejando la mayoría fuera de uso. Agregó que la pérdida no sólo fue material, sino también sentimental por lo que los músicos podrán recibir contención psicológica en caso de ser necesario. También dijo que no se sabe cuándo volverán a tocar.

El relevamiento de ayer arrojó que de los 56 instrumentos que tiene la Banda de Música de la Policía (34 de viento y 22 de percusión), el 98% resultó dañado por el fuego. ‘Del total sólo se salvaron 4 ó 5 instrumentos que estaban en otra oficina, pero algunos de estos fueron dañados por el calor del fuego. Hemos buscado a luthiers y a especialistas en música para que evalúen sus condiciones. El resto fue consumido por el fuego’, dijo Quiroga.

El director de la banda sostuvo que fue muy doloroso sacar entre el ‘hollín’ los restos de los instrumentos, una escena que provocó que más de uno de los músicos se les corrieran las lágrimas por la tristeza. ‘Los músicos entablan una relación afectiva con los instrumentos tal como le sucede a los efectivos de la División Canes con los perros. Y la tristeza es más fuerte por la incertidumbre de no saber cuándo podremos volver a tocar. Por ahora nos estamos conteniendo entre nosotros, pero si es necesario voy a pedir al Departamento de Salud de la Policía que les dé contención psicológica a los integrantes de la banda’, sostuvo Quiroga.

El director dijo que las pérdidas que ocasionó el incendio fueron ‘millonarias’. El fuego consumió, además, instrumentos de valor histórico que los músicos seguían usando como son dos timbales sinfónicos de 1890 y dos cornetas usadas en la Guerra de Malvinas. A esto se sumó una heladera, una cocina, un aire acondicionado, 24 sillas, 42 atriles y los dos bastones de mando.

A raíz de todas estás pérdidas, no se sabe cuándo la Banda de Música de la Policía volverá a tocar. ‘El jefe de la Policía se va a reunir con la secretaria de Seguridad, Sandra Chamorro, y el gobernador Orrego para ver cómo se puede recuperar los instrumentos para que la banda vuelva a tocar’, dijo el director.

Quiroga también agregó que, además, habrá que buscar un nuevo lugar para que los músicos ensayen, ya que las instalaciones de la sala de ensayo que se encuentra detrás de la Comisaría 5ta, en Santa Lucía, quedó inhabitable por el fuego. ‘Vamos a extrañar mucho la actividad que teníamos con la banda. En el 2024 visitamos 350 escuelas, además de participar en los actos oficiales’, dijo el músico.

En cuanto a las causas del incendio, agregó que hubo 2 hipótesis que fueron descartadas. Una que fue por fuego iniciado en el depósito de la Comisaría 5ta y, otra, debido a una obra que realizaba un vecino. ‘La hipótesis más firme, según el jefe de siniestros, es la de un cortocircuito en la sala de ensayo, debido a la antigüedad de las instalaciones. Hubo una primera explosión por la acumulación de gases que rompió la ventanas. Esto hizo que ingresara oxígeno y las llamas se avivaran más, lo que ocasionó una segunda explosión por la acumulación del calor’, explicó Quiroga.