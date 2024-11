Tributo a los forjadores de la cultura jachallera Idea de Marcelo Ferreyra, será una intervención en la plaza principal.

“En grandes fogones de arrieros, labriegos, gauchos y poetas se tejió la urdimbre de nuestra cultura (…) En nuestros hogares jachalleros, todos sentados en círculo, la palabra de nuestros mayores marcaba a fuego la identidad y fidelidad a esa mágica tierra que nos vio nacer (…) El espíritu festivo de Amada Eulogia Cortez nos guiará desde lo alto (…) Don Tito Capdevila, Horacio Espejo y Cosme Yañez estarán presentes como pilares que sostienen el andamiaje de nuestra cultura jachallera…’. Con estas pistas, que va publicando en sus redes, Marcelo Ferreyra va dando una idea de lo que será “Ritual del fuego y la memoria’, una suerte de intervención o instalación artística con participación de la comunidad, que concretará en la plaza General San Martín los días 12 y 13 de noviembre. Será en el marco de la 63ra. Fiesta de la Tradición, con el objetivo de honrar a aquellos hacedores que, desde su lugar, contribuyeron a amasar la rica cultura del “territorio’, como le gusta llamarlo. “La luz de la memoria nos traerá recuerdos de seres que forman parte del nuestro patrimonio cultural’, ratifica el artista visual y gestor cultural jachallero que, radicado en Río Negro, frecuentemente regresa a sus pagos con alguna propuesta vinculada a sus raíces.

“La idea es poner en valor a estos personajes tan importantes que ya no están en este plano, pero que hicieron su aporte para que Jáchal tenga la cultura que tiene; y eso abarca a notables desde Buenaventura para abajo, como también a quienes desde un lugar menos público fueron parte de este andamiaje, un maestro, un arriero, un labrador, que siempre están en el imaginario. Y es, además, una manera de que las nuevas generaciones entiendan de dónde venimos’, relató a DIARIO DE CUYO Ferreyra, quien recibió apoyo de la comuna departamental y del Centro Cultural Jáchal La Montaña para este proyecto, inédito en su tipo.

– “Es, además, una manera de que las nuevas generaciones entiendan de dónde venimos’.

– “Vivimos en el territorio de Jáchal, que es como entrar a un tiempo y a un espacio distintos’.

Respecto a cómo se llevará a cabo su propuesta, el autor y coordinador contó que armarán “un espacio de construcción comunitaria’ en el centro de la plaza principal, con objetos varios que pertenecieron a esas personas, brindados en calidad de préstamo por sus propietarios y que serán exhibidos al público. “Vamos a recordar sus historias y algunas anécdotas a partir de esos objetos de valor patrimonial que fueron de personas importantes para la cultura de Jáchal y que su descendencia, familiares o amigos atesoran. Puede ser una fotografía, una manta tejida, una montura de un gaucho o si son músicos, pueden llevar un instrumentos’, precisó Ferreyra, quien agregó que van a ornamentar e iluminar con antorchas y velas los senderos que conducirán a la exhibición. “Habrá velas y antorchas para iluminar los cuatro accesos, desde las esquinas al centro de la plaza, por las cuatro diagonales, así que también les pido colaboración con velas y si pueden, algunas florcitas. Será algo así como un “santuario”, como le llamo yo. Ese se mi desafío como artista visual, el armado, que ya lo tengo en mi cabeza’, acotó; y adelantó que desde cuatro palmeras van a cruzar sogas donde la gente podrá poner algún pequeño objeto. “Simbolizará la urdimbre donde se va tejiendo la cultura’, definió Ferreyra, que ha convocado a poetas, músicos, cantores, bailarines y artesanos para que los acompañen.

“Sobre las 21 hs habrá micrófono abierto para empezar con alguna actividad artística, a modo de homenaje. Esto no es un festival ni una peña. Es, como dije, una construcción colectiva, una intervención en un espacio público’, sumó el gestor.

“Hace rato me daba vuelta la idea. Yo tengo una amistad con el poeta mendocino Daniel Altamirano y él tiene una canción que le dedicó a sus ancestros. Y después, estando en Jáchal el año pasado, con mi ladero, “el Negro” Robledo empezamos a hablar de que se nos estaban yendo los viejos y de lo que va desapareciendo con ellos. A raíz de esas cosas surgió este Ritual del fuego y la memoria’, contó el exdirector de cultura, quien en 2010 hizo un Ritual con guión de José Casas, junto a jóvenes de Niquivil; una acción más pequeña pero que también fija como como antecedente. “Desde la gestión cultural esto tiene que ver con la territorialidad. A mí no me gusta hablar de Jáchal como departamento. Vivimos en el territorio de Jáchal, que es como entrar a un tiempo y a un espacio distintos. Ese será el escenario de este ritual’, cerró Ferreyra, no sin aclarar que “yo no cobro cachet ni nada. Lo hago desde el corazón, por amor a Jáchal’.

Con objetos pertenecientes íconos del lugar -desde Buenaventura Luna a Doña Amada Eulogia, pasando por Benito Virgilio Luna y Cosme Yáñez, por citar algunos- los jachalleros montarán “una construcción colectiva en nombre de nuestros ancestros’ en la plaza principal (foto gentileza Máximo Llanos).

DATO

Ritual del fuego y la memoria. Martes 12 y miércoles 13 de noviembre, de 18 a 23 hs. Plaza San Martín (Jáchal). Participación libre y gratuita.

MIRA TAMBIÉN La actividad económica en el país deja atrás la recesión

> Para participar

Quienes quieran ser parte de esta construcción colectiva pueden ponerse en contacto con Ferreyra, quien durante las tardes (desde las 18 hs) estará en la Plaza San Martín, para quienes quieran consultar o asegurar su participación. El día del ritual, antes de que comience, también podrán acercarse para ofrecer su objeto alusivo. Cada día se armará y desarmará esta performance, por lo tanto los propietarios regresarán con sus pertenencias a casa y volverán a llevarlas el día siguiente.