Troilo resuena en el Auditorio La agrupación comandada por Esteban Calderón sumará artistas invitados para esta presentación.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

FOTOS DANIEL ARIAS

En el día del bandoneón (que recuerda el nacimiento de Aníbal Troilo), en adhesión a los 55 años del Auditorio Juan Victoria y festejando los 10 de su primer disco, la Orquesta Típica San Juan -que comanda Esteban Calderón- volverá a subir a escena. Tres celebraciones en un mismo espectáculo, que se concretará mañana, cuando la agrupación -la única de su tipo en la provincia- junto a un puñado de invitados desplegarán un repertorio que hará suspirar a los amantes del género.

“El Auditorio nos propuso la fecha, el día del bandoneón; y justo nosotros queríamos hacer algo por los 10 años del primer CD de la Orquesta Típica, que grabamos en 2015 en esa sala y que lleva el nombre Homenaje a Troilo; así que todo converge en una noche de homenajes’, señaló a DIARIO DE CUYO Calderón, quien comentó que sumaron a Hugo Cárdenas, Eduardo Marquez y Florencia Tommasini en canto; y a Facundo Quiroga en guitarra. “Básicamente vamos a recrear el disco, con algunos otros temas que también forman parte del repertorio de la Típica; tangos, valses, milongas’, dijo Calderón, muy conectado a legado del gran compositor.

“Troilo es parte de nuestras referencias tangueras. Su estilo tiene que ver con un sonido pleno de orquesta típica que es algo que nos gusta y que hemos buscado. Rescatamos ese estilo troiliano, que también es bailable’, apuntó, no sin subrayar que es un sello que ha permanecido. “La verdad es que tocamos los temas y suenan igual a 2015, antes incluso. Hay un concierto de 2014 que grabó Cárdenas en el Auditorio y ahí la orquesta ya sonaba como suena en el disco. Y hemos grabado días atrás y se mantiene el sonido, el ritmo y el tempo’, marcó.

El espectáculo abrirá con la Orquesta desgranando el disco, incluirá un tributo a Guido Iribarren (quien fue locutor de la Típica) y la actuación del Marquesado Tango Club (Calderón – Tommasini – Quiroga); y culminará “a lo grande’.

Formación independiente, para sus integrantes no ha sido fácil mantener la Típica; sin embargo, no bajan los brazos, orgullosos de los logros cosechados. “Somos 12 músicos profesionales y cantantes. Siempre ha sido complicado, sobre todo por cuestiones económicas y más en una provincia que no es netamente tanguera. Pero bueno, hemos hecho giras, discos, hemos tocado en festivales, este año estuvimos con los milongueros en el Encuentro de Tangueros del Interior (ETI)… Afortunadamente, siempre hemos sido muy bien recibidos’, destacó el conductor de la prestigiosa agrupación.

DATO

Homenaje a Troilo. Día del bandoneón. Viernes 11 de julio, 21:30 hs, Auditorio Juan Victoria. Entrada general $5000, en venta en boletería del Auditorio.