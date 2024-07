Trump eligió a JD Vance como su candidato a vice

Donald Trump seleccionó ayer al joven senador del Estado de Ohio, James David (JD) Vance, de 39 años, como su compañero de fórmula para la vicepresidencia, el mismo día en que el Partido Republicano lo nominó oficialmente como su candidato presidencial del 2024 al inicio de la convención nacional de Milwaukee.

“Como vicepresidente, JD continuará luchando por nuestra Constitución, apoyará a nuestras tropas y hará todo lo que pueda para ayudarme a ‘Hacer grande a Estados Unidos otra vez'”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

La convención de cuatro días del Partido Republicano se inauguró en el Fiserv Forum del centro de Milwaukee, dos días después de que Trump sobreviviera a un intento de asesinato en Pensilvania, y horas después de que consiguiera una importante victoria legal cuando un juez federal desestimó uno de los procesos penales en su contra.

Trump aceptará formalmente la nominación del partido en un discurso el jueves y se enfrentará al presidente demócrata Joe Biden en los comicios del 5 de noviembre.

Trump, de 78 años, y Biden, de 81, están atrapados en lo que las encuestas de opinión muestran como una reñida contienda electoral.

Trump continúa afirmando falsamente que su derrota de 2020 ante Biden fue el resultado de un fraude generalizado y no se ha comprometido a aceptar los resultados de las elecciones en caso de perder. A raíz del intento de asesinato, Trump dijo que está revisando su discurso de aceptación para enfatizar en la unidad nacional, en lugar de resaltar sus diferencias con Biden.

“Esta es una oportunidad para unir a todo el país, incluso al mundo entero. El discurso será muy diferente, muy diferente de lo que hubiera sido hace dos días”, dijo Trump al Washington Examiner.

A James David Vance, Trump lo definió recientemente como un “joven Abraham Lincoln” a quien hasta “la barba le queda bien”. El detalle, aunque pueda parecer nimio, dice mucho ya que es vox populi que el magnate detesta el vello facial.

Vance, un exinfante de marina en la guerra de Irak, pasó de vivir un auténtico drama familiar a convertirse en un escritor líder de ventas.

> “Debería estar muerto”

“No se supone que no debería estar aquí, se supone que debería estar muerto”, expresó Trump, al hablar por primera vez tras el atentado, en una entrevista concedida a The New York Post antes de su nominación.