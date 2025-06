‘Un actor es bueno si es capaz de registrar al otro’ El artista dará una masterclass sobre actuación y dirección en cine y televisión.

Es conocido por papeles clave dentro de películas clave de la cartelera nacional, como ‘Sol de otoño’ (1996), ‘Cenizas del paraíso’ (1997), ‘El Bonaerense’ (2002), ‘La mentira’ (2004) y también la serie ‘Monzón’ (2019), primera producción argentina emitida para Disney + en Latinoamérica, con excelentes críticas y recepción. Dedicado ahora a la docencia, al entrenamiento actoral y a la investigación académica, Jorge Román llegará a San Juan por primera vez para ofrecer una clase magistral de cine, actuación y dirección; además de presentar su libro “Vivo el cine: apuntes para no actuar’, donde desarrolla su teoría “El tercer personaje’. El encuentro tendrá lugar en la ENERC Cuyo mañana martes (ver aparte) y previo a su visita, habló con DIARIO DE CUYO sobre la necesidad de potenciar los talentos locales y regionales.

“En mis viajes aprendí que hay un gran potencial humano en cada provincia, más de lo que se imagina. Está esa vieja idea todavía que en la periferia poco se tiene para aportar, pero la realidad enseña algo diferente. Hace 15 años atrás, actrices y actores que estaban más vinculados al teatro, no tenían experiencia en sets ni de pararse ante una cámara; en cambio ahora, en Corrientes, en Misiones, hay un desarrollo profesional importante, incluso en áreas como diseño, arte, sonido y hasta el catering. De esto se trata y San Juan no debe estar lejos de eso que planteo’. Según Román, eso es parte de prejuicios que quedaron caducos: ‘Hay residuos de dominación y colonia en nosotros. Nos inocularon que lo nuestro no sirve, que mi tonada, mis costumbres no son valiosas y que lo mejor está afuera. Ese paradigma hay que romperlo’. ¿Se trata de mejorar la autoestima respecto a las capacidades propias? Román respondió afirmativamente: “Si no hay experiencia previa, se irá haciendo sobre la marcha, en la práctica del oficio, alentando producciones locales y co-producciones entre provincias. Esa es la salida para fomentar la cultura, el trabajo y la producción’.

Respecto a los desafíos de la actuación y a adaptarse al ritmo de producción del sistema de streaming, Román considera que hay que ponderar más el contenido, el valor artístico que se pueda transmitir más que el formato. Puso como ejemplo su experiencia en la serie ‘Monzón’. “Lo que viví con ‘Monzón’ fue único. La presión fue muy grande y sentía inseguridad porque yo venía del cine de autor, con tiempos y preparación de modo familiar y artesanal. De repente, encontrarme con un estándar de producción tan grande, me daba miedo. Pero hubo algo especial, el equipo de trabajo de Pampa Films dio una contención humana y profesional tan fuerte que me enseñó que no existen los tips de actuación. No hay reglas universales para todos los casos, tiempos y lugares’, marcó. En este sentido, opinó también sobre El Eternauta: “Es maravillosa la capacidad que los argentinos tenemos para reinventarnos y renacer todo el tiempo. Esto trascendió fronteras y por eso digo que linda es mi patria, mi gente que demuestra que el cine es un hecho colectivo de punta a punta. Es importante que los que estamos en esto expliquemos a los que toman decisiones, a los empresarios y funcionarios, que nuestro cine, nuestra cultura, nuestro arte es valioso desde todo punto de vista, hay que cuidarlo y fomentarlo’, comentó.

Por último, manifestó cuál es su postura respecto a lo que no debe dejar de lado un actor: ‘Hay que conectarse con lo que le sucede a los demás, es un incentivo muy fuerte para este oficio. Estamos hablando de empatía y en el mejor caso, de solidaridad, porque un actor es bueno si es capaz de registrar al otro’.

DATO

Jorge Román. Presentación del libro ‘Vivo el cine. Apuntes para no actuar’ y masterclass. Martes 17 de junio. 21 hs. ENERC Cuyo (25 de mayo 1670 oeste).Libre y gratuita. Cupos limitados.