Un campeón agradecido El ganador de la Vuelta recibió el cariño de amigos, familia, vecinos y del público en general. Hoy viaja a Portugal.

Lunes 11 de la mañana. 16 horas antes había ganado la Vuelta a San Juan recibiendo el cariño de mucha gente, no solo de su Pocito natal que lo acompañó en una caravana triunfal. En los festejos lo desbordó la felicidad y se lloró todo. En la noche compartió un asado con su familia y respondió con una tímida sonrisa cada salutación de los vecinos de la casa paterna que no quisieron dejar pasar la oportunidad de darle un abrazo. En la madrugada fue a ver el recital de Omega (“obvio a la misa de Omega no me la perdía”); Nicolás Tivani, en la tranquilidad del living de casa de sus padres, Rolando y Estela, quienes se fueron con el equipo de mate al fondo para dejar a su Benjamín, contar a DIARIO DE CUYO sus vivencias.

“Recién estoy cayendo en la realidad. Estoy muy feliz de haber ganado la Vuelta. Hacía mucho tiempo que no ganaba un sanjuanino, y personalmente estoy muy contento de regalarle este triunfo a la gente que confió en mí”, comentó, el ciclista que hoy viajará a Portugal para comenzar su tercera temporada en el equipo continental Aviludo Louletano.

Consultado sobre si imaginaba tanto cariño, al ‘Ardilla’ (uno de sus apodos) se le iluminaron los ojos y con una sonrisa respondió: “Sinceramente no. Lo que me hicieron sentir ayer no tiene preció. Pero no solo ayer, también durante la carrera, me alentaron siempre”, agregó.

Sobre el momento en que supo que la Vuelta no se le escapaba, Nicolás dijo: “Cuando terminó la etapa del Colorado ya me sentí ganador. Sabía que si no sucedía nada extraño, no me iban a poder desbancar. Me encontré con un equipo muy unido, que iba a dejar hasta lo que no tenía para brindarme todo su potencial. Lo demostraron en la etapa de crono por equipo, que nos quedamos con la etapa. La gente creo que quedó sorprendida, porque la verdad fue una etapa muy linda, que el equipo dio el batacazo. No fue casualidad que metimos primero, segundo, quinto y sexto, todos los días trabajando desde el día uno. Fue una vuelta muy linda, fue una vuelta creo que los corredores de la municipalidad se potenciaron de una manera maravillosa porque no lo venían haciendo muy bien durante toda la temporada y se los dije un día, se dieron cuenta que tienen mucho para demostrar, mucho para brindar, entonces confíen en ustedes porque la verdad que el nivel que demostraron en esta vuelta no lo tenían pensado ni ellos”.

Nico es uno de los máximos clasicómanos de la ruta local. Solo le falta la Doble Calingasta para igualar la marca que desde 1949 (76 años de vigencia) que ostenta el recordado Salvador Ortega. “Ahora doy prioridad a mi campaña en Europa, más adelante sería lindo intentarlo”, culminó.

ENTREVISTA

“En Portugal estoy cómodo y muy feliz”

– Vuelves a Portugal, tu equipo siguió la Vuelta por las redes y mostraron su orgullo.

– “Te muestro el teléfono, tengo mil mensajes. Están muy contentos con que haya ganado”.

– ¿Te miman bastante?

– “Así es, gracias a Tommy (Contte) que cuando se enteró de mi situación en el Corratec (NR: equipo Pro italiano donde corrió en 2022) me presentó. Es un hermano para mí, nos ayudamos mutuamente y estamos muy felices en el Aviludo Louletano”.

– ¿Puede ser este equipo continental la plataforma de lanzamiento para, en un futuro no muy lejano, saltar a la categoría Pro o World Tour?

– “Sí, pero no me lo planteo. Solo quiero hacer lo que me apasiona y sentirme bien. En este equipo me dan todo, pero fundamentalmente afecto. Somos una familia y eso me permite contrarrestar la nostalgia de estar lejos de mi familia y amigos. Yo soy muy amiguero, me gusta compartir asados y conversar con todo el mundo. El celular y las video llamadas ayudan mucho, pero aunque no creas me falta el abrazo a mis padres y compartir con mis hermanos, y a veces mi papá, los entrenamientos diarios”.

– Sin dar cifras. ¿Se hace diferencia económica corriendo en un equipo continental europeo, con respecto a uno sanjuanino?

– “Sí, se hace diferencia”

– ¿Duplicas o triplicas lo que ganabas en la Agrupación Virgen de Fátima?

– “No sabría decirte, no se ni cuanto gana mi hermano, y mi situación en la Agrupación era especial, porque muchas empresas me apoyaban. El otro día acá fuí a comprar una cadena y me costó $70.000. No sé cuanto cuesta en Portugal porque me la da el equipo, pero si puedo afirmar que en Argentina es muy caro practicar el ciclismo, los materiales tienen precios elevados.

– ¿Llegas el jueves cuando correrás tu primer carrera?

– “El domingo, la llamada ‘Prova de Abertura”, que el año pasado ganó Tommy.