Un circo criollo con raíz sanjuanina Pergeñado por Yazmin Sehara, debutará en agosto en el Centro Cultural Conte Grand. Tiene temática, elenco y producción locales. Las entradas ya están a la venta.

Un circo muy distinto está a punto de ver la luz en San Juan. Distinto no solo porque no se desplegará bajo una carpa, sino porque -más inspirado en show criollo de los Hermanos Podestá que en la fórmula rumana- tiene como base el teatro, contando una historia que fusionará con danza aérea y música en vivo. Pero también diferente porque tanto su temática, como su troupe y su producción serán cien por ciento sanjuaninas. Lo bautizaron “Xumec: El sol late en nuestra memoria’, lo anuncian como “el primer circo criollo con alma sanjuanina’ y abrirá sus puertas el mes próximo en el Centro Cultural Conte Grand (ver aparte), para luego -es la idea- recorrer otros puntos de la provincia. Propuesta original de Alquimia Producciones, lo presentan como “un espectáculo que revaloriza nuestra identidad a través del circo, la música y el arte’. Y de hecho, cargado de fantasía e imaginación, pondrá en escena personajes y lugares tan reconocibles para los sanjuaninos como el viento Zonda, La Pericana y hasta las brujas del Villicum, entre otros.

“Gira en torno a un rito sagrado que no fue cumplido por dos jóvenes terrenales, Blanca y Tinto, quienes -al desobedecer al Dios Xumec- desencadenan un desequilibrio entre las tres dimensiones de la cosmovisión andina. Éstas son Alax Pacha: el mundo de arriba, donde habitan los espíritus buenos y Xumec, el Dios del Sol; Aka Pacha: el mundo terrenal, donde viven los seres humanos; y Manqha Pacha: el mundo de abajo, gobernado por la oscuridad. En este caos, las leyendas sanjuaninas cobran fuerza y amenazan con vengarse por siglos de olvido. Lúmina, la guardiana del Sol, es enviada para restaurar el equilibrio. Pero una pregunta recorre toda la obra: ¿Vale la pena romper un legado ancestral por la búsqueda de nuevas experiencias?’. La propuesta pretende entretener y a la vez transmitir valores como “la unión, el amor y el respeto por los legados ancestrales’.

Detrás de todo esto está Yazmín Sehara, artista y gestora cultural a cargo de la dirección general, co-autora del guión y protagonista (encarna a Lúmina), pero esencialmente, una enamorada del circo.

“Creo que he ido a todos los circos que han venido a San Juan y cada vez que iba de vacaciones con mis papás, les decía “fíjense si hay un circo”. De chiquita les pedía que hablaran con el dueño a ver si me dejaban cantar una canción, Hijo de la luna, de Mecano, que es muy circense. Toda mi vida he perseguido ese sueño, no se dio, pero me dije “Eso no va a ser un impedimento, ya está, voy a hacer mi propio circo”, relató Yazmin el origen de este proyecto, que abraza con la misma ilusión con la que entraba a las carpas cuando era pequeña… solo que ahora ella es “la dueña del circo’.

Sehara contó a DIARIO DE CUYO que ese sello local es lo que primero tuvo “clarísimo’. “Quería que fuera bien sanjuanino porque, en general, el mercado de los espectáculos infantiles está más orientado a Disney. Y también quería que hablara de valores, esto de que el amor es el que triunfa y que estando juntos podemos llegar más lejos’, adelantó la directora general, que estructuró dos bloques con un intervalo de quince minutos (para poder visitar una feria de emprendedores que se montará de manera paralela), lo que redondeará una función de unos 90 minutos.

“Yo siempre soñé con cantar la canción de Mecano en un circo y nada más, y ahora estoy envuelta en un lío (risas) ¡Un hermoso lío!. Superó mis expectativas. Hay una historia, personajes y además del mensaje nos vamos a llevar muchas referencias cuyanas, con una fantasía que está muy linda’, destacó Yazmín, a quien no le preocupa no estar bajo una gran y colorida carpa.

“Yo les aseguro que cuando entren se van a transportar a una carpa, sin ser una carpa, porque más allá de la magia del espectáculo, yo creo que la magia del circo está en el corazón’, aseveró.

Xumec cuenta también con dirección escénica de Esteban Montaño, guión de Sehara y Montaño, dirección de danza de Braian Césped, producción musical de Lucio Flores, vestuario de Rodrigo Castro, escenografía y utilería de Leonardo Herrera, logística de Rosana Ortega y prensa de Javier Muñoz. Los protagonistas son Micaela Monla, Sebastián Varas, Nacho Silva, Yazmin Sehara y Lila Guzmán; y completan la troupe artística los bailarines Braian Césped, Agustín Guzmán, Rosa Herrera y Nicole; y los acróbatas Valentina Rodano y Bruno Giuliani.

> DATO

Xumec abrirá sus puertas los días 16 y 17 de agosto en el Centro Cultural Conte Grand. Habrá tres funciones por día, a las 17, 19 y 21 hs. Las entradas cuestan $8000 y pueden adquirirse a través de avantti.io