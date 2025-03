Un comienzo inolvidable Junto a Emi Soler y Nico Olivieri, el domingo próximo iniciarán su nueva temporada, a ritmo de bolero.

Inolvidable. Así se llama el espectáculo con el que La Camerata San Juan abrirá el próximo domingo su temporada 2025; y el título tiene un doble asidero: Por un lado, para la prestigiosa agrupación sanjuanina define el vínculo que ha podido consolidar con el público local en estos 15 años de camino como tal y otro tanto desde que comenzó su ciclo en el Auditorio Juan Victoria. Y por otro, tiene que ver con el repertorio con el que correrá el telón: boleros que han atravesado generaciones. “Los clásicos del romance en una noche única’, anuncia desde sus redes, expectante por un nuevo cara a cara con sus seguidores.

“Empezamos con un concierto muy hermoso. No es la primera vez que le dedicamos un show específico a este género que nos gusta mucho y que también convoca. Habrá títulos nuevos, otros que ya hicimos y tendremos invitados de lujo: Emilia Soler y Nicolás Olivieri en las voces; y un especialista en percusión, Marcos Esis; todo con arreglos de Enzo Pérez’, contó a DIARIO DE CUYO Pablo Grosman. Obras de autores variados, desde Chico Novarro a Armando Manzanero, serán parte de esta velada, donde también sonarán algunas bachatas.

“Siempre estamos como ansiosos de empezar la temporada porque se extraña volver al Auditorio, donde tocamos por última vez en noviembre y ya la gente nos preguntaba cuándo volvíamos. Es muy emocionante para nosotros el reencuentro’, se explayó el concertino, quien reconoció que, sin embargo, una cuota de incertidumbre se dibuja ante cada primera vez. “¿Nos querrán venir a ver todavía? -sonrió el artista-. Vamos a ver si conservamos esta relación de amor con nuestro público. Por nuestro lado, obvio que sí y por eso hemos preparado este título para que lo disfruten. Esperamos que resulte interesante para toda la familia, creemos que así será’, señaló.

Con una larga experiencia en la escena sanjuanina, que los ha hecho conocedores de las temáticas o géneros musicales que movilizan más o menos gente, la agrupación tiene en cuenta esas preferencias que, de igual modo, no determinan su programación.

“Es un indicador, por supuesto, pero nos gusta ofrecer una temporada que sea amplia en su concepto, no solo lo que sabemos que va a traer gente. Nosotros nos debemos a la provincia también, en cuanto a sus autores, sus voces, así que el folclore por ejemplo está siempre presente; también el tango, la canción… Es cierto que un concierto de rock es más convocante, sabemos de antemano que va a llenar, pero no por eso vamos a hacer solo rock. Explorar distintas temáticas siempre ha estado en nuestra agenda y no será la excepción este año’, declaró Grosman, al igual que sus colegas, siempre agradecido por la aceptación.

“Desde el momento que presentamos el ciclo para toda la familia fue una novedad en cuanto al formato. En aquellos momentos dividíamos el concierto en dos partes, mitad clásico y mitad popular; además era explicado; fuimos haciendo escuela, a la gente le fue gustando y sirvió. Hace ya tiempo nuestros conciertos son temáticos, populares, porque consideramos que ya hay una orquesta que hace 50 años se dedica a lo clásico, es especialista en eso, así que no vemos como una necesidad seguir explorándolo. Claro que alguna vez podamos incluir algo clásico, por ejemplo en Semana Santa; pero en este ciclo del Auditorio la temática es popular y es donde nuestro rol cobra relevancia’, explicó Grosman, conforme con lo recorrido y con deseos de ir por más. “Ganas de hacer siempre hay’, lanzó enfático, con varios planes para este año.

“Estamos contentos de seguir tocando, agradecidos y contentos. La relación que hay en el grupo sigue intacta como para seguir haciendo proyectos. Y también cabe destacar que las nuevas autoridades han sabido conservar y promover lo que otros gobierno hicieron, porque nosotros llevamos tres gestiones por lo menos dependiendo del MInisterio de Turismo y Cultura, así que celebramos eso también, que no es poco’, concluyó el músico.

INOLVIDABLE. Domingo 30 de marzo, 20 hs, Auditorio Juan Victoria. Entrada general $3000, disponibles en boletería de la sala y vía online en Tuentrada.com

> EL SHOW

“Los boleros darían para hacer todo un ciclo, porque hay muchos y muy lindos, con autores muy inspirados; pero ahora hemos apuntado a compositores que consideramos más representativos, como César Trujillo, Armando Manzanero, Consuelo Velázquez, Chico Novarro, entre otros; himnos del género, como el mismo Inolvidable, que tiene versiones muy variadas; son clásicos que siempre se están revisitando y nosotros no nos quedamos atrás’, dijo a DIARIO DE CUYO Enzo Pérez, a cargo de los arreglos.

Bésame mucho, Esta tarde vi llover, Vete de mí, Algo contigo, La historia de un amor, Contigo a la distancia, son algunos de los títulos que desgranarán, incluido un tango de Armando Pontier y Enrique Francini que fue llevado a bolero: Pecado.

“Es hermoso trabajar sobre boleros porque son muy ricos armónicamente, entonces es muy interesante el tema de la instrumentación para remarcar los colores, los timbres. Es muy interesante y da mucho placer tocarlo, lo estamos disfrutando’, sumó.

Respecto de la bachata (habrá dos de Juan Luis Guerra), explicó que “es como una ramificación del bolero. La llevan a un tempo un poco más rápido, es básicamente un bolero acelerado y a partir de ahí se desarrolla como un género nuevo’.

> Los invitados para el estreno

“Estoy muy emocionada de poder cantar con la Camerata’, dijo Emilia Soler, de paso por San Juan para este show que espera con ansias. “Canté una vez con ellos cuando tenía 15 años, en “Canta San Juan”, éramos varios artistas. Fue una experiencia emocionante porque de chica mi papá me llevaba a escucharlos y yo pensaba “¿Te imaginas que algún día me toque cantar ahí?”. Cuando terminé de cantar no paraba de llorar de la emoción’, agregó la talentosa artista local que llegó a ser parte de los shows de La voz argentina hace algunos años. “Cuando volvieron a llamarme no pude negarme.

Me encantan los boleros, jamás hice un show solo de eso, pero iba a querer incluso si cantaban el feliz cumpleaños en diferentes tonalidades (risas). Estoy viviendo en Buenos Aires desde 2023 pero no podía dejar pasar la chance de volver a compartir un ratito con ellos. Esta vez es todavía más especial, porque no va a ser solo una canción, sino un show completo, así que voy a poner lo mejor de mí y a disfrutarlo mucho’, contó Emi a DIARIO DE CUYO.

Para Nicolás Olivieri tampoco será su debut con la agrupación, que ya lo ha convocado en varias oportunidades, abordando distintos géneros. Sin embargo coincide con su colega que siempre es un placer formar parte de sus shows. “Estoy muy contento, más que nada por poder cantar junto a la Camerata nuevamente. Tengo expectativas muy altas porque es un show muy lindo, con un género muy hermoso’, expresó Nico. “Y también muy contento porque voy a compartir escenario con una excompañera de La Voz Argentina, una gran amiga y tremenda cantante’, concluyó el intérprete.