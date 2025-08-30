Un dinosaurio fue la gran atracción en el festejo del Día del Niño en Hospital Rawson Fue ayer, en las actividades que organizó la Cooperadora del Hospital y CUVHONI.

No anunciaron su entrada para evitar que los chicos corrieran a encontrarlo y pudieran sufrir alguna caída. Pero, la estrategia no resultó tan efectiva. Uno de los niños lo vio a lo lejos y gritó ‘¡Miren!’, mientras señalaba con el dedo índice hacia el Sur. Eso fue suficiente para que se desatara la locura. El responsable de esta divertida situación fue un Tiranosaurio Rex que llegó de sorpresa a la fiesta. Esto fue lo que ayer se vivió en los festejos del Día del Niño en el Hospital Rawson donde un dinosaurio fue la principal atracción de chicos y grandes. Esta celebración fue organizada por la Cooperada del Hospital y las voluntarias de CUVHONI, y se realizó en los jardines internos de este centro de salud.

Recuerdo. La mayoría de los chicos que estuvo ayer en el festejo del Día del Niño en el Hospital Rawson se sacó fotos junto al Tiranosaurio Rex.

Primero fueron los niños lo que rodearon al dinosaurio inflable que avanzó hacia el epicentro de los festejos. Luego lo hicieron las madres que, sin temor alguno, dejaron a sus bebés en manos del Tiranosaurio Rex para tomarles unas fotos juntos. Fueron tantos los que quisieron fotografiarlo que su llegada a destino fue demorosa. A tal punto que el animador de la jornada tuvo que pedirle a grandes y chicos que lo dejaran avanzar para poder continuar con las actividades.

Tras sacarse fotos con las payamédicas presentes, el dinosaurio finalmente llegó al centro de los festejos donde siguió siendo el blanco de la atención. Incluso los chicos del Coro Preparatorio de Niños, de la Universidad Nacional de San Juan, lo invitaron a que los acompañara mientras brindaron un minirecital para deleitar a grandes a chicos.

Las actividades continuaron durante la mañana con distintas propuestas. Otra de las que más atrajo a los niños fue el sorteo de premios donde también estuvo involucrado el dinosaurio. El se encargó de entregarles los regalos que fueron bicicletas, triciclos, andarines, pelotas, muñecas y muchos juguetes más que fueron donados por particulares y por comerciantes para contribuir con la alegría de los chicos.

Luego de parte de los sorteos, continuaron las sorpresas para los niños del Hospital. Es que, este año, más grupos quisieron formar parte de los festejos, para divertir a los niños. Fue el caso del Ballet San Juan Caporales que deslumbraron con el brillo de sus trajes y el ritmo de las danzas típicas de Bolivia que bailaron para compartir parte de su cultura.

A diferencia de otros años, esta vez no se les sirvió a los chicos chocolate caliente por el calor de la mañana. Merendaron jugo fresco con alfajores.

1 de 4 | Regalos. Entre las actividades recreativas y artísticas se sortearon desde bicicletas hasta pelotas, entre otras muchos juguetes, que fueron donados por particulares y comerciantes. 2 de 4 | Invitado. El dinosaurio hasta fue invitado a cantar junto a los chicos del Coro Preparatorio de Niños, de la Universidad Nacional de San Juan que también participó de los festejos. 3 de 4 | Diversión. Las payamédicas del Hospital Rawson también divirtieron e hicieron jugar a los chicos, mientras que a todos los presentes les dejaron mensajes de buenas energías. 4 de 4 | Color. Los integrantes del Ballet San Juan Caporales también participaron de los festejos del Día del Niño, deslumbrando a todos los presentes con el brillo de sus trajes y el baile típico.