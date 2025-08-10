Un inesperado paso atrás San Martín perdió con Sarmiento, un rival directo, y volvió a nublarse el cielo de la permanencia.

La primera consigna era ganar. La segunda no perder. Y, por como venía San Martín mostrando un fútbol atractivo y atrevido, para todo el pueblo verdinegro, sufrir una derrota era la opción más lejana. El rival venía herido, estrenando técnico y con la necesidad de no perder. Y, con muy poco, orden táctico, sacrificio, y concentración, Sarmiento se llevó la victoria que abre una brecha de siete puntos con respecto al local y le da aire en la lucha por mantener la categoría. Aire que empieza a enviciarse para los dirigidos por Leandro Romagnoli, quienes no pudieron imponer su idea de ejercer una presión alta y sorprender por las bandas.

Momento cumbre. González anotó el gol y festeja fuera de foco, mientras Borgogno y un par de compañeros mastican su amargura ante la algarabia rival.

Sarmiento no se complicó con la salida desde el fondo y para evitar daños colaterales y se pasó el primer tiempo metiendo pelotazos largos buscando sorprender a la defensa de San Martín. En esa primera mitad fue el local quien, aún sin la fluidez de juego necesaria tuvo las mejores opciones. Un remate de media distancia, apenas desviado, de Maestro Puch (12m.) y un cabezazo de Jaurena (18m.). En ese primer tiempo Sarmiento tuvo una sola, un tiro desviado de González, a los 35m.

Tijanovich anticipo y tocó al gol. El arquero, se tiró al bulto y la sacó al córner.

En el segundo periodo San Martín empezó mejor, logró mayor conexión entre sus volantes y puntas, A los 3 minutos el arquero Acosta le sacó a Tijanovich un mano a mano, luego de una buena habilitación de Salle. Después el tramite volvió a hacerse cerrado, más luchado que jugado. Y mientras el reloj corría y jugaba en contra para los locales, a los bonaerenses los minutos que pasaban los acercaba a su objetivo de llevarse un punto y mantener la diferencia de cuatro unidades entre ambos. Sin embargo, como los partidos cerrados suelen definirse por detalles, en una segunda pelota, a la salida de un córner, con un cabezazo que retornó el balón al área y tomó a la defensa saliendo, Sarmiento encontró el gol. González recibió un centro corto y anotó el gol que dejó a San Martín con las manos vacías y preocupado.