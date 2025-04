Un joven salió baleado en confusas circunstancias

Un joven de 25 años por poco no murió de un disparo que ingresó en la zona de su maxilar derecho, durante un confuso episodio en una casa del barrio Güemes, Rawson, ayer en la madrugada. La víctima fue identificada como Thiago Ismael Ortiz. Hasta lo que pudieron reconstruir ayer los investigadores al mando del fiscal coordinador, Francisco Micheltorena (UFI de delitos Especiales) todo pasó en la casa de Lucas Carbajal, quien quedó detenido por negar que su amigo hubiera resultado herido en su vivienda, pues pretendió hacerle creer a los pesquisas que Ortiz llegó a pedirle ayuda. Lo que no se había podido establecer ayer es si el propio Ortiz se autoagredió (a propósito o accidentalmente) o si alguien le disparó. El arma utilizada no aparece.