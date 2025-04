Un power-trío de la danza, en San Juan Lidia Segni, Cecilia Figaredo y Sol Rourich darán un seminario a partir de hoy en el Teatro del Bicentenario. También habrá otras actividades.

El lunes 29 de abril es el Día internacional de la danza y en San Juan se celebrará con una previa inédita. A partir de hoy y hasta el domingo, bailarines de la provincia que se inscribieron oportunamente tendrán un entrenamiento intensivo con tres destacadas maestras: Lidia Segni en técnica clásica, Cecilia Figaredo en ballet de repertorio y Sol Rourich en contemporáneo. Es la primera vez que el Teatro del Bicentenario -dirigido por Silvana Moreno, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes- propone un seminario de estas características: con tres especialistas juntas y abierto a la comunidad de la danza local. Unos 60 bailarines avanzados harán tres clases por día (de dos horas cada una, con un pequeño intervalo), una con cada maestra; mientras que el nivel intermedio -alrededor de 50 estudiantes- tendrá una por día. Será una extensa jornada que culminará el lunes 28 con una gran muestra que involucrará las tres áreas, además de una charla y entrega de becas. Pero hay otro dato muy interesante y es que docentes y estudiantes de danzas y público interesado podrán asistir a observar algunas o todas estas instancias, ya que serán de puertas abiertas (gratuito).

“El Teatro abre sus puertas para mostrar un poco de lo que se hace internamente en el trabajo diario de un bailarín’, resumió a DIARIO DE CUYO Victoria Balanza, cabeza del Programa de formación para bailarines del TB, entusiasmada y agradecida con el desafío. “Me parece un entrenamiento increíble poder tener a tres personalidades de la danza de Argentina, representativas a nivel nacional e internacional, en un mismo espacio, brindando sus conocimientos. Conozco su generosidad, su amor y su pasión por lo que hacen, así que sé que se van a brindar al 100%. Creo que es maravilloso para los bailarines, para su trabajo de formación pero también artístico y profesional, porque es sostener el máximo de su potencial durante esa carga horaria, tratando de capitalizar todo lo que les están brindando’, agregó la ex solista del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, quien adelantó que ocuparán dos espacios, el escenario principal y el hall, que estará acondicionado para tal fin.

Lidia Segni. Coreógrafa y maestra, dirigió los ballets del Teatro Colón (donde fue primera bailarina) y del Teatro Argentino. Figura clave en la fundación del Ballet Argentino junto a Julio Bocca.

“Es muy buena esta posibilidad que se brinda de hacer un seminario en un lugar neutral, donde todos los estudios pueden ir’, señaló Segni, que también ve con muy buenos ojos esta oportunidad junto a sus colegas. “Cuando yo era muy joven había una separación, como que los contemporáneos no lo aceptaban, pero hoy no hay compañía contemporánea que no tenga su clase de danza clásica. Teniendo la técnica clásica, luego se puede abarcar cualquier danza o movimiento’, valoró la respetada maestra, una ferviente cultora de la disciplina en el ballet, para quien “tanto en la danza como en cualquier expresión que uno haga, lo importante es tratar de ser feliz y de disfrutar’.

Sol Rourich. Bailarina, coreógrafa y repositora del Taller de Danzas del Teatro General San Martín, reconocida por su labor en la danza contemporánea y premiada por su trayectoria.

De eso también habla Sol Rourich, quien había venido a bailar pero ahora debutará aquí como profe. “Nada más lindo que celebrar el día de la danza trabajando y disfrutando’, expresó, y consideró que “para mí es un intercambio, porque nosotros también aprendemos del grupo, nos modifica. Se forma algo muy lindo y genuino en esos encuentros’. Para ella, este seminario con tres maestras “es poner a los chicos que quieran dedicarse a esto a que sientan un poquito la intensidad del trabajo, una forma de darles lo más real del bailarín’. Pero a su vez, declaró, “en el mundo de hoy, que es tan globalizado, es más importante que nunca no estructurarse. Hoy los bailarines son más amplios, más dúctiles, por eso es necesario actualizarnos, nutrirnos… Luego cada uno hará su elección, elegirá su camino, su técnica tal vez, pero este tipo de experiencias siempre es enriquecedora’.

Cecilia Figaredo. Primera bailarina, integró el Ballet Argentino y trabajó con grandes coreógrafos. Con un amplio repertorio (ballet, tango, jazz), fue partenaire de Julio Bocca, entre otras figuras.

“Creo que éste es un formato mucho más rico para los chicos, para poder sacar aprendizajes de cada estilo que estaremos trabajando y de cada maestra’, apuntó Figaredo, que el año pasado dio repertorio para los bailarines del Programa de danza del Bicentenario y ahora regresa con una propuesta redoblada. “Con los varones haremos la variación de Raymonda y con las chicas el grand pas de Don Quijote del tercer acto; y las dos variaciones de las amigas de Kitri, en la escena de la boda. El grand pas es cortito, pero grupal, bailan todas juntas así que es importante, porque tienen que ir parejas, sintiendo el cuerpo de la compañera de al lado, respetar líneas… bueno, todo lo que implica este tipo de trabajos que tiene otras exigencias técnicas, otra resistencia física’, precisó. “El repertorio tiene lo suyo, porque ya partimos de una coreografía y vamos elaborando el personaje a interpretar. El año pasado se involucraron muchísimo, lo disfrutaron, y me pareció bueno hacer ahora, con un grupo más abierto de bailarines, una experiencia similar. Creo que va a ser muy enriquecedor’, concluyó.

* Más festejos

En el marco del Día internacional de la danza habrá también otras actividades. Por ejemplo, mañana sábado, la Red de Institutos de Danza de la provincia tendrá su celebración desde las 11 hs, en la explanada del Teatro del Bicentenario, con entrada libre y gratuita. La presentación girará en torno a seis emociones fundamentales: Miedo, Compasión, Ira, Tristeza, Amor y Alegría. Culminará con un himno conjunto, “donde todos los participantes se unirán para rendir tributo a la danza y su poder para unir y emocionar’.

Por otro lado, el Centro Cultural Conte Grand ofrecerá talleres gratuitos en danza contemporánea y entrenamiento para bailarines; tango y folklore. Serán los días martes 29 y miércoles 30 de abril, de 18 a 21 hs y están dirigidos a personas mayores de 18 años (no es necesario tener experiencia previa). Las actividades estarán a cargo de los profesores Sofía Gallardo y Rafael Lloret en tango, Matías Zalazar y Nadia Trigo en folklore y Fernanda de la Vega y Florencia Tejada en danza contemporánea y entrenamiento para bailarines. Los interesados pueden tener más información comunicándose al 2645713211.

DATO

La muestra del TB será el lunes 28 a las 20 hs en el Teatro del Bicentenario. Entrada gratis. Habrá barra/ballet, repertorio y contemporáneo. Al final entregarán becas para Fundación Julio Bocca y Taller de Danza del Teatro San Martín.

Seminario en el Bicentenario

* Grupo Avanzado

Viernes 25: De 14 a 16 hs, Ballet, con Lidia Segni (escenario). De 16:30 a 18:30 hs, Repertorio, con Cecilia Figaredo (escenario). De 19 a 21 hs, Contemporáneo, con Sol Rourich ( escenario)

Sábado 26: De 14 a 16 hs, Ballet (escenario). De 16:30 a 18:30 hs, Repertorio (escenario). De 19 a 21 hs, Contemporáneo (hall)

Domingo 27: 10 a 12 h, Ballet (escenario). 12:30 a 14:30 hs, Repertorio (escenario). 15 a 17 hs, Contemporáneo (escenario)

* Grupo Intermedio

Viernes 25: 14 a 16 hs, Contemporáneo

Sábado 26: 18:30 a 20:30 hs, Ballet

Domingo 27: 10 a 12 hs, Contemporáneo