Un viaje sonoro al corazón de San Juan El músico y compositor local actuará por primera vez en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

El joven compositor y músico sanjuanino Salvador Oliva se prepara debutar en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario con “Oro del Desierto”. Se trata de una rica propuesta que fusiona tradición y vanguardia, donde el folclore cuyano se renueva a la luz de lenguajes contemporáneos. La propuesta escénica recorre composiciones anteriores y actuales, que conectan con las raíces y que se adivinan como un viaje sensorial, una experiencia sonora y poética también, a través del inmenso paisaje de la provincia, que el autor toma como fuente de inspiración y símbolo.

“Tengo muchas expectativas, estoy muy contento de poder presentar mi nueva música en mi provincia después de algunos años. Siento que este concierto es parte de un viaje, un momento para compartir con todas las personas que me apoyaron este tiempo y que forman parte de de mí. Junto con ellos, será como tomar fuerza y seguir el viaje’, expresó en diálogo con DIARIO DE CUYO el autor, hijo de otro gran artista sanjuanino, Tito Oliva, a quien reconoce como influencia, aunque no la única. “Mi hermano, mi hermana, mi madre, mis abuelos… A su manera todos me enseñaron a vivir, que es lo mismo que hacer música. Todos ellos son personas valientes. Muy valientes. Oro puro de nuestro tan amado desierto cuyano’, valoró.

En cuanto al repertorio que desplegará el jueves, Salvador adelantó que “por un lado es parte de mi primer EP, Cerro Nuevo (2024), que se puede escuchar en las redes. También habrá algunas obras audiovisuales con música inspirada en el ritmo de la tierra y el cielo de San Juan, cómo resuenan en mí. Y por otro lado, estarán algunas de las canciones nuevas que estoy preparando para mi próximo disco, que se llamara Oro del Desierto. Y por supuesto, algunos clásicos del folclore sanjuanino’. Según apuntó, armó este set-list con un objetivo: “Que sea 100% auténtico, música para manifestar la convicción de que nuestra vida es lo mas valioso que tenemos. El paisaje de San Juan es fuerte y resistente a cualquier cosa… igual que nosotros’.

El folclore ha estado desde siempre en la vida del artista, pero lejos de ser una “música de fondo’, algo que escuchaban otros, él lo hizo carne… y alma. “Lo escucho desde que nací, en la casa de mis abuelos y en mi casa, es parte de mí. No me atrapa, lo atrapo yo para nunca olvidarme’, declaró quien reconoce, a la par, que no puede permanecer inmóvil ante lo dinámico… la música incluida.

“Las nuevas búsquedas en el sonido y mezclarlo con el folclore es, de algún modo, algo necesario para mí. Mucha gente está esperando una nueva ola de autentico folclore joven, somos Argentina, la estamos construyendo todos los días’, declaró Salvador, quien resumió en una frase corta el por qué no hay que dejar pasar esta experiencia: “¡Va a estar increíble!”

DATO

Oro del desierto. Jueves 18 de septiembre, 21:30 hs, Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entradas $6.000, en la boletería y a través de Tuentrada.com