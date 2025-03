Una artista sanjuanina, con Bersuit y La Delio La actriz y cantante fue convocada para ser parte de El Cumbión.

“Es la primera vez que estoy en un videoclip de bandas tan conocidas’, dice todavía movilizada Celeste Castro. Actriz, directora teatral y cantante que hace ya un tiempo lanzó su proyecto musical “Shica Cumbia Nena’, es la única sanjuanina que aparece en el nuevo tema de Bersuit Vergarabat, El Cumbión, que cuenta con la participación de los músicos de La Delio Valdez. Artistas emergentes de diferentes puntos del país fueron convocados para ser parte de este clip que recrea una fiesta “barrial y muy popular’ a puro chori y ritmo de cumbia, que hace muy poquito vio la luz. “Se grabó en febrero pasado, pero no podía contar nada hasta que se estrenara’, reconoció Celeste, encantada con esta experiencia.

El llamado llegó de la mano de Griselda Sánchez, en la producción artística y casting del clip dirigido por José María Cicala; y, por supuesto, Castro no dudó en dar el “sí quiero’ a la propuesta artística. “Griselda me conoce, es amiga y me avisó por lo que yo estoy con mi proyecto de cumbia, que ella conoce. Entendía que les podía servir a ellos y obviamente a mí también. Más allá de que son dos grandes bandas, armaron un elenco muy federal y muy random, en el que tuve la suerte de estar, algo que también nos sirve a los artistas locales… Fueron muy generosos por darnos esa oportunidad. Y bueno, habían pedido una morocha y Griselda me dijo +¡Negra, tenés que ser vos!+, así que recontenta’, contó a DIARIO DE CUYO.

La filmación se llevó a cabo en Fort Music Studio, “un edificio que era de Ricardo Fort y que ahora gestiona un sobrino de él, un lugar hermoso’, precisó. “Había gente de Mendoza, de Neuquén, de La Rioja, de San Luis, de Gran Buenos Aires y también un par de famosos. Estuvimos como cinco horas filmando, eran muy minuciosos. Yo quedé muy sorprendida, porque como hago mis videos desde un lugar muy amateur y solo tengo un cámara, ver ese estudio y con tantas cámaras… bueno, una producción a gran nivel. Fue muy maravilloso’, se explayó Castro, que también tuvo elogios para los integrantes de las bandas y de la producción. “La gente, divina. Compartimos, conectamos, se armaron momentos de canto, de murga… Comimos, brindamos al final, estuvo relindo’, se explayó Celeste, que lo único que lamentó fue que no estuviera Ivonne, la cantante de La Delio, a quien quería conocer, pero no pudo asistir esta vez.

“Fue una experiencia maravillosa. Para mí es un granito más para mi carrera artística, porque al participar de una producción así, de bandas tan instaladas a nivel nacional e internacional, y que me han “matcheado” con lo de la cumbia, que es mi proyecto, ayuda un montón. Con el tema de las redes, todo se va vinculando, de repente hubo más seguidores y todo eso suma’, relató. “Y además vivir todo eso, que para una artista independiente como yo, que la rema y hace de todo, desde la producción hasta la dirección, es un montón!. Ese día sentí lo que hace mucho no me pasaba, me sentí como una reina artista que solo tenía que ir a actuar y a disfrutar, desde la previa, los camarines, las charlas…..’, agregó la sanjuanina, cuyo productor, Fago, que también es diseñador, le hizo unos stickers de su proyecto para obsequiar: “Se los regalé a todos, los pegaron en sus cosas, en su termos, sus agendas… Fue hermoso compartir, que vieran mis videos, que me empiecen a seguir… ‘

Su objetivo de aquí en más, como buena embajadora local de El Cumbión, es acoplarse a la difusión del video -que ya está en redes y plataformas- para que se reproduzca a más no poder. “Claro, tenemos que darle manija cada uno de los que participamos, desde su lugar!’, se plegó entusiasmada Celeste, que ahora abraza otra ilusión: El 30 de marzo La Delio Valdez tocará nuevamente en San Juan y a Celeste le gustaría ser soporte, esta vez con su música. “Estamos tramitándolo, no es fácil, pero bueno, veremos qué pasa’, suspiró la cumbiera sanjuanina.