Una audición, varios sueños Alrededor de 500 aspirantes participaron ayer en el casting que se hizo en el Conte Grand.

Armados de paciencia y templanza necesarias para soportar desde la mañana hasta el atardecer, cientos de sanjuaninos tuvieron la oportunidad de expresarse y ser escuchados en el casting del programa televisivo La Voz Argentina, que el martes tuvo lugar en la provincia. A esta primera fase de selección asistieron alrededor de 500 postulante, provenientes de diferentes lugares de la provincia. Algunos ya contaban con experiencia en estos escenarios y para otros era su primera vez a un certamen artístico. La inscripción fue abierta y en el mismo momento y lugar, a través de un código QR que estaba impreso en afiches apostados en el Centro Cultural Conte Grand.

El casting inició a las 9 hs, aunque hubo una vigilia de varios aspirantes que aguardaban desde la madrugada. Los coordinadores de la audición organizaron grupos de 40 personas para ingresar al complejo. Una vez adentro, se les pedía interpretar un estribillo o estrofa de la canción principal que debían tener preparada a capella o solo con apoyo de un instrumento acústico (por lo general llevaban guitarras criollas). En definitiva, había que mostrar el talento de manera natural y sin artificios, “con lo puesto’.

El momento de la verdad. En grupos de 40 personas, ingresaban al edificio para una charla informativa. Luego, de manera individual, debían interpretar a capella un estribillo de una canción.

La directora vocal, Virginia Modica, y Fernando López Rossi, director musical, comandaron el equipo del programa que vino a la provincia para tomar las audiciones. Es la primera vez que San Juan es sede del casting, ya que históricamente Mendoza fue la plaza cuyana.

Nervios y ansiedad. Los intérpretes afinaban sus instrumentos y calentaban sus cuerdas vocales.

‘El motivo fue federalizar el programa para ampliar las chances a más artistas del país’, dijo Virginia a DIARIO DE CUYO. Fernando por su parte, explicó las características de este primer filtro: ‘Lo que sucede con los artistas es particular en los programas de este tipo. Hay momentos de amor a primera vista y hay veces que van bien al principio y cuando pasan las audiciones a ciegas, pueden sorprender y encantar. Otras veces movilizan de entrada, pero al pasar las instancias van cayendo. Pero en el fondo, cada aspecto se tiene en cuenta. Lo técnico, lo vocal, que afinen y modulen bien es lo que buscamos. Eso sí, que no hagan imitaciones, deben tener su propia personalidad. Nuestra mente se refresca cuando proponen canciones poco escuchadas o conocidas y no tan obvias. Pero por supuesto, si me ponés una canción con un look maravilloso y no afinás ninguna nota, no tenés chance’, dijo el director musical . “Esto es como ser un atleta de la voz. En el fútbol, si hacés jueguito tiki tiki con la pelota está fantástico, pero en la cancha tenés que meter los goles’, agregó. Virginia profundizó: ‘Recomendamos que deben ser originales, no tanto desplegar agudos y graves, sino que puedan conmover con las interpretaciones para llegar al público’.

Espera. Las horas se hacían largas y los aspirantes buscaron distintas formas de pasar el tiempo.

Esperanzas. ¡Y por fin llegó la audición! Los rostros evidenciaban entusiasmo y expectativas.

Una vez tomado todos los registro, en las próximas semanas y por correo electrónico notificarán a quienes hayan sido seleccionados para continuar con la segunda fase de selección, que son las denominadas ‘audiencias a ciegas’, donde los elegidos deben dar una demostración ampliada ante cámara. Se estima que para el inicio del segundo semestre se emitirá el reality por Telefé. ¿Habrá caras conocidas?

> ELLOS DICEN

* Melisa Calderón (24)

‘Hace poco empecé a cantar realmente, porque estudiaba teatro. Aspiro a entrar al reality para recibir devoluciones de profesionales. Me nutrirá la crítica constructiva y busco una palabra de aliento y un consejo que me pueda servir para crecer como artista. No busco resultado sino vivir el proceso. En la fila nos hacemos una linda comunidad’.

* Germán Contreras (28)

‘Tengo altas expectativas. Sería grandioso entrar al programa porque es una ventana super grande para darse a conocer en todo el país. También me servirá para acrecentar el curriculum, porque es una excelente oportunidad para conseguir trabajo, contactos y el programa sirve mucho para ese empujoncito que nos hace falta para despegar’.

* Franco Aparisi (30)

‘Estoy en mi primer prueba, vine a sacarme los miedos. Me dedico a la música desde los 8 años de edad, pero vine para demostrarme a mí mismo. Esta es una de esas experiencias donde conocés y hacés nuevas amistades, pero llegar a los escenarios del país es lo importante, porque tengo el sentimiento de llegar lejos con mi música’.