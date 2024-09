Una comisión nacional controlará cómo están los presos de San Juan El CNPT visitará el penal para conocer las condiciones y pedirá que creen una oficina local.

El Comité Nacional para la Prevención de Tortura (CNPT) tiene programada una visita a San Juan, para conocer de primera la situación local. Desde la institución, que depende del Congreso de la Nación, confirmaron que especialistas viajarán y tienen pensado hablar con presos y autoridades. Con los datos que consigan, elaborarán un informe que publicarán después, en el que también pueden solicitar cambios en la gestión de cárceles y comisarías. A su vez, quieren pedir que haya una filial local de la institución, ya que la provincia es una de las que todavía no la crean.

El día y la hora de la llegada de los integrantes de la CNPT no fue anunciado oficialmente. Según dijeron desde la comisión a este medio, es la operatoria normal, ya que, si bien anticipan que llegarán, también dejan cierta incertidumbre para que sea un control sorpresa. Una vez que estén en territorio sanjuanino, se dividirán en dos tareas principales. Por un lado, parte del equipo entrevistará a personas que se encuentran privadas de su libertad. Además, tendrán reuniones con autoridades locales de seguridad.

Según detallaron, las entrevistas no serán solo con presos con condena en el Servicio Penitenciario, también asistirán a otras instituciones, como pueden ser comisarías, centros de detención de menores o similares. Una vez en el lugar se hacen inspecciones de las instalaciones, de la población o tipos de condena. Luego realizan las visitas propiamente dichas.

“Las entrevistas son absolutamente confidenciales, no puede estar ninguna autoridad penitenciaria y en caso de que haya alguna se les pide que se retiren”, explicó un vocero de la comisión. Según explicaron, toman recaudos especiales para que no haya represalias en caso de que algún interno denuncie torturas o malos tratos. Para eso hablan con toda la población, para que no puedan identificar a quien pudo haber dicho algo y se busca mantener el anonimato por todos los medios necesarios.

En paralelo, también adelantaron que se encontrarán con referentes de la Corte de Justicia local, el Ministerio de Seguridad, autoridades penitenciarias y otros referentes provinciales. Con estos no solo charlarán de la situación actual de la provincia, que conocerán de primera mano en la visita. Según dijeron en la agenda está la intención de avanzar con la creación de una oficina local de la CNPT. Es que San Juan es una de las pocas provincias que todavía no avanza en este sentido, cuando más de 15 en todo el país ya lo hicieron.

Una vez que terminen con la visita, que podría durar más de un día, elaborarán un informe, teniendo en cuenta los criterios de la comisión. Este primer texto será comunicado a las autoridades provinciales primeros y, en caso de que sea necesario, les solicitarán hacer mejoras en la situación local. Esto no está descartado, agregaron, ya que encuentran problemáticas como superpoblación o falta de condiciones en prácticamente todo el país. Tras un plazo de tiempo, los resultados también los darán a conocer de forma pública, a través de informes en la web de la comisión y por los medios de comunicación.

Este mismo sistema ya lo aplicaron en otras provincias recientemente, ya que en las últimas semanas visitaron San Luis, Catamarca y otras ciudades. La CNPT se creó luego de que Argentina firmara acuerdos internacionales que garantizan el trato humano.

> Qué es la CNPT

El Comité Nación para la Prevención de la Tortura fue creado en 2013. Empezó a funcionar en 2017, tras la reglamentación y creación del equipo.

Es, además, el órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.