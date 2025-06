Una despedida histórica A sala llena, el célebre tenor dio su primera y última actuación en Teatro del Bicentenario.

Concierto histórico. Es cierto que, sin exagerar, puede considerarse de esa manera, puesto que fue una velada única y esperada, por la jerarquía artística del protagonista, José Carreras, y por la oportunidad que tuvieron los sanjuaninos

de ver en vivo y en directo en el Teatro del Bicentenario (gestión del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte mediante)

al celebrado tenor internacional.

Fue en el marco de su Gira Despedida Mundial, que tuvo como otra de sus pocas postas argentinas la actuación brindada

en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires, días atrás. Y algo similar pudo vivirse aquí la noche del martes 3 de junio.

En tono solemne y cordial, Carreras ingresó al escenario e interactuó con su sobrino, el Maetro Giménez Carreras y con los músicos de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ. Su primera interpretación fue “Passione” de Nicola Valente.

Hace casi un mes se anunció esta presentación, lapso en el que fue creciendo la expectativa por la presencia del aclamado artista catalán en suelo sanjuanino, lo que explica por qué en tan poco tiempo se agotaron todas las localidades. En ese contexto, quienes pudieron obtener su ticket y colmaron la sala del principal coliseo provincial pudieron disfrutar -por primera y última vez en casa- del profesionalismo y solvencia de Carreras, que a sus 78 años le dice adiós a los escenarios El comienzo del recital fue con la obertura, pomposa y alegre, de “Nabucco”, de Giuseppe Verdi, a cargo de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, comandada esta vez por el director invitado David Giménez Carreras, sobrino del gran artista español. La formación estuvo sobre el escenario, no en la fosa como es lo habitual. El director, que fue recibido con aplausos por los espectadores, auguró en la obertura lo que sería el concierto, un selecto repaso por fragmentos de clásicos de la música lírica universal en la primera parte; y algunas piezas de la música popular en el segundo acto. Al término de esta suerte de introducción ingresó Carreras y la calurosa bienvenida del auditorio se manifestó de manera espontánea, animados todos por lo que entregaría el protagonista en su primera intervención. Fue con “Passione”, de Nicola Valente, que Carreras inició su memorable presentación en suelo local; sin embargo, se mostró algo distante en su relación con el público, al menos en el inicio (y a tono con lo que sucedió en el arranque del show en Buenos Aires, el pasado 31 de mayo, según registraron medios nacionales).

> ¿Cómo prosiguió el espectáculo?

Los medios locales no pueden contarlo -no de forma directapuesto que no se les permitió cubrir el recital completo, debiendo retirarse de la sala principal apenas culminado el segundo tema (el primero cantado por el tenor).

“Por razones de organización y respeto a la dinámica del espectáculo, los medios acreditados sólo podrán permanecer en la sala durante los primeros 15 minutos del concierto. Luego de ese período, deberán retirarse de la sala”, marcaba la disposición oficial que fue comunicada al momento de las acreditaciones y ejecutada la noche del concierto por personal del Teatro, que -cumpliendo “órdenes de dirección”, según manifestaron ante el interés de los periodistas por registrar un hecho cultural trascendente para la provincia (de hecho fue declarado de interés provincial por la Cámara de Diputados)-se ocuparon también de mantener en un espacio reducido, detrás de la consola, a trabajadores de diferentes medios.

La gala lírica, de la que fue parte la soprano Verónica Cangemi, tuvo como previa local un acto al que asistieron autoridades de la provincia encabezadas por el gobernador Marcelo Orrego. Fue el lunes pasado, también en el Bicentenario, donde el primer mandatario distinguió como Huésped de Honor a Carreras, quien no dio notas a la prensa local.