Una joyita para escuchar a Bach En esta edición del FestiBach, que empieza hoy, sonará un clavecín traído desde Alemania.

A cargo de talentosos artistas, a partir de esta noche volverá a desplegarse en distintos escenarios locales el FestiBach, festival de impronta educativa dedicado a las obras del genial compositor alemán, bajo la dirección de Guillermo López (sanjuanino radicado en Alemania), junto a Pablo Grosman. Pero esta Edición de Otoño -que tendrá actuaciones del Coro Bach, de la Orquesta Escuela Juvenil (dirigida por Grosman), de los solistas instrumentales Juan Olguín, Marcelo Mercado y Demián Sielecki; y de músicos invitados- ofrecerá una experiencia más especial aún a quienes asistan. En este marco sonará en San Juan “una joyita’: un clavecín, instrumento popular del Barroco. Se trata de una réplica de un original del 1700 que llegó a la provincia desde Alemania, gracias a la embajada de ese país. Ejecutado por Sielecki, tendrá su espacio en los conciertos del sábado y del domingo (ver “El programa’).

“No hay otro con esas características en San Juan. Es un instrumento que me regalaron en Alemania y que presentaremos en sociedad en estos conciertos. Es una réplica, que estuvo 20 años en la segunda sala de conciertos más importante de Munich, donde fue construido. Luego lo cambiaron por otro instrumento y ese fue comprado por un señor alemán, que falleció poco tiempo después. Entonces su esposa, Marianne Schiffelgen, una encantadora señora de 94 años, me lo regaló’, contó a DIARIO DE CUYO López sobre “la estrella’ de estas veladas. “Demián viene de Buenos Aires especialmente para tocarlo, porque acá todavía no hay gente formada para hacerlo como se debe, porque es una técnica parecida a la del piano, pero no idéntica’, agregó el director coral.

“El clavecín es un instrumento más sensible y delicado que el piano y tiene un timbre mucho más metálico. Lo que golpea las cuerdas en el piano es un martillo con cabeza de fieltro, en cambio el clavecín es un instrumento de cuerda no percutida, como el piano, sino de cuerda rasgada. Hay una púa muy pequeñita que hace como si fuera la uña de un guitarrista en la cuerda de la guitarra’, se explayó el artista y docente (ver infografía). “En la época de Bach el piano todavía no existía, podríamos decir que el clavecín es un antecesor del piano. Toda la obra de Bach está compuesta para órgano y clavecín’, apuntó. De este modo, el público de estos conciertos podrá acercarse aún más a la sonoridad que manejaba el genio alemán. Sielecki interpretará uno de sus conciertos más importantes, el Concierto en Re Menor para clave (como también se llama al instrumento); acompañará algunas cantatas y tocará una suite para clave solo.

López también adelantó que otra diferencia con ediciones anteriores del FestiBach es que esta vez realizarán una selección de los últimos tres programas que recorrieron en San Juan. “Antes hicimos cantatas completas, ahora vamos a cantar los coros iniciales de cinco de las seis cantatas que hemos abordado, más una obra muy importante, que es el Kyrie II, de la Misa en si menor de Bach, que es como su obra cumbre’, subrayó.

> A disfrutar y aprender

FestiBach busca “difundir y celebrar la obra de Bach en San Juan, acercándola a diversos públicos en conciertos didácticos’, dice la carta de presentación de esta propuesta musical que nació hace un par de años, a instancias de López y Grosman. Tiene como antecedente el Ciclo de Conciertos Explicados que, surgido en 2018 de la mano de López, se limitaba a las cantatas. Más amplio, el Festival aborda además obras instrumentales, tanto para solistas como de música de cámara. A la par, ofrece comentarios que permiten conocer el contexto de la producción de Bach (que abarca más de 1100 obras) e incluso descubrir algunos códigos que él “escondía’ en sus creaciones.

> EL PROGRAMA

Viernes 21: Bach va a Pocito

21:30 hs, Iglesia de Santa Bárbara (Pocito) . Entrada gratuita.

BWV 1056 Concierto en fa menor para clave en transcripción para bandoneón

Fragmentos de 5 Cantatas

– BWV 125 Mit Fried und Freud ich fahr dahin

– BWV 78 Jesu, der du meine Seele

– BWV 136 Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz

– BWV 135 Ach Herr, mich armer Sünder

– BWV 105 Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht

Kyrie II, de la Misa en si menor

MIRA TAMBIÉN Rio Tinto pone primera en el país con más inversión en litio y cobre

Sábado 22: Cantatas en la ciudad: “Best of’

20 hs, Sala Principal del Auditorio Juan Victoria. Entrada general $6000.

– BWV Concierto en Fa mayor para oboe

– BWV Concierto en re menor para clavecín

Fragmentos de 5 Cantatas

– 3 Corales, BWV 135, BWV 136 y BWV 105

– BWV 125 – 1 Mit Fried und Freud ich fahr dahin

– BWV 78 – 1 Jesu, der du meine Seele

– BWV 136 – 1 Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz

– BWV 135 – 1 Ach Herr, mich armer Sünder

– BWV 105 – 1 Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht

Kyrie II, de la Misa en si menor

Domingo 23: Clavecín!

21 hs, Iglesia Metodista (Av. Alem 432 sur). Entrada general $3000.

Concierto de música de cámara

– 3 movimientos de la Suite Francesa nº 5 BWV 816 para Clavecín solo

– 3 movimientos de la Suite nº 6 BWV 1012 en re mayor para Cello solo

– 2º movimiento del Concierto Brandenburgués nº 2, BWV 1047

– BWV 1053R Concierto en FA mayor para oboe

– BWV 1056 Concierto en fa menor para clave en transcripción para bandoneón

– BWV 1052 Concierto en re menor para clavecín