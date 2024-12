Una muestra que hace historia Propuesta de la comuna capitalina, inaugurará el martes próximo, en el Museo de la Historia Urbana.

Echar un vistazo a un capítulo de la historia de San Juan, a través de pertenencias de muchos de sus gobernadores del siglo XIX y XX, desde José Ignacio de la Roza (1815) hasta Alfredo Avelín. Entre fotografías (varias inéditas), retratos, documentos, atributos de mando y varios objetos personales (desde una manta de alpaca hasta una galera, pasando por un estetoscopio), imaginar, recordar o conocer a estos hombres en su faceta pública, pero también indagar en su perfil más profesional y humano. Algo de esto permitirá “Gobernadores de San Juan’, la muestra histórica que, organizada por la comuna capitalina a través de su secretaría de Cultura, Turismo y Educación, abrirá sus puertas el 10 de diciembre, en el Museo de la Historia Urbana (ver aparte).

El mensaje de Bartolomé Mitre al pueblo tras la muerte de Antonino Aberastain, retratos de la familia de Oscar Correa Arce, un cuadro-foto de una reunión de Elías Amado y Juan Domingo Perón, un sable con el escudo nacional de Edgardo Gómez, fotos de asunción de Eloy Camus y de Hermógenes Ruiz en el balcón de casa de gobierno; y los bastones de mando de Leopoldo Bravo y de Carlos Enrique Gómez Centurión es apenas algo de lo que se exhibirá. A la par de la muestra de estos objetos -respuesta a la convocatoria pública que lanzó el municipio, sumado a colección propia y al aporte de privados y museos como el Manzini-, el público podrá consultar el listado completo de gobernadores hasta hoy, con una reseña de cada uno; y también podrá ver un video que suma referencias a obras realizadas en los distintos periodos.

“La idea de la intendenta Susana Laciar y de la secretaria Adriana Luluaga es de alguna manera repasar la historia a través de quienes nos gobernaron, con intención también de que las nuevas generaciones los conozcan, y a sus obras, para que tengan una valoración de los antepasados de los actuales gobernantes, que en general conocen por los nombres de las calles o de algún edificio público, sin saber realmente quiénes eran’, comentó a DIARIO DE CUYO Luis Eduardo Meglioli, coordinador de la exposición y autor del texto histórico, para el cual se basó en las publicaciones Gobernadores de San Juan, de Efraín Ramírez; Datos biográficos de gobernadores de San Juan (de 1814 a 1834, Edición El País de Cuyo), Gobernadores del Siglo XIX en San Juan: Los próceres en carne viva, Libro 2, de Juan Carlos Bataller; y Nueva historia de San Juan, de Rodríguez-García-Ferrá de Bartol (UNSJ).

“Hubo mucha emoción en las familias al dejar un objeto o al relatar las historias; también hay descendientes que no conocieron a su familiar gobernador, pero tienen anécdotas vívidas transmitidas de generación en generación… Son testimonios de vida muy importantes’, agregó Meglioli. “En lo particular, lo que me ha llamado la atención han sido los aportes que se enfocan en el costado más humano. Creo que esta exposición también va a tener eso, no solo mostrará al gobernador sino a la persona, a través de objetos muy personales’, acotó Valentina Fernández Gnecco, artista visual y museóloga a cargo de la curaduría de la muestra, que cuenta con el aporte de la profesora de historia Joana Plaza, que fue gestada junto a Daniel Nievas y Sacha Guerrero; y que promete sorprender a los visitantes.

DATO

Gobernadores de San Juan. Inaugurará el martes 10 de diciembre, a las 20 hs, en el Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Podrá visitarse hasta el 29 de diciembre, con entrada gratuita.

Américo García (1958-1962). Foto de su boda, tomada por Volpiansky; y libro sobre su historia.

Ruperto Godoy (1947-1950. Reelegido en 1950, murió antes de asumir). Bastón de mando y banda.

Nazario Benavides (1836-1855). Cofre de guarda de charreteras, cinturón y hebillas del uniforme.

Aldo Cantoni (1926-1928). Medallas de la inauguración del Estadio Abierto y del pabellón central del Hospital Rawson.

Salvador María del Carril (1823- 1825). Copia de un retrato que permanece en poder de la familia.

Carlos Doncel (1884-1887/1896-1898). Medalla por la inauguración del Ferrocarril Andino.

Juan Maurín (1934-1938). Sombrero y galera que utilizaba en actos oficiales y celebraciones especiales.

Amador Izasa (1917-1919). Medalla por la inauguración del estadio de Villa Krause (actual club Unión).