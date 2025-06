Una mujer triste que la hace muy feliz Tras más de dos décadas y dirigida por José Annecchini, la dramaturga y directora regresa a las tablas.

El sueño de la mujer triste se llama la obra de Susana Lage, que -”sobre una idea de Onetti y muchas de Shaskespeare”, como la presentan- reestrenará esta noche en la Sala Cooperativa Teatro de Arte (ver aparte). Se trata de una pieza que la dramaturga sanjuanina escribió cuando estudiaba teatro y hacía su maestría en México, en los “90. Allá la estrenó, con un reparto que integraba, e incluso realizó una mini gira argentina, que en el 2000 hizo escala en San Juan. Pasaron unos años, Lage volvió a la provincia y en 2003 armó un elenco en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, que hasta hoy conduce.

En 2007, con este grupo y texto adaptado (porque había sido creado para el país azteca), volvió a subirla a escena, en el viejo Teatro de Arte que estaba en la calle Mendoza, aunque ella ya no actuaba, sino que estaba en la dirección. Ese elenco que la hizo entonces es parte de esta rentrée y eso los moviliza. No es para menos si, como ellos, se piensa en todo lo que sostuvieron y sortearon juntos hasta hoy, algo en lo que también los hace reflexionar esta historia, que se involucra con el oficio de ponerse en la piel de otros. Sin embargo hay algo más que sobresale en este reestreno y que para muchos veteranos (y no tanto) del teatro local no pasará desapercibido: Lage, que desde su retorno a la provincia se dedicó a escribir y a dirigir, sacudió apenas el traje de actriz y 25 años después cierra el paréntesis y sale a lucirlo otra vez. ¿Con los nervios y las emociones de entonces? Totalmente, aunque como bien dice la máxima atribuida a Heráclito, una persona no puede bañarse dos veces en el mismo río. Hoy suma madurez y vivencias que la hacen encarar su propia propuesta desde otro lugar (algo extensivo al elenco, claro), pero además la propia obra se ha resignificado con el paso del tiempo. Y esto sin contar que en esta oportunidad se desarrolla bajo otra mirada, la de su colega y amigo José Annecchini. Luego del trabajo que comenzó Andrea Huertas (quien no pudo continuar por motivos personales) y a invitación de Laje, el flamante “Vecino ilustre de Capital” tomó las riendas de El sueño de la mujer triste, que cuenta con el apoyo del INT y fue seleccionada por Ley de Mecenazgo, con patrocinio de Hormisev.

“Mauricio Palomo volvió a tomar contacto con esta obra por una experiencia de teatro de laboratorio que hicieron con Cristina Castro, quedó enganchado, me sugirió la idea de que la montáramos e insistió muchísimo con que yo tenía que hacer a “la mujer triste”. Y bueno, volví a actuar ese personaje que hice en México. ¡Imaginate los años que pasaron! Yo hacía mucho teatro allá, pero cuando llegué a San Juan, armé el elenco y me dediqué durante más de 20 años a dirigir las obras que montábamos. Ahora hubo un cambio, empecé esta aventura de volver a actuar y me hizo muy, muy, muy feliz”, relató a DIARIO DE CUYO Laje. “Confieso que al principio no me animaba, pero en el camino descubrí que es como andar en bicicleta, las herramientas las tenés. Y descubrí que así como he gozado mucho dirigiendo, la experiencia de la actriz es maravillosa y creo que voy a seguir actuando en otros proyectos”, se explayó. “Es como que dejé de dirigir, colgué los guantes por un tiempo. No sé qué vaya a pasar después, porque esto tampoco es matemática… Las cosas simplemente suceden, como ahora…”, acotó, fascinada con su presente, que claramente involucra al equipo que alienta y

contiene.

“Es increíble que haya durado tanto un elenco. Éramos tan jóvenes, imaginate ¡2003! Y de pronto nos vemos aquí, “los históricos”. Lo bueno es que es un elenco que está vivo y que, con sus idas y vueltas por supuesto, resistió las tormentas y es un grupo de trabajo amoroso, algo muy importante para mí”, valoró la protagonista, que también tuvo elogios para el director. “A José le tengo mucho aprecio y admiración, no solo es un amigo, es un gran director. Y no lo sentimos como un invitado, somos realmente un equipo, una familia. Con él ha sido otro tipo de aventura, un lujo”, apuntó, muy conmovida con esta experiencia, algo que se percibió ya en los ensayos.

“Confieso que al principio no me animaba, pero en el camino descubrí que es como andar en bicicleta”

“Ay, sí, estaba haciendo un monólogo y sentía que en cualquier momento me largaba a llorar. Me emocioné tremendamente. Empecé a sentir esto que sienten los actores, que el personaje te atraviesa, y volver a sentir eso es… (se queda sin palabras unos segundos) Es una cosa que no se puede comparar. Es maravilloso actuar. Y la obra habla un poco de esto, de hacer teatro con sus maravillas y sus penas, sus fracasos y sus éxitos. No es un jardín de rosas, pero… ¿Por qué elegirlo? ¿Por qué hacerlo?”, contó Susana, que si bien acepta que hay algo de autorreferencial en cuanto al oficio, aclaró que “por lo demás, no soy ninguna mujer triste”.

“No puede haber nadie más feliz que yo en este momento, pero, por supuesto, puedo entrar en esa mujer que vive en un pueblo, que se encuentra con gente de teatro que ha ido a montar una obra y le ha ido mal; y ella hace un pedido. Cada vez que la hago siento una tremenda emoción, de la que no puedo salir en dos o tres días”, confesó Laje, que si bien ya pasó un pre-estreno y con muy buenas devoluciones, espera inquieta la noche de hoy. “¡Ay sí! Siempre pienso “Espero no olvidarme de esta parte…” -dijo entre risas la protagonista-. Pero entonces me acuerdo de lo que habla la obra ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué volver a sentirse una bola de nervios antes de cada función, una y otra vez? Y bueno, porque cuando por fin pisás la escena, sentís una felicidad que te la dan pocas cosas… Creo que por eso es que volví”, reflexionó en voz alta.

Para agendar

El sueño de la mujer triste. Sinopsis: En un pequeño pueblo de provincia, un director y una actriz en decadencia se encuentran con una extraña mujer, con un extraño pedido.

Dirección: José Annecchini, Dramaturgia: Susana Lage. Actuaciones: Susana Lage, Mauricio Palomo, Daniela Olivares. Coordinación de escenario: Rolando Ruiz. Asistente de dirección: Bruno Cerdera.

Hoy (y el 21 de junio), a las 21 hs, en la Sala de la Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este). Entradas en puerta, $10.000 (Por MP al 2645279061)