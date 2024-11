Una noche para Chopin Se trata de una gala especial del ciclo San Juan Pianístico, a cargo de 11 jóvenes intérpretes.

En vísperas del Día de la música (en honor a Santa Cecilia) y en el año en el que se conmemora el 175 aniversario de fallecimiento de Frédéric Chopin, esta noche se realizará en el Auditorio Juan Victoria un concierto dedicado a su obra. En el marco del ciclo San Juan Pianístico -coordinado por la profesora Ana Inés Aguirre-, 11 pianistas, estudiantes y egresados de la Escuela de Música de la FFHA (UNSJ) desplegarán un diverso repertorio del genial compositor polaco nacido en 1810, uno de los grandes exponentes del Romanticismo.

“El homenaje se viene haciendo y continuará hasta el cierre de año, pero este concierto está dedicado completamente a él. El aniversario de su muerte fue en octubre, por cuestiones de fechas no pudimos hacerlo entonces y por eso se realizará ahora’, explicó Aguirre. La velada comenzará con valses y el público tendrá la fortuna de apreciar la primera audición en San Juan (y de las primeras en Argentina) del Vals en La Menor, obra inédita hallada hace un lustro y cuya autoría fue confirmada recientemente (ver aparte). Luego seguirán mazurkas, nocturnos y preludios. Para el cierre, la Balada N° 1, a cargo de Giuliano Riccobelli, puntano graduado en San Juan que volverá para la ocasión; y un nocturno, un scherzo y el célebre Vals del minuto, con Mariana Garrotti.

Casi completo (con ausencia del puntano Riccobelli), el talentoso elenco de jóvenes pianistas que abordará las obras del compositor polaco fallecido en 1849.

“Hay obras muy populares que van a reconocer, otras no tanto pero sí bastante conocidas. Es grato escuchar música conocida y también es bueno para entrar por ahí y llevar al público a un mundo inexplorado. De igual manera, en general el repertorio de Chopin es muy amable con el público’, comentó la coordinadora, quien subrayó que incluirán títulos de gran demanda para los intérpretes.

“Siempre hay partes de gran virtuosismo que son un gran desafío para los pianistas, porque no hay que olvidar que aquella era una época donde tanto el instrumento como la técnica estaban en gran evolución; y además Chopin fue un revolucionario. Por otro lado, hay obras que tienen una flexibilidad en el ritmo, el rubato, que permite acelerar y desacelerar ligeramente en función de la expresividad, lo que es muy agradable para el que escucha y para quien ejecuta es una sensación muy hermosa. Y bueno, tiene armonías muy interesantes y un cromatismo que provoca mucha tensión emocional’, agregó Aguirre algunas características de la obra.

“Casi todo su repertorio es de piano, así que para los pianistas es un paso obligado y los melómanos lo disfrutan muchísimo’, sintetizó la docente, quien apeló a una frase de Oscar Wilde para describir lo que Chopin produce: “Después de tocar a Chopin, me siento como si hubiera estado llorando pecados que nunca cometí y lamentando tragedias que no eran mías’.

F. Chopin: Gala pianística. Hoy a las 21 hs, Auditorio Juan Victoria. Bono solidario $1000. Estudiantes y jubilados, $500, en boletería de la sala.

-Ana Luz Más: Vals en La bemol Mayor, Op. 69 Nº 1

-Angelina Liyo: Vals en Si menor, Op. 69 Nº 2

-Martina Liyo: Vals brillante en La menor, Op. 34 Nº 2

-Bruno Sáez Mallamaci: Vals inédito en La menor (estreno en San Juan)

-Gisela Tejada: Mazurka en La menor, Op. 17 Nº 4

-Anyelina Pastén: Mazurka en La menor, Op. 67 Nº 4

-Anna Andrada: Mazurka en Do Mayor, Op. 24 Nº 2 y Nocturno en Do sostenido menor, Op. Póstumo

-Delfina Frías: Preludio en Mi menor, Op. 28 Nº 4 y Nocturno en Mi bemol Mayor, Op. 9 Nº 2

-Santiago Albeiro: Preludio en Do menor, Op. 28 Nº 20 y Nocturno en fa menor, Op. 55 Nº 1

-Giuliano Riccobelli: Balada Nº 1 en Sol menor, Op. 23

-Mariana Garrotti: Nocturno en Re bemol mayor, Op. 27 Nº 2; Scherzo Nº 3 en Do sostenido menor, Op. 39 y Vals del minuto, Op. 64 Nº 1

* Estreno a ritmo de vals

“A fines del mes pasado salió la noticia de que descubrieron este vals en una biblioteca. Se le atribuye a Chopin por el estilo, el papel, la tinta, la forma de escribir. Entonces dijimos por qué no incluirlo y de paso lo estrenamos’, contó a DIARIO DE CUYO Bruno Sáez Mallamaci, quien tendrá el honor de hacer la primera audición en San Juan del Vals en La Menor.

Fue en 2019 que, trabajando en otra colección del Morgan Library & Museum de Nueva York, su curador -Robinson McClellan- dio con este manuscrito. Luego de una larga investigación, Jeffrey Kallberg, experto en Chopin, confirmó la autenticidad del material inédito, que podría tener más de 200 años. El hallazgo tuvo repercusión mundial dado que desde 1930 no se producía un hecho similar. Aunque muy breve, los especialistas indican que la pieza -que continúa en investigación- estaría completa y sería de las más cortas del compositor.

“Es un orgullo’, agregó el joven pianista, quien la calificó como “muy bonita’. “Es muy chopiniana, tiene una melodía muy cantabile, con mucho cromatismo. Dura aproximadamente un minuto y, es una opinión muy personal, para mí sugiere que no se publicó porque no la terminó. Se nota como que está inconclusa porque aunque tiene un cierre, falta una sección que la complete. Por ejemplo, la introducción es muy larga para lo que dura el vals; y si lo comparamos con el manuscrito también se nota incompleto y con algunas alteraciones, como que no lo revisó’, se explayó. “Es sencilla de ejecutar, pero al ser corta, el intérprete es el que tiene que darle su visión, no solo leer las notas sino darle expresividad y sentimiento. Considero que ese es el mayor desafío’, concluyó.