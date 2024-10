Una pesadilla para San Martín All Boys lo goleó por 4-0 en Floresta en una pobrísima producción del Verdinegro.

Todo lo que había perdido, sigue perdido. Y ahora, la crisis ya se asoma en el momento menos oportuno para Atlético San Martín. Es que en la más pobre muestra de toda la temporada, el Verdinegro vivió una noche de pesadilla en Floresta al caer goleado 4-0 ante All Boys. Una derrota con consecuencias, un golpe inesperado pero previsible porque este San Martín había dejado de ser el San Martín que mandó en la Zona A. Había perdido frescura, potencia y volumen de juego. No por nada había empatado los dos últimos partidos como local y ahora, de visitante tocó fondo. Fue un primer tiempo de terror en el que All Boys liquidó todo. Al minuto, se lo comió solito Assenatto, a los seis se lo perdió Calone. En ese monólogo del Albo, San Martín era solo espectador. No pudo encontrar la pelota en el medio, dio ventajas en el fondo y en el ataque, jamás pudo concretar nada. La apuesta de Antuña con dos volantes centrales, Pelaitay y Olguín, no dio resultados. Apenas las ganas de López García quiso asomar pero a los 23′, All Boys empezó a ganar. Centro desde la derecha y primer cabezazo goleador de Salas para vencer a Borgogno. Lejos de despertarse, San Martín siguió aturdido y en ese trajín, a los 34′ otra vez Salas se hizo verdugo con otro cabezazo para poner el 2-0. Casi liquidado el Verdinegro, solo atinó a defenderse pero a los 41′ llegó el penal de Ian Pérez sobre el mismo Salas, para que Coronel pusiera el 3-0 demoledor.

Preocupante. San Martín fue una sombra en Floresta y terminó aturdido. Perdió feo en un momento decisivo de la temporada.

En el complemento y con mucho para cambiar, San Martín intentó pero no pudo. La crisis futbolística que lo derrumbó en las últimas cinco fechas le pesó demasiado. Movió las fichas Antuña con el Pulpito González adentro, con otro volante de salida como Escalante, tratando de recomponer el medio. Encontró más la pelota, se asoció mejor pero fue absolutamente inofensivo para un All Boys que tranquilo y con todo a favor, reguló y terminó cerrando una noche feliz que lo puso en la tercera posición de la zona. En el tramo final, San Martín metió un par de cambios más pero la historia ya estaba escrita.

Fue una pesadilla con todas las letras para San Martín. Sin reacción, confundido y golpeado, el Verdinegro terminó sufriendo su peor derrota como visitante en toda la temporada. Un golpe duro que lo único bueno que tuvo es que se dio en este tramo y no en el Reducido. Ahí, el margen de error es mínimo y se paga con la eliminación y el fin de otra temporada.

> Contra Tristán Suárez

La próxima presentación de San Martín será el sábado 12 a partir de las 17 cuando reciba a Tristán Suárez por la fecha 36 de la Zona A. En la fecha 37, San Martín visitará a Patronato en Paraná y cerrará en San Juan con Racing de Córdoba por la fecha 38.