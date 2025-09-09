Una producción en la que Sarmiento relata su aporte a la vitivinicultura Es una propuesta del Gobierno, realizada con IA para mostrar lo que hizo el prócer por la actividad.

El próximo 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro y desde el Ministerio de Producción también quisieron rendirle un homenaje al ‘Maestro de América’ con una propuesta tecnológica que traspasará los límites de San Juan. Se trata de una audiovisual con Inteligencia Artificial (IA) sobre los aportes que hizo Domingo Faustino Sarmiento a la actividad vitivinícola que se verá al mismo tiempo en diferentes provincias y hasta en Chile.

Adelanto. Esto es parte de las imágenes de Sarmiento que mostrará el audiovisual con IA el 11 de septiembre.

El objetivo fue conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento de Sarmiento, destacando parte de su obra no tan conocida o difundida. Pero que a su vez, este homenaje estuviera acorde con los avances tecnológico y que sedujera a los destinatarios. Crear un audiovisual con IA fue la alternativa que se acercó más a estas pretensiones. ‘Desde el Ministerio de Producción quisimos rendir un homenaje a Sarmiento, pero con una veta productiva. Lo primero que se nos ocurrió fue hacer algo sobre sus aportes a la vitivinicultura tanto en San Juan como en otras ciudades. Una vez que definimos la temática iniciamos la búsqueda de material, contando con la colaboración de muchos’, dijo Alfredo Aciar, secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico.

El funcionario contó que para empezar a ‘darle forma’ a este trabajo se reunieron con historiadores y estudiosos de Sarmiento que aportaron material bibliográfico e histórico para ‘hilvanar’ una idea que les permitiera recrear la intervención del prócer en la actividad vitivinícola. Agregó que, una vez que tuvieron todo el material necesario y la estructura del trabajo, comenzaron las tormentas de ideas para definir cómo plasmarlo de manera atractiva para no aburrir a los destinatarios. Así surgió la propuesta de hacer un audiovisual con IA. ‘Una cosa es relatar un hecho histórico en tercera persona, que puede resultar aburrido, y otra es hacerlo en primera persona, más cuando se trata de un personaje histórico. Así surgió la idea de hacer un audiovisual donde sea el propio Sarmiento quien relata su costado productivo y vitivinícola. Y ahí empezó este sueño que nos llena de emoción y orgullo’, dijo el funcionario.

Aciar contó que se pusieron en contacto con un equipo de jóvenes sanjuaninos productores de audiovisuales que comenzaron a incorporar la IA en sus trabajos. Dijo que se entusiasmaron mucho con la propuesta y que también se ‘embarcaron’ en esta iniciativa.

Local. Productores sanjuaninos fueron los encargados de darle vida al audiovisual con IA de Sarmiento.

Entre todos trabajaron en los primeros bocetos hasta terminar con la propuesta final a la que costó llegar, tras varios aportes, agregados y correcciones. ‘Lo destacado de esta propuesta no es sólo que se podrá ver a Sarmiento hablando de vitivinicultura, sino que este audiovisual se verá al mismo tiempo en otras ciudades y hasta en Chile, por donde pasó nuestro prócer. La idea es que se conozca su faceta productiva y que no sólo se lo asocie a al Educación porque hizo muchísimas cosas destacadas en otros ámbitos’, sostuvo Aciar.

La difusión de este audiovisual se realizará el próximo 11 de septiembre, a las 18, en el Museo Casa Natal de Sarmiento. A esa misma hora, a través del streaming, se verá en la Casa de San Juan en Buenos Aires, vivienda que ocupó el prócer durante ejerció la presidencia de la Nación; en La Enoteca, una quinta agronómica en la provincia de Mendoza que él inauguró; en la Escuela San Francisco de Monte, en la provincia de San Luis, la primera que el ‘Maestro de América’ fundo; y en la casa que Sarmiento ocupó en Chile durante su estadía en esas tierras. ‘Estamos muy entusiasmado con esta propuesta que también incluirá un espacio para compartir algún comentario que quiera aportar alguno de los presentes el día de la presentación, y la posibilidad de compartir un vino en su honor’, contó Aciar.

El funcionario destacó que este audiovisual dura no más de 7 minutos, porque la intención es viralizarlo de modo que ‘todo el mundo’ conozca al Sarmiento productor vitivinícola.