Una residencia médica sanjuanina, la única del país en tener un podcast Es la de Medicina General y Familiar. El objetivo es promocionar la especialidad y acercarse a la comunidad.

En un mundo donde la tecnología y la comunicación se han vuelto herramientas esenciales para acercar conocimientos, la Residencia de Medicina General y Familiar (MGyF) de San Juan se destaca no solo por la formación de sus profesionales, sino también por una iniciativa única en el país: un podcast propio. Con el objetivo de difundir su especialidad y acercarse a la comunidad, este espacio de audio se convirtió en una herramienta innovadora dentro del ámbito médico.

La residencia, que tiene su sede principal en el Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro (La Rotonda, en Rawson) y cuenta actualmente con 16 residentes que rotan por diversos centros de salud de la provincia, decidió apostar por la tecnología y las redes sociales para dar visibilidad a su trabajo. “La verdad que no tenemos mucha difusión, salvo la que nosotros le damos en el Instagram”, admite la doctora Laura Conti, coordinadora de la residencia.

La MGyF no es tan popular como otras especialidades, y muchas veces se la confunde con la clínica médica. Sin embargo, tiene un perfil muy particular: “Practicamos un tipo de medicina que es la medicina ambulatoria. Somos especialistas en consultorios, atendemos a gente desde un mes de nacido hasta más de cien años. Somos lo que era el antiguo médico de cabecera, que conocía a todas las familias”, explica Conti. Según estudios científicos, cuanto más tiempo un médico conoce a su paciente, más preciso puede ser en diagnósticos y tratamientos.

A pulmón. Uno de los residentes al inicio del proyecto, grabando entre colchones para cuidar la acústica.

La residencia, que hasta el año pasado tenía una duración de cuatro años y ahora es de tres, busca constantemente innovar en su plan de estudios. “Todos los años tratamos el programa, vemos qué funcionó, qué se puede mejorar y qué conocimientos renovar”, cuenta la doctora. En esa línea, el uso de tecnología es clave: “Apoyamos la incorporación de la inteligencia artificial en la toma de decisiones clínicas y en ese contexto surgió lo de las redes sociales. Hicimos una encuesta entre todos y surgió esta idea, media loca la verdad, de hacer el podcast”.

Lo que comenzó como un proyecto para colegas, terminó despertando el interés del público en general. “En principio era contenido para médicos de familia y residentes, pero nos dimos cuenta de que tuvimos mucho feedback de la población. Pensábamos que el lenguaje era técnico, pero la gente lo entendió y se enganchó”, asegura Conti.

El podcast arrancó a fines del 2024 y el primer episodio se subió en noviembre. Desde entonces, ya tienen cuatro capítulos publicados. Cada residente investiga un tema relacionado con la especialidad y la cantidad de pacientes que atienden con esas patologías. “Todo está basado en artículos científicos”, aclara la coordinadora.

Las grabaciones se realizan en la sede de la residencia, aprovechando el conocimiento y el equipamiento de uno de los jefes de residentes, que también es músico y se encarga de la edición. “La calidad es bastante profesional”, destacan. Además, la elaboración del podcast forma parte de la evaluación de los residentes: “Yo soy la encargada de evaluarlos, de ir siguiendo su proceso y evolución, y tienen una nota”.

Detrás de cada episodio hay un trabajo en equipo. “Si bien uno investiga, hacemos puestas en común, feedback y todo eso como para que quede perfecto, y ya después uno graba”, explica Conti.

El objetivo principal del podcast es difundir la MGyF. “Somos conscientes de que nuestra especialidad no es tan conocida. En la Facultad no hay una materia específica sobre esto, entonces los estudiantes no la conocen”, señala la doctora. Además, buscan promover la educación para la salud y fomentar una relación más horizontal entre médicos y pacientes. “La idea es abogar por la autodeterminación de las personas y que no sea una relación paternalista, sino una relación más directa en la cual juntos podamos decidir qué es lo mejor para la salud de cada uno”.

Bajo el lema “especialistas en personas”, la residencia sanjuanina encontró en este podcast una herramienta innovadora para educar y acercar la medicina a la gente. “La idea es que quien escuche el audio pueda llegar a usar esa información en pos de su salud”, afirma Conti.

Los episodios disponibles hasta el momento en Spotify incluyen una introducción sobre la especialidad, y temas como frutos secos y diabetes, el uso de probióticos en pediatría, prevención de dermatitis atópica y el impacto de la vitamina D en la salud.

Aunque las vacaciones han frenado temporalmente la producción de nuevos episodios, ya tienen trabajos listos para grabar. “Hemos tenido bastante repercusión, muchos más comentarios de los que esperábamos. Somos la única residencia a nivel país que tiene un espacio así”, concluye Conti con orgullo.