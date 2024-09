Una subasta silenciosa para apuntalar la Biblioteca Franklin El dinero que se recauda por cuotas societarias y otros ingresos (como el pago de talleres o el alquiler de locales anexos), no alcanza para cubrir todos los costos de mantenimiento de la primer biblioteca sudamericana. De hecho, hace falta arreglar la máquina con la que se reproducen las copias digitalizadas de diarios antiguos, también reparar sillas, reemplazar dicroicas y hasta colocar un aire acondicionado en el salón que tienen en la calle Entre Ríos que sirve de sala de teatro. Para todo eso necesitarían varios millones de pesos. Como alternativa, quienes presiden la institución, apelan a la generosidad y el amor al arte para conseguir recursos económicos. Para participar solo basta ofertar un monto en cualquiera de las obras pictóricas donadas.

Por propia voluntad, los interesados podrán contactarse a través de las redes sociales o por teléfono, pedir el catálogo de las obras, elegir la que más les guste y ponerle un precio no sólo al trabajo artístico sino además a un gesto solidario absolutamente valioso para con la Biblioteca Franklin, una de las cunas culturales más importantes de la provincia, la más antigua en su tipo de Sudamérica y a la que como a tantas otras instituciones les está costando sostenerse en estos tiempos de crisis económica.

Esta es ni más ni menos la forma en que se puede colaborar para el mantenimiento de esta entidad creada a instancias de Domingo Faustino Sarmiento hace 158 años. Claro que no es el único modo ni tampoco quiere decir que efectivamente quien haga una oferta sea el verdadero aportante. Es que se trata de una subasta silenciosa en la que quien más dinero ofrezca será quien se haga acreedor de una obra de arte generosamente donada para esta causa por su autor. Claro que a diferencia de otras subastas, la propuesta no es pública, sino que se hace por privado.

Según adelantaron los organizadores, en los próximos días, cuando comience el mes de octubre, se pondrá en vigencia esta campaña solidaria que tiene las intenciones de sostenerse por lo menos un mes, dependiendo de las propuestas que lleguen de los ‘mejores postores”. Es la primera vez que en la biblioteca se apela a esta metodología de recaudación con la que creen podrán conseguir algunos fondos que necesitan. Se animaron a lanzarla abiertamente por dos razones: la primera es que tienen un vínculo muy cercano con los artistas, acrecentado por el espacio en la sala principal acondicionado con iluminación acorde, que les cede de forma gratuita, para que expongan por el lapso de un mes. Tal es la afluencia de público que a muchos exponentes locales les ha servido de vidriera para la venta. Actualmente hay una muestra de SIPEA (Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y artistas Sede San Juan).

La otra razón es que tomaron como antecedente, por sugerencia de Leonardo Siere -que es miembro del Consejo Directivo-, una iniciativa semejante llevada adelante por la Sociedad Israelita de San Juan en el 2021 y toda la recaudación fue cedida a CONIN; según recuerdan quienes estaban al frente de la institución judía. Esta vez se pretende hacer algo similar pero con beneficio propio.

‘Ha habido una enorme respuesta de los artistas locales que donan sus trabajos, demostrando su generosidad y compromiso. Esperemos tener la misma repercusión con quienes quieran llevarse esas obras y por supuesto colaborar con la biblioteca. La oferta mayor a la fecha de cierre es la que se lleva a la obra y todo el dinero obtenido a partir de lo que paga el comprador queda para la Biblioteca Franklin, ya que el artista no recibe ningún aporte. Esa recaudación servirá para aplicarlo a los gastos corrientes que permiten difundir la cultura, fomentar la lectura, entre otras funciones que tenemos”, explica el presidente de la biblioteca, Francisco Cúnsulo, quien enumeró entre otras cuestiones fundamentales la urgente reparación de la máquina de videofilm con la que se pueden ver las filminas de los diarios microdigitalizados para luego poder imprimirlos (no hay servicio técnico en la zona y hay que enviarla a Buenos Aires), el arreglo de 50 sillas rotas y de unas persianas, el recambio de dicroicas o el pago de las boletas de energía eléctrica que ascienden a 300 mil pesos, aparte de computadoras que requieren actualizaciones.

Otra erogación que necesitarían hacer es instalar un aire acondicionado que ya tienen, en la sede que llaman Espacio Franklin (sobre calle Entre Ríos) y que fue donada por el Club de Amigos de Trinidad, ex Leones, cuando se disolvió la entidad. Allí se hacen presentaciones de teatro de al menos dos elencos pero la falta de fondos les impiden acondicionarla como necesitan.

‘Estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos sobreviviendo. El dinero de los socios no alcanza para cubrir los gastos de personal, aportes y gastos de mantenimiento. Vale aclarar que no contamos con ayuda del Estado ni estamos exceptuados de pagos de electricidad o los cargos municipales que vienen en esa boleta. Por eso anhelamos que la subasta nos sirva para cubrir tantas obras de mantenimiento general del subsuelo, la planta baja y los dos pisos o reparaciones que de otro modo no podemos hacer, inclusive si alcanza comprar algún equipamiento clave como un scaner nuevo pero eso es casi imposible”, agrega Cúnsulo quien celebra que los estudiantes sigan siendo gran parte de los visitantes del lugar, sin embargo, no se asocian.

Actualmente la biblioteca contabiliza 400 socios del gremio UPCN por un convenio firmado y otros, 500 socios propios que sólo abonan 3000 pesos trimestrales. Esto significa un ingreso mínimo, al que se suma el alquiler de los salones por espectáculos y eventos y los montos que pagan los locatarios de los 10 locales comerciales que hay en los alrededores.

Manos generosas

Entre los artistas que ya confirmaron su participación en la propuesta de la subasta hay algunos consagrados y muy conocidos como emergentes. Algunos se presentaron de manera individual y otros, en conjunto como los integrantes del Colectivo 18 Mundos, inclusive la galería de arte privada Artify comprometió diez de sus obras adquiridas en los diferentes concursos ‘Juego de Damas”, realizados con la Municipalidad de San Juan. Humberto Costa, Leandro Venerdini, Mariana Esquivel, Mariana Bernal, Eduardo Tejada, Jamile Apara, Claudio Domínguez, Analía Russo, Iván Manrique, Beatriz Del Bono, Marisa Alaniz, Mercedes Yacante, Sonia Parisi, Margarita Araya, Alberto Sánchez, María Elena Mariel, Daniel Balderramo, Juan Faillá, Graciela Faedo, Marcelo Uliarte, Agostina Hebilla, Daniela Linares, Isabel Torret, Natalia Penedo, Esther Legizamon, Alejandra Baldis, Adriana Carbajal, Arturo Sierra, Florencia Irustia, Laura Valenzuela, Laura Santamarina, Daniel de Cilia, Carmen Cuenca, Ana María Goransky, Vanesa Sarracina, Luis Godoy, Isabel Fernández son quienes aportan sus obras hasta ahora. Es así porque desde la organización aclararon que todavía hay tiempo de sumar a más artistas solidarios.

Cada uno de ellos, aparte de donar una partecita de sus talentos, son los responsables de fijar la base económica con la que se da inicio la subasta para que los interesados puedan proponer pagar ese mismo monto o incrementarlo el valor, sin límite por supuesto. Desde la organización aclaran que en el caso que un material pictórico no reciba oferta alguna, será devuelto a su autor, quien a su vez, podrá donarlo definitivamente para el patrimonio de la entidad.

Vale aclarar que hay cuadros de diferentes técnicas pictóricas y materiales utilizados como así también dimensiones.

Para participar

Desde el 1 de octubre, en horario de 8:30 a 12:30, todo aquel que estén interesado puede empezar a contactar con los miembros de la Biblioteca Franklin para pedir el catálogo de las obras, a través de su teléfono fijo 422-4998, por mensaje de WhatsApp al 264-4602443 o por correo electrónico a bibliotecapopularfranklin@gmail.com. Por cualquiera de estas vías de comunicación debe manifestar su deseo de participar de la campaña solidaria e indicar el valor que está dispuesto a aportar.

Mucha actividad

Todas las semanas, de lunes a sábado, entre las 8:30 y las 12:00 y luego, desde las 16:30 hasta incluso las 22:30 horas, por supuesto dependiendo de la propuesta y de los participantes, en el ámbito de la biblioteca ubicada en calle Mitre, se dictan talleres de ajedrez para niños y adultos (aparte hay un Club de Ajedrez), lírica, yoga, tangoterapia y tango, violín y acordeón, teatro en niveles para niños y adolescentes. Aparte hay un laboratorio de escritura y un club de lectura. Son abiertos y tienen un costo. Hay un cronograma que puede consultarse en el lugar.

Obras solidarias

1 de 4 | Estela Milán donó su trabajo en óleos y tintas 'Límites'', de 55 x 160 centímetros, para colaborar con la biblioteca. Aún no ha trascendido el monto que sugiere como base de la subasta. 2 de 4 | ¿Quién da más por la obra de Eduardo Tejada 'En la orilla'', realizada con pastel y esmalte sobre MDF.El artista propone $150.000 para este cuadro de 15.5 x 22,5 centímetros de dimensiones. 3 de 4 | Con el título 'Leche de cabra'', Daniel Balderramo, definió su trabajo en acrílico sobre lienzo de 70 x 50 centímetros. Para la subasta, propone un precio desde los $100000. 4 de 4 | La artista visual Analía Russo es la autora de la obra 'Al Borde'', que mide 63 x 83 centímetros. Fue realizada con una técnica mixta con tintas, acrílicos y lápiz sobre tela sobre bastidor. El precio de base es de $ 80000.

Literatura / Para jóvenes y adultos escritores

Un concurso en recuerdo de la poeta Fanny Escolar

Dejó tal legado en las letras y las artes que los integrantes de la filial San Juan de SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, quisieron por un lado homenajear a Fanny Escolar y por otro, replicar su vocación en otros. Es por eso que lanzaron un concurso literario en su nombre del que puede participar libremente todo residente en San Juan mayor de 18 años (en las categorías Narrativa y Poesía) incluso los menores de entre 13 y 17 años (en la categoría ‘Estímulo a la escritura joven”).

Fanny Escolar -falleció en agosto de 2021- fue profesora, artista plástica y escritora, de hecho, fue una de autoras destacadas de la institución que participó en todas las antologías editadas desde 1987 por SADE pero además, en el 2013 recibió el máximo galardón de la entidad literaria, el premio Pluma de Oro y en el 2021 fue declarada Ciudadana Ilustre de San Juan por la Cámara de Diputados.

Según las bases establecidas por los organizadores, la participación es gratuita y con temática libre. De todos modos, las obras -de una extensión máxima de una página- deben ser originales, inéditas y fruto de la creatividad humana, ya no se aceptará la utilización de Inteligencia Artificial, especifican puntualmente. Los trabajos -solo uno por interesado- pueden entregarse desde ahora hasta el 18 de octubre próximo. Para consultas, contactarse por mail bibliosadesj@yahoo.com o por mensaje al Instagram a @sadesanjuan.

Por Paulina Rotman

Fotos: Archivo Diario de Cuyo

y colaboración Biblioteca Franklin