Unidos por la música

Podría afirmarse, aunque suene algo cliché, que la música une sentidos y personas, acorta distancias y ofrece nuevas perspectivas frente a la vida. El caso de Camila Sánchez Quiroga y Alessio Pianelli, no es la excepción. Aunque ella es sanjuanina y él de Italia, con orígenes, geografías e historias diversas, comparten en común algo mucho más que el lenguaje musical. Camila emergió como violista a los cuatro años de edad y supo hacer su carrera en el ámbito preuniversitario en San Juan y posteriormente en el conservatorio del Teatro Colón. Su vocación y sus sueños la condujeron a Roma y allí conoció a Alessio, participando del Proyecto Avos (Scuola Internazionale di Musica). No solo enlazaron sus gustos particulares y ámbitos profesionales, también forjaron una amistad que derivó en una relación de pareja. Durante estos días, el calendario se acomodó para que Camila vuelva a su tierra natal, la del sol y del buen vino, para reencontrarse con amistades y familiares y también para subirse al escenario del Auditorio Juan Victoria. Pero Alessio lo hará primero, puesto que esta noche actuará como solista para junto a la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, bajo la dirección del maestro Wolfgang Wengenroth. Camila, por su parte, tendrá su turno el próximo 2 de septiembre, en el Ciclo de música de cámara, con un cuarteto integrado por ella en viola, Alessio en violoncello, Gustavo Di Giannantonio en violín y Mario Montore en piano forte.

Aprovechando su paso por la provincia, DIARIO DE CUYO tuvo la oportunidad de conversar sobre esta fórmula artística, profesional y afectiva que mantienen entre giras, conciertos y el amor por la música y la cultura. Alessio, que tendrá el honor de interpretar la Sinfonía Concertante de Serguei Prokofiev, consideró que ‘es una de las piezas del repertorio más importantes para un solista de violoncello y la más difícil de ejecutar. Será la primera vez que la toco en un concierto y me pone muy feliz hacerlo en San Juan. La obra es fantástica y tiene mucha energía, magia, fantasía, dramatismo, divertimento y virtuosismo, todo junto en 45 minutos de concierto. Para el público será algo impactante y emocionante escuchar, por el momento de pureza, dulzura, de felicidad y poesía que puede ofrecer’, dijo el músico italiano.

Por su parte, Camila estará junto al cuarteto para ofrecer, la semana que viene, Marchenbilder, de Shumann; Le Grand Tango, de Piazzolla y Quartetto opus 60, de Brahms. ‘La idea de llevar adelante este concierto es darle las gracias a San Juan por todo lo que me dio y me acompañó en mis inicios, por todo lo que yo pude ser. Desde hace diez años que estoy viviendo en Roma, no tuve oportunidad de venir antes y ahora, quiero tocar y demostrarle a mi familia, a mis profesores y a mis amigos de tanto tiempo todo lo que he mejorado. Todo el sacrificio que hice y la distancia no fueron en vano’, contó la sanjuanina.

Luego de las clases magistrales y seminarios que propiciaron con estudiantes de la Escuela de Música hace unos días, los artistas tuvieron el tiempo para hacer varias lecturas y reflexiones, sobre el entrecruzamiento de modos de ver y de percibir la escena musical de un lado y del otro del Atlántico. Alessio destacó el nivel técnico y expresivo con el que cuentan los músicos sanjuaninos: ‘El talento que hay aquí es realmente alto y muy bueno. Encuentro una conexión interesante con la manera de tocar. Si bien en lo técnico tenemos una mezcla de la escuela francesa, rusa y alemana, en el fondo, tanto en Italia como en Argentina somos muy parecidos. Bueno somos latinos y nos entendemos rápidamente a través del cuerpo, el movimiento y esas cosas que tiene la música la hace universal’. Alessio analizó lo que sucede en Italia con la escena de la música clásica. ‘Estamos atravesando un período difícil por lo social y por lo cultural. Aquí en Argentina es más abierto que en Europa. Allá todo está en crisis y el público no llena los conciertos. Salvo el Scala, por supuesto, pero los músicos clásicos solo tocan clásico y no escuchan otras propuestas como el pop o el jazz. Hay como burbujas muy separadas y el público se comporta de la misma manera; porque también pasa que se encierra mucho en el academicismo’, afirmó.

Finalmente, Camila dejó como mensaje que ‘para nosotros estudiar es la única manera de avanzar, lo importante no es tener tantos títulos, sino crecer en el estudio. Uno no deja de aprender y hay que tener la mente abierta para seguir aprendiendo’.

EL DATO

Hoy a las 21:30 hs. Alessio tocará como solista invitado junto a la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, con entrada libre y gratuita. El miércoles, se unirá a Camila Sánchez, Mario Montore y Gustavo Di Giannantonio en un concierto de música de cámara el 2 de septiembre a las 21 hs. Ambas presentaciones son en el Auditorio Juan Victoria.