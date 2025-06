Unión y Colón pugnan por la cima

Esta tarde se cerrará la primera fase del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina. Aproximadamente a las 18.00 se conocerá el nombre del equipo ganador que deberá esperar rival para la final por el título y los nombres de los ocho clasificados que deberán dirimir en un play off (cuartos, semi y final) quien disputará la finalisíma con el que termine primero en la tabla general. Solo dos clubes pelean por ese privilegio: Unión que visitará a Carpintería, y Colón Jr. que visitará a Rivadavia. Los separan dos puntos, ambos tienen 18 goles positivos de diferencia. Unión debe ganar para quedarse tranquilo. Porque si empata y gana Colón, lo igualará en puntos y lo superará en diferencia de gol.

Los nueve encuentros que cierran esta fase del certamen, con sus respectivos árbitros, se detallan a continuación: Trinidad vs 9 de julio (Emilio Salinas); López Pelaez vs Juventud Zondina (Mauro Gómez); Peñarol vs Villa Obrera (Leonardo Torres); Rivadavia vs Colon (Marcelo Cruz); Desamparados vs Marquesado (Eduardo Prior); Minero vs Árbol Verde (Gabriel Montilla); Sarmiento vs Alianza (Martin Riveros): Carpintería vs Unión (Sebastián Fernández) y San Lorenzo vs Atenas (Rubén Fernández).

Sanción a Villa Obrera

El Tribunal de Disciplina de la Liga Sanjuanina se expidió el pasado miércoles con respecto al partido suspendido el domingo 8 de junio pasado, que fue suspendido cuando Atlético Minero vencía -como visitante- a Independiente de Villa Obrera, por 6 a 1. En el expediente 292A-2025, se resolvió: Dar por finalizado y perdido el partido al club local. Mantener el resultado vigente al momento de la suspensión. Sancionar con la quita de 9 puntos y aplicar una multa de 150 entradas durante dos partidos al club infractor.