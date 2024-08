Bronquiolitis: se vacunó el 60% de embarazadas, por arriba de la media nacional Esta cantidad representa el 60% de la población objetivo, y supera la media nacional.

Hoy, 26 de agosto, se conmemora el Día del Vacunador y la Vacunadora, y el personal sanitario que desarrolla esta labor en la provincia lo celebrará con una noticia positiva y alentadora. En San Juan se logró vacunar a casi 3.000 embarazadas contra el virus sincitial que provoca la bronquiolitis en bebés, entre otras enfermedades respiratorias. Este número representa el 60% de la población objetivo y supera la media nacional. Así lo confirmó Liliana Bertoni, jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud, quien agregó que están ‘muy conformes’ con estos resultados, ya que se trata de una vacuna nueva y que tuvo poco tiempo de difusión.

Cuando arrancó esta campaña de vacunación para embarazadas con 32 a 36 semanas de gestación, el pasado 1 de marzo, la población objetivo era de 4.000 mujeres gestantes. Pero como la campaña que debía terminar el 31 de julio se extendió un mes más, esta población creció a 4.929. De este total se vacunaron, hasta el momento, 2.975, es decir el 60%, superando las expectativas oficiales y la media nacional. ‘Según el porcentaje del último avance de metas enviado por Nación, la media nacional era del 54%. Estamos muy conformes y contentos con haber logrado que en la provincia el 60% de la población objetivo de embarazadas se haya vacunado, superando ese porcentaje a nivel país y nuestras expectativas’, dijo Bertoni.

La funcionaria destacó que se trata de una vacuna nueva que se incorporó al Calendario Nacional de Vacunación y que se comenzó a aplicar el mismo día que se anunció la campaña de vacunación, por lo que no tuvo mucho tiempo de difusión. Pero que, pese a esto, hubo una respuesta positiva con gran interés y adhesión en toda la provincia, logrando inmunizar en todos los departamentos a más de la mitad de las embarazadas de la población objetivo.

La doctora Bertoni dijo que si bien están muy conformes con los resultados obtenidos con esta primera campaña de vacunación contra el virus sincitial, pero que irán por más. Agregó que aún faltan 5 días para que finalice la campaña y que seguirán con la pesquisa de embarazas que cursan la semana 32 a 36 del embarazo y que no se hayan vacunado aún. ‘Estamos trabajando conjuntamente con la gente de la División Materno Infancia que nos proporciona estos datos para que los agentes sanitarios salgan a buscar a estas gestantes. Realmente los vacunadores y vacunadoras han realizado un trabajo intensivo para lograr estos resultados y merecen un reconocimiento. El problema se presentó con las mujeres gestantes que no acudieron a los controles rutinarios del embarazo y que no se pudieron ubicar para incentivarlas a vacunarse’, sostuvo Bertoni.

La jefa de la división Epidemiología también aseguró que esta primera campaña de vacunación contra el virus sincitial sirvió para conocer esta vacuna y para identificar las ‘debilidades’ de la campaña para poder fortalecerlas y lograr el año próximo superar los resultados obtenidos durante el 2024. En este marco, la especialista adelantó que a partir del mes que viene ya se comenzará a trabajar con miras al año que viene. Contó que se empezará a delinear un plan de información, difusión y sensibilización sobre esta nueva vacuna que se implementará en todos los hospitales y centros sanitarios de la provincia para, de esta manera, llegar a toda la población.

También agregó que a partir de marzo del 2025, cuando arranque nuevamente el período de inmunización contra el virus sincitial, se actualizará mes a mes la información proporcionada por Materno Infancia para conocer qué embarazada en condiciones de recibir esta vacuna no se vacunó.

> Detalles de la nueva vacuna

Esta nueva vacuna, que desde marzo de este año se incorporó al Calendario Nacional de Vacunación, ataca al virus sincitial respiratorio, principal causa de bronquiolitis severa en bebés menores de 6 meses, y de muerte infantil por infecciones respiratorias. Es gratuita y obligatoria, y está disponible en todos los hospitales y centros de salud de la provincia.

Se debe colocar una única dosis cada vez que la mujer esté embarazada, ya que la transferencia de los anticuerpos se realiza a través de la placenta y de la lactancia materna, protegiendo al bebé de afecciones respiratorias durante los primeros 6 meses de vida.