Valentín Pintos cruza la Cordillera

El voleibolista sanjuanino Valentín Pintos, capitán del Banco Hispano, viajó ayer por la tarde a Chile, donde se incorporará como jugador y técnico de divisiones menores al Club ARU (Alianza Rivera Vóley).

El opuesto de 1,90mts, que en la última temporada fuera el capitán de Hispano, llega y entrena porque el próximo fin de semana jugará un torneo con su nuevo club.

Pintos, que el próximo 7 de octubre cumplirá 26 años, era el encargado de algunas categorías formativas del club de la calle Paula (Albarracín de Sarmiento) labor que continuará en su nueva casa.

“Estoy agradecido al club, y muy ilusionado en seguir creciendo”, comentó.