Vanguardias para escuchar Con artistas locales y foráneos, ofrecerá una destacada variedad de experiencias musicales.

Un grupo de cámara con un concierto-homenaje, un sinfónico con una primera audición en la provincia y tres estrenos latinoamericanos de música electrónica son los pilares sobre los que se erige la segunda edición del Cuyo Contemporáneo, importante festival que -también con charlas y clases magistrales- tiene como meta difundir la creación musical de vanguardia. Del 3 al 6 de octubre, artistas locales, nacionales e internacionales pondrán a sonar en San Juan obras poco frecuentes en las salas de concierto, por lo que será una gran oportunidad para explorar y disfrutar de otras creaciones de jerarquía.

“En San Juan tenemos una gran oferta musical, música clásica, folclore, tango, de todo, pero lo que faltaba era el espacio para la música de vanguardia y es el que queremos darle con este festival. Queremos que la gente empiece a transitar esta música y la única forma es escuchándola, conociéndola. En esta edición podrá hacerlo, además, en tres formatos muy diferentes, como para ir ensanchando la experiencia musical’, comentó a DIARIO DE CUYO Marcelo González, quien dijo que hay varios motivos por los cuales estas obras no son tan abordadas.

“La tradición clásica llega hasta fines del Siglo XIX y muchas veces los intérpretes no se aventuran a una música más nueva, a veces lleva mucho estudio, mucha dedicación y con el trabajo que de por sí tiene el músico ya es mucho. Y a veces pasa, lo digo también como intérprete, que al ser una música no tan difundida, hay temor de que a la gente no le guste; pero la única forma para que la gente la vaya incorporando es difundirla, que la gente tenga su experiencia. Yo he hecho música de Stockhausen en jardines de infantes, escuelas primarias, obras de teatro musical y el resultado fue extraordinario. Creo que tiene que ver con cómo se presenta esta música también. Nuestro objetivo es mostrar esta música en las mejores manos, literalmente’, agregó el músico y docente, discípulo del compositor alemán; quien ha hecho primeras audiciones de sus obras en la provincia y se mantiene en permanente contacto con su Fundación.

“Yo fui por primera vez a Alemania a fines de los 90, fue realmente una experiencia con esta música y lo primero que pensé es “Esto lo tienen que escuchar en San Juan”. Bueno, finalmente se pudo hacer y estamos muy contentos’, contó González, impulsor de la música contemporánea en la provincia, motivado con los logros cosechados. “El primer concierto que di, para clarinete solo, fue en el “93. Desde esa época a ahora el panorama ha cambiado muchísimo y de hecho mis alumnos están tocando obras contemporáneas, formamos el ensamble Ión, hicimos conciertos. Los jóvenes están interpretando esta música y me parece un cambio fenomenal’, agregó una de las cabezas de este Festival que fue seleccionado por la Ley de Mecenazgo 2023 (del Ministerio Turismo, Cultura y Deportes), coproducido junto al Teatro del Bicentenario y con patrocinio de la Fundación Banco San Juan y de la Universidad Nacional de San Juan.

> DATO

Las entradas para las actividades de viernes a domingo pueden adquirirse en boletería del Teatro del Bicentenario (con beneficios) de 9 a 14 y de 16 a 20 hs, sábado de 10 a 14 hs; y desde dos horas antes de la función.También en tuentrada.com

>> Jueves 3, 21 hs, Auditorio Juan Victoria

Concierto del Ensamble Bracelet (CABA), con un concierto monográfico integrado por obras de Julio Martín Viera. Entrada libre y gratuita.

“Cada año queremos dedicar un concierto a un compositor argentino, el año pasado fue Gandini y este año elegimos a Julio Viera. Consideramos que es muy importante que la música argentina esté muy presente y se rinda homenaje a los compositores que formaron a tanta gente’, señaló González.

El Ensamble Bracelet se formó en 2007 y en su repertorio incluye estrenos y primeras audiciones de obras de destacados creadores de la actualidad, en este caso del multipremiado Viera, uno de los más importantes del país, con proyección internacional.

>> Viernes 4, 21:30 hs, Teatro del Bicentenario

Concierto de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ a cargo del director invitado Christian Baldini, con el violinista Mariano Ceballos como solista. Entrada $3000. Se llevará a cabo la primera audición en San Juan de la obra Arianna para violín y orquesta de cuerdas, del compositor argentino graduado en París y Londres, Alex Nante.

“Este año tenemos el privilegio de contar con la Sinfónica de la UNSJ, dirigida por Baldini, director argentino radicado en Estados Unidos. Junto a Ceballos, que nos acompañó también el año pasado, realizarán una obra de Nante, otro compositor argentino, muy joven, que llegará especialmente a San Juan para presenciar el concierto’, dijo González.

>> Sábado 5 y domingo 6, 20 hs, Teatro del Bicentenario

Kontakte: Concierto de tres piezas electrónicas del compositor alemán Karlheinz Stockhausen (foto) a cargo del director de sonido Juan Verdaguer, reconocido director de sonido argentino radicado en Holanda. El domingo 6 a las 18 hs (previo al concierto), habrá una charla abierta introductoria sobre el concierto. Entrada (incluye ambos conciertos y la charla del día domingo): $3000.

“Por primera vez en Latinoamérica haremos la apreciación de tres obras de Stockhausen, las más importantes de la historia de la música electrónica: Canto de los Adolescentes (1956), Telemusik (1966) y Kontakte (1960), joyas de la historia musical. Lo haremos en su formato cuadrafónico, es decir, tal como las pensó el compositor, con cuatro canales que rodean al público. De esta forma la gente podrá escuchar cómo el sonido se mueve en el espacio, es realmente muy impactante. Stockhausen fue quien realmente hizo obras musicales con la electrónica y de hecho, muchos de los procedimientos que hoy usan los DJ’s los creó él, en las viejas cintas abiertas’, dijo González. “Además, Verdaguer se formó en la Fundación Stockhausen y dicta cursos de música de Stockhausen en Kürten, Alemania. Es importante destacar que la Fundación avala los espectáculos que proyectan la música de Stockhausen de forma adecuada; y en esto San Juan está al nivel de Estrasburgo y París’, agregó el músico sobre este bloque, que definió como “el origen de este Festival’.