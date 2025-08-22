Variada oferta educativa local a disposición de los jóvenes Son numerosas las posibilidades que tienen las personas que deciden estudiar como ha quedado demostrado en las últimas ofertas académica de las universidades locales y la que promueve el Gobierno provincial.

Desde hace un tiempo San Juan se viene caracterizando por contar con una oferta educativa universitaria muy variada, que posibilita a todos los jóvenes que desean estudiar satisfacer sus inclinaciones profesionales eligiendo la carrera que más se adapta a sus preferencias. Esto ha quedado demostrado en las últimas muestras que tanto la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) como la Universidad Católica de Cuyo realizaron con el propósito de difundir su labor académica, tratando de sumar nuevos alumnos a las distintas carreras.

Por su parte, el Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Educación tiene una página web denominada “Oferta Educativa Provincial” con las carreras que se pueden estudiar en la provincia en instituciones de Educación Superior de gestión estatal y privada. En las referidas páginas, que posibilitan realizar recorridos virtuales, se encuentra información sobre los lugares en los que se puede estudiar destacándose las universidades Nacional y Católica; Siglo 21 y Universidad de Congreso.

La que ofrece el mayor número de carreras de grado, como también tecnicaturas y posgrado es la UNSJ, catalogada como la unidad académica de estudios superiores más grande de la provincia. Posee seis facultades, la de Ingeniería, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Filosofía, Humanidades y Artes; Ciencias Sociales y Arquitectura, Urbanismo y Diseño. También cuenta con la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, con delegaciones departamentales.

En la última muestra de esta casa de estudios realizada en el Estado Cerrado del Parque de Mayo, los jóvenes sanjuaninos tuvieron la posibilidad de interiorizarse sobre cada una de las carreras que se ofrecen, acaparando una importante cantidad de consultas las que se dictan en la Facultad de Ingeniería, donde se puede cursar Bioingeniería, Ingeniería Civil, de Minas, en Energía Eléctrica y Electromecánica, entre otras. También la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue una de las más consultada al interesarse los jóvenes en carreras como Ciencias de la Computación y Tecnicatura Universitaria en Programación Web.

Por su parte, en la Universidad Católica una de las carrera que concita la mayor atracción es la de Medicina, junto a otras relacionadas con el ámbito sanitario y las ciencias económicas empresariales.

Dentro de este amplio panorama de carreras, hay un aspecto que tiene especial importancia, y es el complemento que debe haber entre oferta educativa y la determinación de la vocación profesional desde edad temprana. Un informe de OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) señala que la orientación profesional es clave en la elección de carreras para estudiar, por lo que debe ser debidamente promovida y puesta al alcance de todos, sin distinción de nivel social o económico.