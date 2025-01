Sergio Ochoa (33) enumeraba las mejoras que en un mes le hizo a la casa que usurpó con su familia y la barra de vecinas asentía sus afirmaciones con orgullo, pese a la ilegalidad, añadiendo todos los beneficios que acarreó al barrio, principalmente en materia de seguridad. Esto que pasa en Caucete es distinto a lo que ocurre en casi la totalidad de los casos con okupas: siempre son resistidos, mal vistos y condenados por el entorno, pero este changarín, su pareja y sus cinco hijos fueron bienvenidos y ahora los vecinos incluso se oponen a la orden judicial que dispone que tienen tiempo hasta mañana para irse o serán desalojados por la fuerza.

La polémica situación se da en el Barrio Caucete, que está pegado al hospital departamental. La casa, deshabitada durante más de diez años, se encuentra sobre la calle Juan José Paso. La fachada frontal todavía conserva pintadas con improperios, una pared negra por un viejo incendio y daños generales en toda la estructura. Pero de a poco fue cambiando, sobretodo en el interior, donde ahora hay una cocina conectada a una garrafa, una pequeña mesa con sillas, colchones en el piso y hasta un televisor funcionando. “Cuando llegamos aquí la mugre me llegaba hasta las rodillas, sacamos una camionada de basura y limpiamos todo con lavandina pura. Había de todo: cuadros de bicicletas rotos, colchones y sillones quemados, caca en las paredes, pericotes, víboras. No había puertas, no funcionaba nada, hasta los caños del baño se habían robado. También el lavamanos, los surtidores, cables, todo. Yo me encargué de destrancar las cloacas, también conecté el agua y la luz. Y eso que hago las cosas de a poco cuando vuelvo de trabajar”, valoró Ochoa con algo de timidez, sabiendo su condición de ilegal: “Yo no quiero quedarme con la casa, lo que menos quiero es eso. Pero que al menos me den un poquito más de tiempo”.

Alicia Gil, Nilda Estrella Rodríguez, Luisa Martínez y Malby Gutiérrez, todas vecinas históricas del barrio, son quienes lideran la campaña a favor de los usurpadores. Dicen que esa postura es unánime en la barriada. “Esto era usado como aguantadero, se han drogado, han defecado acá. Han entrado a todo, hasta casos de prostitución”, contó Malby. Alicia, que vive al lado, dijo que el año pasado se le metieron a robar tres veces, siendo la vivienda deshabitada el pasadizo y la guarida de los delincuentes. “Esto era un hotel de paso, yo me sentaba afuera en las tardes con mi marido y veíamos gente meterse a toda hora, a hacer necesidades y otras cosas también”, reclamó Nilda, vecina de enfrente y una de las más longevas de la barriada. “Aparte no se podía estar por el olor que había, la entrada a la casa era un depósito de basura”, agregó.

Toda esa malaria, afirmaron las mujeres, se cortó a fines de diciembre pasado, cuando los Ochoa se metieron ilegalmente a la vivienda. “Con ellos acá estamos más tranquilos. Ha mejorado todo, ya no hay robos y está todo más limpio”, apreció Malby. Luisa añadió que “ya no se ven juntaderas ni a nadie armando porros ahí”.

Sergio recuerda que la usurpación fue días antes de Navidad, puntualmente el 21 de diciembre. Rememoró que eran las 4 de la mañana cuando la lluvia lo impulsó a sacar a su familia del auto en el que vivían, estacionado en un barrio cercano. “Dormíamos en el auto afuera de la casa de mis padres. Ahí convivíamos 7 hermanos y no entraba con mi familia, éramos muchísimos. La lluvia me llevó al límite y no me quedó otra que meterme acá”, explicó, resignado.

El changarín, ahora empleado en la cosecha pero en gran parte del año como albañil, comentó que conocía el barrio porque a menudo realizaba trabajos a las vecinas. Por eso sabía de la existencia de esa propiedad abandonada. “Lo conocíamos porque nos venía a podar las moras y a cortar el pasto. Cuando se metió acá empezamos a apoyarlo porque vimos que limpió todo y sabemos que es gente respetuosa. Es buena familia, buena gente y los chicos ni molestan”, dijo Malby.

"Me citaron a Tribunales y no me dejaron ni hablar, sólo me hicieron firmar un papel. Me dijeron que apareció el dueño pero no me dejaron explicar nada, decir nada". Sergio Ochoa-Usurpador

Ante los elogios, Sergio bajaba la mirada. Dijo que siente vergüenza y que no quiere problemas, al punto que ese mismo día en que le llegó la notificación judicial estaba por marcharse. Fueron los vecinos quienes lo frenaron. “El fin de semana cuando vino la Policía quería irse ahí nomás, se estaba por ir de nuevo a la calle para no tener problemas. Estaba llorando”, comentó la vecina Alicia. ¿A dónde se iba a ir? “No tengo un lugar, estamos viviendo donde nos ponemos”, fue la respuesta de él.

Como el hombre no sabe qué hacer ni a dónde ir con Valeria Ruiz (29) y sus hijos de 11, 10, 8, 6 y 5 años, las vecinas sienten tristeza e impotencia. “De todos los hermanos dueños, ha quedado una sola mujer encargada de la casa, que vive en el centro. Después de que les hemos avisado quinientas veces que a la casa la habían agarrado para todo, ahora han aparecido porque él ha venido acá. Solo por el interés de él y porque ha mejorado la casa, sin duda”, reclamó Alicia. Nilda aportó que “la supuesta dueña no se molestó jamás en venir, no sé por qué aparece ahora”. “Por la zona han quedado algunos nietos. A veces uno se los encontraba en el almacén y les decía que hicieron algo pero respondían que no les importaba”, manifestó Luisa, demostrando bronca, agregando que “queremos que Sergio y su familia se queden, pero si se tienen que ir, que le den una casa porque se lo merecen, y que hagan algo con esta para que no vuelva lo de antes”.

“Lo ideal sería que la Justicia lo autorice a que se quede acá. Pero si Sergio se va, que venga la dueña con los muebles a vivir acá, a ver si se hace cargo ella”, reclamó Nilda, enfurecida. “Nosotras estamos desde el inicio del barrio, llevamos más de 50 años acá. Sabemos que está mal lo que ha hecho, pero queremos ayudarlo. Pedimos una vivienda digna para él y los chicos, y que esto no vuelva a ser lo que era”, fue la solicitud final de Alicia.

¿Qué va a pasar? Mañana sábado, cuando a las 10 de la mañana se cumpla el tiempo, se sabrá.