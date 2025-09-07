Vélez, campeón de la Supercopa

Vélez se impuso ayer 2-0 ante Central Córdoba (SE) en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario y conquistó la Supercopa Argentina. Jano Gordon marcó los dos goles del encuentro, a los 5 y 40 minutos del segundo tiempo, y selló el triunfo del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

El partido tuvo casi siempre a Vélez como el equipo con mayor ambición, el que buscaba el arco rival, pero no pudo en el primer tiempo traducir esa postura en el marcador, que terminó 0 a 0 tras los primeros 45 minutos. El segundo capítulo fue distinto. Es que el gol a los 5 minutos abrió los caminos para que los de Liniers empiecen a darle forma a una victoria que coronaron con un segundo tanto a los 45′, también gracias a Gordon.

El Fortín alcanzó así su 19° título oficial reconocido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el segundo en esta competición, tras haber ganado la edición 2013. El equipo venía de una racha positiva, con cuatro victorias consecutivas y solo una derrota en el semestre, además de haber obtenido la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata.

Por su parte, Central Córdoba (SE) llegó a la final tras conquistar la Copa Argentina y buscaba su segunda estrella en Primera División. El encuentro fue arbitrado por Facundo Tello, con Nicolás Lamolina a cargo del VAR.

El equipo de los mellizos es protagonista en todos los frentes, en especial la Copa Libertadores, donde está en cuartos de final del certamen y enfrentará a Racing Club de Avellaneda.

El Fortín, que peleaba en el torneo anterior en los puestos de abajo, encontró el rumbo ascendente de la mano de los hermanos formados en Gimnasia de la Plata, tanto en los resultados como en el juego, donde se muestran con buena dinámica y fluidez.