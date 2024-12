Vélez Sarsfield vive momentos de gloria. A la alegría de ser finalista de la Copa Argentina, luego de eliminar a Boca Juniors la semana pasada; sumó anoche la posibilidad cada vez mas cercana de coronarse campeón de la Liga Profesional de AFA. Venció a Sarmiento de Junín 1 a 0 con un gol de penal de Claudio Aquino y aumentó a 5 puntos la ventaja sobre Huracán (juega hoy, ver aparte) y Racing; cuando restan solo seis por jugarse.

El penal llegó tras un córner bien ejecutado por el Fortín, que encontró la cabeza de Emanuel Mammana. Su remate impactó en la mano de Iván Morales, y el árbitro no dudó en señalar la falta. Aquino, una de las grandes figuras del fútbol local, no perdonó desde el punto de penal.

Este triunfo ratifica el gran momento de Vélez, que sueña con cerrar un semestre perfecto, con dos títulos al alcance de la mano.

Con 48 puntos, el Fortín lidera con autoridad, aunque siente la presión de Racing y Huracán, sus escoltas, que aún deben disputar un partido más. La recta final será de alta tensión en la lucha por el campeonato.

A Vélez le restan dos compromisos para alcanzar la gloria: primero visitará a Unión en Santa Fe, un rival complicado en su cancha. Luego, definirá todo en el Amalfitani ante Huracán, en lo que podría ser una verdadera final anticipada.

El equipo comandado por Gustavo Quinteros depende de sí mismo para ser campeón y cerrar un 2024 memorable, donde también tendrá la final de la Copa Argentina ante Central Córdoba y así intentar coronar un histórico doblete.

Anoche, sin mostrar mucho manejó los hilos del encuentro, pero careció de ideas y profundidad en los últimos metros para ampliar la ventaja, ante un Sarmiento que no tuvo rebeldía para inquietar a un Vélez que dio un paso clave hacía el título.

Ganaron los grandes

Talleres y Huracán, en partido clave

Con cinco partidos se completará la fecha 25 de la Liga Profesional de AFA. De todos ellos se destaca por lo que hay en juego, el que disputarán desde las 19.45, en Córdoba, Talleres y Huracán, con el arbitraje de Darío Herrera. Los locales están cuartos en el torneo a seis puntos de Vélez; mientras que ‘El Globo’ está segundo -junto a Racing- a cinco unidades del líder. Del resultado de este encuentro dependerá mucho el futuro de ambos, y del equipo de Liniers, cuando restan dos fecha del torneo.

Los otros partidos que se jugarán hoy son: A las 17.00, Barracas Central vs. Tigre con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. A las 19.15, Platense vs. Unión, Fernando Espinoza. 21.00, Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors, Nicolás Lamolina. Y, a las 22.00, Atlético Tucumán vs. Newell’s, Pablo Echavarría.