Verano 2024-2025: el precio actual del alojamiento subirá 25% máximo Los prestadores aseguraron que sólo aplicarán subas mínimas para 'tentar' a los turistas.

Como estrategia ya probada en veranos anteriores para atraer turistas, los propietarios de alojamientos en Valle Fértil, Calingasta, Iglesia y Jáchal, subirán sus precios en un porcentaje mínimo. Dijeron que la suba en esta ocasión no superará el 25%. Las nuevas tarifas comenzarán a regir a partir de mediados de este mes o desde enero.

Por la crisis cambió el perfil del turista. Ya no reserva alojamiento con un mes de anticipación como acostumbraba, sino un par de días antes de llegar. Y lo contrata por 3 o 4 días y no por una semana completa. Ante esta situación, los prestadores turísticos se ‘esfuerzan’ para atraer a los turistas y tentarlos a que se queden por más días. El subir lo justo y necesario las tarifas de alojamiento y ofrecer promociones son parte de las estrategias para lograrlo. ‘Los turistas ya no contratan alojamiento por muchos días por eso ofrecemos descuentos a partir de la segunda noche de alojamiento. Y, como ocurrió durante todo el año, seguimos en un clima de incertidumbre. Tenemos que actualizar las tarifas este verano, pero el aumento rondará el 20% o 25%, lo mínimo como para cubrir el aumento de las tarifas de los servicios’, dijo Carlos Polvorinos, propietario de las cabañas El Refugio de Charly, en Calingasta, donde actualmente el alquiler de una cabaña, por noche y con desayuno incluido, cuesta $20.000 por persona. Desde mediados de este mes costará entre $24.000 o $25.000, es decir entre un 20% y 25% más.

En Cabañas Caupolicán, en Calingasta, estiman que el alquiler diario de una cabaña para 2 personas costará unos $55.000, es decir $10.000 más de lo que sale actualmente, reflejando un aumento de un 22%. Silvia Aciar, su propietaria, dijo que se necesita un aumento mayor para cubrir todos los gastos, pero que no se ‘puede aniquilar’ a los visitantes con la suba de precios. ‘Todo el año subimos los precios lo mínimo posible, pero extremamos algunas medidas de ahorro. Estamos atentos de que los huéspedes no dejen las luces o el aire acondicionado de la cabaña encendidos cuando salen a pasear’, dijo la mujer.

Congelar los precios para la gente que ya contrató alojamiento para el verano, es otra de las estrategias de Carlos Del Carmen, propietario de Cabañas Rincón del Viento, en Iglesia. Dijo que, pese a la incertidumbre económica del país y la provincia, ya tiene ‘algo’ de reserva para diciembre, enero y febrero. Aclaró que, a mediados o fines de diciembre comenzarán a regir las nuevas tarifas que tendrán al menos un 20% de aumento. ‘El alquiler diario de una cabaña para 5 personas cuesta $75.000 y calculo que subirá a $90.000. Pero a la gente que ya reservó se le respetará el precio anterior’, dijo el hombre.

Cabañas Los Troncos, en Iglesia, ofrece actualmente el alojamiento en cabañas de 1 a 6 personas a $45.000 por noche. Pero, a partir de unos días más, pasará a costar $55.000, es decir un 22% más. Así lo dijo Juan Silva, propietario del lugar, quien también sostuvo que este aumento alcanza para trabajar sin pérdidas, pero con escasas ganancias.

Los prestadores turísticos de Jáchal también subirán las tarifas del alojamiento para el próximo verano. En Cabañas el Rincón, el alquiler diario de una cabaña con diferente capacidad cuesta actualmente entre $35.000 y $40.000. Y pasará a costar entre $42.000 y $48.000, es decir un 20% más. ‘La estuvimos remando todo el año, porque no fue una buena temporada. Pero tengo buenas expectativas porque si bien al argentino le conviene viajar a Chile por el precio del dólar, a muchos les sigue gustando la tranquilidad y la naturaleza de San Juan para vacacionar’, dijo Rafael Deymie.

Daniel Pérez, del Apart C&C, en Jáchal, dijo que durante todo diciembre mantendrá vigente el precio actual del alquiler de una habitación para 2 personas que es de $35.000 la noche. Recién en enero aplicará una suba de no más del 20%, por lo que pasará a costar $42.000. ‘Vamos a esperar a que pasen las Fiestas para aplicar el aumento porque en diciembre la gente tiene muchos gastos’, dijo Pérez.

En tanto que en Cabañas Villa del Lago, en Valle Fértil, desde mediados de este mes, las tarifas tendrán un 24% de aumento. El alquiler de una cabaña para 6 personas, por noche, pasará de costar $42.000 a $52.000. ‘En Valle Fértil hay mucha competencia por eso hay que ofrecer tarifas aceptables para atraer al turista. Por eso decidimos una suba mínima también para este verano’, dijo Patricia Alday.

Por la gran competencia en cuanto a hospedajes en Valle Fértil, es que los propietarios del Hospedaje San Agustín decidieron no aumentar las tarifas actuales y mantenerlas durante todas las vacaciones de verano. Así lo dijo su propietario, Ángel Murúa, quién agregó que el alquiler de un departamento para 4 personas seguirá costando entre $30.000 y $35.000 como hasta ahora. ‘La verdad que necesitamos aumentar, pero preferimos ir al ritmo de la gente y seguir trabajando. Esperamos con esperanza que todo mejore para todos’, dijo el hombre.

En Rancho Por Fin, de Calingasta, tampoco habrá aumento de tarifas para la temporada estival. El alquiler de una cabaña para 2 personas seguirá costando $50.000 por noche; y $75.000 para 4 personas. ‘Al turista hay que ofrecerle buenos precios y servicios. Por eso, durante toda la temporada, no subiremos las tarifas de alojamiento que incluyen pileta climatizada y wifi en todo el predio del rancho’, dijo Ruth Goransky, su propietaria.