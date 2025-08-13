Videla consiguió Plata en Persecución por Equipos Argentina perdió con Chile en la Rama Masculina. En Damas, Ludmila Aguirre terminó cuarta.

En el primer día de las pruebas del Ciclismo Pista en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, Argentina cosechó medalla de Plata con la presencia del sanjuanino Ramiro Videla en la cuarteta argentina de la Persecución por Equipos. En la final, Argentina cayó ante Chile por OVL, una sanción reglamentaria que significa superpuesto o superposición. En ciclismo de pista, se refiere a una situación donde un ciclista o equipo supera a otro en la pista. En la persecución por equipos, un equipo se considera superpuesto (OVL) cuando adelanta a otro equipo por completo en la pista, completando una vuelta más. La medalla de oro quedó para el seleccionado de Chile. En la rama masculina la cuarteta celeste y blanca tuvo presentes a Mateo Duque, Santiago Gruñeiro, el sanjuanino Ramiro Videla y Agustín Ferrari. En tanto que en la lucha por el Bronce en la rama masculina, el seleccionado de México venció a la selección de Venezuela con un tiempo total de 4:10.729.

La que acarició medalla fue Ludmila Aguirre que con el seleccionado femenino quedó en la cuarta posición de la Persecución. En la definición por el Bronce y con la sanjuanina Aguirre como integrante, Argentina finalizó con un tiempo total de 4:51.879 a 2.687 de México que se quedó con el tercer lugar de esta disciplina en Asunción. Ludmila Aguirre integró la cuarteta argentina junto a Julieta Bendetti, Abril Garzón y Bianca Tempestini. La ciclista sanjuanina había logrado el pase a la serie decisiva en la mañana de este martes. En tanto que el Oro quedó para el seleccionado de Chile que venció en la final a Colombia.