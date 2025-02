Volver a las raíces La banda sanjuanina reactiva sus instrumentos para tocar en vivo y celebrar los 20 años de su primer álbum Nuestro Valle.

Dice el tango Volver de Le Pera y Gardel que ’20 no es nada y que es un soplo la vida’ y en el caso de Mamá Perfecta, encaja muy bien en este momento oportuno de tocar en vivo una vez más. Tras dos décadas, las canciones de Nuestro Valle, no han perdido su brillo, se trata del primer álbum del grupo y ha dejado una huella en la memoria de sus seguidores. Por eso, la banda sanjuanina quiere celebrar su aniversario con toda la potencia en el Anfiteatro Buenaventura Luna del Auditorio Juan Victoria. El próximo sábado 22 de febrero la cita será una excusa también para reencontrarse con viejos amigos y nuevos espectadores, lo que promete ser un nutrido show, incluso con el repertorio del resto de sus discos. El primer aviso fue el año pasado cuando la banda se reunió convocada a participar en un festival artístico en el Complejo El Palomar para la campaña en defensa de la educación universitaria y en protesta por las políticas de ajuste del gobierno nacional. En aquella oportunidad, quedó la chispa encendida con la idea base para preparar este concierto donde la banda podrá desplegar toda su performance. Marcos Ordán, en diálogo con DIARIO DE CUYO, explicó por qué es tan significativo este álbum que motiva el retorno a los escenarios en vivo de Mamá Perfecta: ‘Es un disco que nos abrió las puertas a los escenarios de todo el país y también del exterior. Nos dio mucha alegría y fuerza para continuar, porque recibimos el apoyo del público y de los medios nacionales. Fue una obra con mucha fuerza’, dijo el cantante. Lo que motorizó además el reencuentro, fue la recopilación de todo el material discográfico y publicarlo en Spotify.

Nuestro Valle (2004), Beat and Blood (2009) y Líberate y Baila (2011), los oficiales, más Rock & Pop en vivo (2006) y otro que se llama Rarezas. ‘El contexto y la situación ayudó también. Todavía sentimos responsables de las palabras que escribimos cuando teníamos 20 años de edad. Ahora tenemos 44 y nos seguimos haciendo cargo de esas canciones. De alguna forma, hay una cosa que no podés esquivarle. Estamos en una situación general donde hay artistas que agarran el micrófono para decir las cosas que le están pasando al pueblo. Pero hay muchos otros que no lo hacen y entonces, hay algo que nos genera que no nos podemos quedar en el molde frente a las cosas que están pasando. Muchas canciones nuestras siguen siendo actuales y vigentes’, expresó Marcos.

La filosofía y el espíritu de Mamá Perfecta no solo mantiene unido al grupo, también el sonido. Si bien en un principio Nuestro Valle fue mestizo entre la cumbia, el hardcore y el punk, posteriormente se evolucionó con los otros álbumes hacia el reggae y el dance hall, para Marcos, la idea es enfocarse a los ritmos de la primer etapa. ‘Para nosotros es un volver a los orígenes, pero siempre estuvimos activos. Ese espíritu nos mantiene unidos y se instaló también el corazón del público sanjuanino. Hay chicos nuevos que vendrán a vernos en vivo por primera vez y será una linda oportunidad. En todo este tiempo crecimos en lo artístico y en lo humano, por lo que queremos que la gente que pase un buen momento’, dijo Ordán.

Por su parte, Andrés Dech, otro de los integrantes cofundadores de la banda manifestó que ‘este reencuentro significa que seguimos teniendo una conexión musical y humana. Eso se traslada a la gente que ha crecido escuchándonos y que ahora sus hijos vendrán a vernos. Se ha generado una comunidad que mantiene vivo el esfuerzo que hizo nuestra banda, apostando a esto. Nunca no separamos y hay cosas que el tiempo no puede destruir’.

En 2001, Mama Perfecta se impuso como un nuevo concepto musical por entonces y apostó por composiciones y letras locales con temáticas sociales y culturales para generar un sentido de pertenencia. Actualmente, se integra con Marcos Ordán (voz), Cristian Espejo (voz), Andrés Dech (trombón), Andrés Quattropani (trompeta), Fernando Recio (teclados) y Juan Valenzuela (bajo). Para este show, se sumó Jonatan Álvarez en la batería, en lugar de Facundo Gaillez quien está radicado en España.

El recital es en 25 de Mayo y Urquiza a las 20 hs. Entradas a $8.000. Anticipadas en Blue Note (Catamarca y Laprida); Serviclub YPF (Salta y Circunvalación); en boletería y en Entrada Web.