‘Voy para donde me lleve la música” Presenta 'El Tao de la Música', que narra sus composiciones y su vínculo con los clásicos del cancionero popular latinoamericano.

Clara Cantore vuelve una vez más a San Juan para brindar un concierto solista donde el bajo es el instrumento central de su propuesta en vivo que se titula El Tao de la Música y que sonará en Primera Estrella, el próximo viernes. Con DIARIO DE CUYO, la artista nacida en Unquillo, Córdoba, manifiesta su sentir y su pensamiento en una extensa charla previo a su show.

– Desde lo filosófico, ¿El Tao es un camino de tu existencia pero no en soledad, sino compartido en comunidad?

– Has dado en el clavo, porque una de las cosas que pude aprender en todo esto es que uno es responsable de su propia obra musical y que hay que cultivarla. Al mismo tiempo, mi música se va nutriendo de experiencias, de músicas y músicos de los lugares por los cuales yo tránsito. Caminar por pueblos alejados de los circuitos habituales, conocer formas de percibir el mundo y la realidad, todo eso está relacionado con el camino. Un camino que está fluyendo y se manifiesta de distinta manera en cada espectáculo.

– En un tiempo donde hay tanto ruido de lo cotidiano que distrae ¿Hace falta escuchar mejor? ¿Qué claves son las que usas para conectarte con el público?

– Hace un año y medio que vengo con esta gira reconectándome con Argentina recorriendo lugares que me nutrieron. En este momento estoy en Bariloche, una tierra donde está incendiándose y que me genera mucha impotencia y preocupación. Me pregunto qué sentido tiene lo que hago y qué sentido tiene mi música. Siento que lo que vale es el encuentro y la sincronía con cada espacio que me recibe. Esta gira tiene 17 conciertos desde Córdoba, la Patagonia, Chile, Buenos Aires, Montevideo y Cuyo. Mi intención es integrarme en la red de personas que mantienen viva la llama del arte.

– ¿Cómo reconstruir los lazos sociales amenazados por discursos de odio?

– Tenemos la urgencia de creer que debe haber una salida a todo esto. Hay un bombardeo mental constante a la gente que está habitando estas tierras y de las barbaridades que sufren en simultáneo. Sumado al panorama mundial que se vive, es desalentador. La realidad aprieta tan fuerte, que es momento de salir a hacer más arte.

– ¿Alcanzan con las canciones o hace falta algo más que arte para enfrentar el individualismo y el culto al yo que parece está de fiesta?

– Es cierto, hay un punto en que el arte es necesario para el espíritu, pero hay una realidad que hay que caminarla y es necesario cosas materiales y prácticas. Argentina es un territorio con realidades y conflictos distintos y diversos. Es una locura que pueda gobernarse el país de esta manera. Pero la organización pequeña y comunal permite reconstruir los tejidos sociales. Soy partidaria de hacer la paz y de apagar los incendios que tenemos como comunidad. No vendrán salvadores, pero es necesario perdonarnos porque hemos sido muy crueles con nosotros mismos y con el que está al lado. Por eso es importante volver a repasar a María Elena Walsh, Atahualpa Yupanqui, Luis Alberto Spinetta, Eladia Blázquez, Violeta Parra. Ellos dejaron mapas para navegar en este tiempo. Si las nuevas generaciones lo descubren será gratificante, porque seré como un puente entre el ayer y el hoy. Si los pibes se nutren de eso, eso nos salvará y salvará también al arte.

– ¿Qué otros proyectos hay por venir?

– Me queda poco para terminar con la gira y posiblemente otra temporada en España. Trabajo en la red Raíces con podcasts y preparando el nuevo disco. Dios dirá, si hay algo que aprendí es no hacer tantos planes. Voy para donde me lleve la música.

DATO

Clara Cantore. Viernes 21 de febrero. 22 hs. Primera Estrella (Calle 12 entre Ruta 40 y Mendoza, Pocito). Entradas: $10.000. Contacto: 2645104361. Anticipadas en Desnivel Libros (Hipólito Yrigoyen sur 470).