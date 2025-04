Voz poética hecha canción La propuesta transdisciplinaria que reinterpreta la obra de Leónidas Escudero, se presentará por primera vez Barreal y Jáchal.

De haber contado con la colaboración en vida del propio escritor Leónidas Escudero, para darles una nueva dimensión artística a sus poemas, el pianista y compositor Tito Oliva, junto a Silvina Martínez, Isabel Rostagno y otros creadores, lograron entre 2012 y 2022, la realización de un proyecto transdisciplinario que se materializó en un álbum discográfico y en un documental audiovisual con el título ‘Cordillera Arriba’. Se trata de una producción de varias aristas cuyo propósito fue la de expandir el imaginario y el legado de la palabra literaria de Escudero a nuevas experiencias. Por ello, pudo hacerse una puesta escénica que debutó en 2023 en el Teatro del Bicentenario, gracias al apoyo que recibió de contar con aval de interés cultural, dentro del régimen de promoción conocido como Ley de Mecenazgo. Tras una nueva convocatoria, ahora la propuesta se extenderá por otros departamentos del interior de San Juan. La primer fecha será este sábado 19 de abril, en el Centro Cultural de Barreal (el edificio del ex hotel, por Ruta Provincial 149) a las 18:30 hs. y posteriormente, la próxima visita será en Jáchal (con fecha a confirmar). Con varios ensayos que vienen preparando hace meses, Tito Oliva habló con DIARIO DE CUYO sobre la importancia de esta acción cultural y la misión de trasladarlo a escenarios por fuera del Gran San Juan. ‘Nuestro propósito es poner en valor la obra de Escudero y que su palabra poética tenga, desde una perspectiva musical, un nuevo aporte. Como la poesía suya no tiene una secuencia en rima o estructura sintáctica regular, va transitando por diferentes formas para llevarlo a un lenguaje más lírico, pero que no se quede solamente con eso, sino que se transforme en lenguaje visual, lenguaje escénico y hasta en la danza. Nos pareció interesante que se gire por Barreal y Jáchal, porque los poemas son inspirados en esos lugares cercanos a la cordillera. Es una manera de que los versos de Escudero vuelvan a aquellos lugares donde nacieron. Hacerlas circular los enriquece y le da una nueva dimensión, un nuevo color y nuevos puntos de vista’. Por su parte, Isabel Rostagno, comentó que ‘es un producto que nos encanta, estéticamente ha quedado muy bien y estamos tratando que continué en otros lugares. Llevar al público esto es una instancia de socialización y mediación, el ejercicio constante de estas acciones hará que la gente se vea más atraída por este tipo de producciones donde la labor individual se transforma en grupal y genera lazos de comunidad que son fundamentales. Dar a conocer la vida y obra de Escudero no es algo menor para nosotros. Fue un poeta comprometido con nuestra identidad, nuestro paisaje, el trabajo local y nuestra vida cotidiana. Nos habla de cómo somos los sanjuaninos y es un código valioso que nos hace encontrarnos y compartir’, contó la artista visual.

El encuentro consistirá en la proyección del documental, que muestra el proceso creativo de Cordillera Arriba y posteriormente, la ejecución de la puesta escénica, que consiste en diez cuadros musicales que integran música, canto, danza, proyección audiovisual, diseño de vestuario e iluminación. El proyecto se originó en el seno del Instituto de Expresión Visual de la Facultad de Filosofía de la UNSJ y respaldada por becas de creación y sostenida por la Ley de Mecenazgo cuyo patrocinio estuvo a cargo de la empresa Señor González, concesionario oficial de Toyota San Juan. El equipo está conformado por Tito Oliva, Mónica Skowron, Guido Cuñarro, Jonatan Romero, Maribel Ibaceta, Silvina Martínez, Juan Manuel Noguera, Isabel Rostagno y Carla Vellio.