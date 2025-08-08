Walter Vilches quedó en la batalla

Feliz con la experiencia, con ganas de más y -dijo también- alguna expectativa en El Regreso, Walter Vilches se despidió de La Voz Argentina, luego que Miranda!, su team, decidiera seguir camino con su contrincante y compañera, Abril Robledo, hacia quien no escatimó elogios. En medio de una gripe, agradecido por el cariño y los mensajes de aliento que lo conmueven, el caucetero que abrió la representación local en el reality musical con un título lírico y que el jueves volvió a lucirse en el escenario, finalmente pudo contar en sus redes lo sucedido y cómo lo vivió. También a DIARIO DE CUYO, donde dejó entrever cierta disconformidad con la elección de la canción.

“Principalmente estoy muy contento con el resultado musical. Con Abril creamos un vínculo muy bueno y todo ese proceso que hemos vivido juntos ha sido muy lindo y hemos trabajado muchísimo para que esto sonara así. A mí personalmente me hubiera gustado seguir explorando más registros de mi voz, obviamente la canción me limitaba a seguir cantando agudo, pero bueno, esto es así y estoy muy contento con lo que pude hacer. El resultado me parece muy justo, la canción le quedaba muy bien a Abril, que es una intérprete muy muy grosa y se lo súper merece’, expresó a este medio el también pianista y director de coro, que debió interpretar Mentira, un tema del repertorio de su co-coach, Valeria Lynch.

“He recibido mensajes de personas que están enojadas porque no pasé, pero aún así yo estoy muy feliz de lo que pude vivir con Miranda!, con Valeria Lynch, que son personas increíbles’, expresó Walter. “La experiencia de trabajar con ellos fue muy linda, son personas muy amables, muy humanas, de hecho Ale siempre fue muy cercano, se acercaba a abrazar, a saludar; y Valeria igual, una grosa, es una persona muy adorable y la pasé muy bien con ellos’, sumó el artista, sin perder la esperanza.

“Quién sabe, ojalá me llamen para El regreso. He visto muchos comentarios positivos de gente que quiere que yo vuelva, así que hay que esperar nada más’, expresó Vilches. “Y bueno, seguir con la mirada hacia el futuro con todo lo que he he podido aprender y con estas experiencias que me han enriquecido un montón’, concluyó el artista, que se fue con un ramo de elogios: “Increíble’, le dijo Lali; “Te amamos’, acotó Juliana Gattas; “Sos un tipazo’, lo despidió Nico Occhiato.