Wengenroth, la nueva batuta titular de la Sinfónica Tras ser invitado en varias oportunidades, el alemán fue elegido para conducir la agrupación dependiente de la UNSJ.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Wolfgang Wengenroth será quien debutará en 2025 al mando de la Sinfónica de la UNSJ, tras la conducción de Emmanuel Siffert, que estuvo desde 2013 hasta 2021; y de Alfons Reverté, que se hizo cargo en marzo de 2022 y renunció en enero de 2023. A partir de ese momento, diferentes directores y directoras pasaron como invitados, incluso este año en que la agrupación cumplió sus bodas de oro. Finalmente, luego de actuar en varias ocasiones en San Juan, fue escogido como director estable el maestro nacido en la ciudad alemana de Bonn y radicado en la localidad austríaca de Gratz, donde estudió piano y dirección de orquesta en la Universidad de Música y Arte Dramático y desde 2016 se desempeña como catedrático. En un español bastante fluido, diálogo con DIARIO DE CUYO dejando en claro que su estadía sería “por 2 o 3 años, según el contrato a firmar’ y que “está en el inicio del camino’.

Tras un proyecto en el Teatro Colón “que dejó inconcluso la directora de escena Katharina Wagner, descendiente del gran compositor, con muchos invitados y muchísimo dinero en producción’, pero que “salvó’ la extraordinaria Valentina Carrasco; en 2012 él juró nunca más volver a Argentina, a causa de ese ‘desastre’, una “vergüenza’, donde él estaba como asistente de dirección musical.

Sin embargo, en 2017 retornó al país ya con sus propios proyectos y dirigió no sólo en Capital, donde realizó actuaciones con la Filarmónica de Buenos Aires y en el Colón, entre otros espacios; sino también arribó a Santa Fe y Chaco, y en San Juan se encargó de la representación de Carmina Burana en versión ballet en el Teatro del Bicentenario, hace 2 años; y con la Sinfónica como invitado en 2023.

“Mi primer contacto fue con Silvana Moreno, la directora del Bicentenario y por eso la orquesta me invitó para hacer conciertos el año pasado con programaciones muy distintas, como la Sinfonía Nro. 4 de Brahms, la Sinfonía Nro. 6 conocida como Sinfonía Pastoral de Beethoven y algo muy nuevo como la Sinfonía Nro. 5 de Anton Bruckner’, recordó quien además de la orquesta podrá trabajar con el Ensamble de Percusión, la Orquesta Juvenil y los ciclos de música de cámara, “algo que me tiene muy alegre’ ya que todo depende del Centro Artístico Orquestal de la UNSJ, que dirige Juan Carlos Caballero, con quien -añadió- está “en permanente contacto’.

“Creo que la orquesta tiene mucho potencial, mucha motivación. Tengo la impresión que quiere tocar cosas nuevas y espero poder llevar eso. También espero que le guste al público. Tenemos que hablar con Caballero para hacer un planeamiento, pero sobre todo hay muchas preguntas ya que todavía no conozco el sistema de San Juan’, explicó acerca de sus planes a futuro, el hacedor de 49 años.

“Cada ciudad, cada orquesta tiene su propio sistema. Y cada persona nueva necesita tiempo para entender y adecuarse’, manifestó acerca de los interrogantes a los que prevé dar respuesta una vez que esté al mando de la agrupación el prestigioso maestro, que también tiene que resolver su agenda en San Juan de acuerdo a los compromisos establecidos con anterioridad en Alemania, Austria, Escandinavia, Rumania y Suecia.

“En Sudamérica las cosas van a muy corto plazo, pero en Europa todo es a largo plazo, todo se planea con 2 o 3 años de anticipación pero tengo flexibilidad respecto a mi trabajo en Austria y vacaciones en Pascuas, por lo que estoy seguro que podré manejar mis actividades en San Juan. Estoy averiguando cómo combinar todo pero pasaré bastante tiempo allá’, mencionó el músico que, mientras investiga “lo que tocó la orquesta en los últimos años para no repetir’, proyecta incluir en la programación la presencia de solistas y directores europeos como invitados y composiciones de autores alemanes y austríacos. “Mi idea es interpretar obras nuevas que, a su vez, tengan que ver con mis raíces, ya que yo nací en Alemania y estudié en Austria, donde también trabajo por eso. Creo que trabajaremos Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Wagner y Strauss’, opinó con varias ideas rondando su mente, como la realización de espectáculos “en fechas especiales’ y el traslado de la música clásica a espacios no convencionales, como iglesias por ejemplo.

Inquieto, estricto y preciso en su labor, también adelantó que está en contacto con Jorge Romero, responsable del Coro Universitario de la UNSJ, para efectuar un concierto sinfónico coral; y pretende efectuar colaboraciones con otras instituciones como el Teatro del Bicentenario y el Coro Polifónico Nacional para subir a escena una ópera italiana.

MIRA TAMBIÉN Descubren una joya de la flora autóctona y la cuidan junto a Nación

Por otro lado, para Wolfgang “es muy importante tocar para niños y familias, necesario para que crezca un nuevo público’, subrayó quien se calificó con experiencia para aportar sus conocimiento a la platea infantil.

“En Europa, las orquestas y las óperas están enfocadas en ellos, en San Juan estaría bueno pensar en Hansel y Gretel, porque se calcula que cada 5 años ese público se renueva’, argumentó al respecto.

“Es cada vez más difícil sostener la música clásica. La competencia en el campo de entretenimiento es grandísima. Hoy está Netflix, TikTok, YouTube y no sé qué otras redes y plataformas. Por eso, la música clásica tiene que encontrar su lugar, su espacio. Se está trabajando en eso a nivel mundial. No conozco las posibilidades de allá, pero quiero hacer algo. Estoy buscando apoyo de fundaciones y universidades ya que espero que sea posible un intercambio entre la Universidad Nacional de San Juan, de la que es parte la orquesta, con la Universidad de Música de Gratz en la que trabajo. Ya veremos’, reflexionó Wengenroth con expectativas, si bien no tiene una fecha oficial del lanzamiento del ciclo 2025 todavía, según aclaró.